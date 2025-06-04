Петр Рыков вернулся к роли Саши Дымова во втором сезоне «Кордона»

В окрестностях Великого Новгорода стартовали съемки второго сезона «Кордона», сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
«Когда мы запускали первый сезон "Кордона", понимали, что в этой истории есть мощный нерв. Но даже мы не ожидали такого взрыва интереса. Сотни тысяч комментариев, фанаты в TikTok, теории в Telegram — "Кордон" стал по-настоящему народным сериалом. Второй сезон — это новая глава. Более личная, более мрачная, более жесткая. Мы вернем зрителя в Кордонку, но покажем ее с другого ракурса. Обещаю: будет неспокойно, а потому — еще интереснее», — говорит генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов.
По сюжету Саша Дымов в исполнении Петра Рыкова тяжело переживает потерю любимой. Он готов на все, чтобы найти виновника в ее смерти, однако новая любовь обрекает Дымова на новые испытания. Его избранница Полина, управляющая базой отдыха, кажется, предназначена герою судьбой. Но ее прошлое полно тайн, которые Саше лучше не знать. Для Рыкова «это история про выживание, выбор и внутреннюю силу. Во втором сезоне у моего героя все, кажется, рушится окончательно. Но именно в этих обломках он и начинает собирать себя заново. Это уже не просто борьба с врагами, это битва за себя. И я очень рад снова быть частью этой истории».
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Жителей Кордонки тоже ждут изменения. Маша после тяжелой аварии делает все, чтобы вернуть себе память. Но как только воспоминания возврашаются, ей открывается страшная тайна, которую так берегла от всех баба Шура. Тени прошлого не дают покоя и Погорелову. Жажда мести и денег все больше затягивает его в опасную игру. Так, Дымов и Погорелов снова встретятся лицом к лицу, и в этот раз на кон поставлено слишком много.
Компанию Петру Рыкову составят Алексей Анищенко, Владимир Капустин, Александр Алешкин, Анастасия Рысева, Юлия Сулес, Алла Малкова, Олег Кассин, Андрей Бутин и Максим Битюков. «Наш сериал запал в души людей, по одной простой причине — он про настоящих русских людей, которым свойственно ошибаться, проявлять мужество и отвагу, любить, ревновать, дружить, спасать и радоваться жизни. Во второй сезон "Кордона" я врываюсь с обновленным Тарасовым. Это новая версия меня, пересмотревшая первый сезон. Я знаю где и что подкрутить, как и что развить в герое. Немного раскрывая карты скажу, что это будет сильная любовь. А сможет она помочь Тарасову в работе или помешает, об этом я пока не знаю. Но это великое чувство перевернет всю его жизнь», — рассказал Александр Алешкин.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
Режиссерское кресло новых серий занял Станислав Мареев. Продюсеру и генеральному директору «Кинокомпании Гамма» Галине Лифановой«хочется сохранить атмосферу и характеры полюбившихся героев, вместе с тем не сделать их предсказуемыми. По сути, мы снимаем новое кино с теми же актерами в том же месте. И оно должно быть более динамичным, убедительным и захватывающим».
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