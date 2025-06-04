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Драмеди «Что-то положительное» с Калининой, Толкалиной и Кяро стартует 16 июня

4 июня
2025 год

Новости кино >>
4 июня 2025
Стала известна дата премьеры восьмисерийного драмеди Ники Яковлевой «Что-то положительное» с Таисьей Калининой, Любовью Толкалиной, Кириллом Кяро, Анастасией Красовской, Денисом Косиковым, Тимофеем Кочневым и Диной Губайдуллиной в главных ролях. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko, сериал стартует на платформе 16 июня.

Драмеди «Что-то положительное» с Калининой, Толкалиной и Кяро стартует 16 июня
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Сценарий драмеди написала Евгения Бебех, а за визуальную составляющую отвечают оператор Тимофей Шпак и художник-постановщик Елизавета Москвина.

Сериал затронет несколько социально важных тем: проблемы современных подростков и роль семейных ценностей в жизни разных поколений.

«Что-то положительное»

По сюжету у школьницы старших классов Насти (Калинина) сложные отношения с семьей и сверстниками. Родители (Кяро и Толкалина) все внимание уделяют старшей успешной сестре Ангелине (Красовская) и младшему брату – долгожданному сыну. Парень Марк (Косиков), в которого влюблена главная героиня, не воспринимает ее всерьез, а лучшая подруга слишком правильная, чтобы делиться с ней некоторыми переживаниями. Настю спасает только волшебный нарисованный мир, в котором она прячется от реальности. В ее обычной жизни все только усугубляется: она делает тест на беременность, и он показывает две полоски. Девушка уверена, что это разрушит ее жизнь, но неожиданно Марк меняется, принимает ответственность, становится заботливым и внимательным. Настя понимает, что беременность сделала ее более значимой для окружающих. Позже она узнает, что тест был ложным, но решает не признаваться и взять от ситуации все. Клубок лжи с каждым днем все больше запутывается, вовлекая в него всю семью Насти.
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Драмеди «Что-то положительное» с Калининой, Толкалиной и Кяро стартует 16 июня фотографии
Драмеди «Что-то положительное» с Калининой, Толкалиной и Кяро стартует 16 июня фотографии
Драмеди «Что-то положительное» с Калининой, Толкалиной и Кяро стартует 16 июня фотографии
Драмеди «Что-то положительное» с Калининой, Толкалиной и Кяро стартует 16 июня фотографии
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