Необычные каникулы: «Лето, когда погас свет» наступит в июле (есть новые трейлеры)

Аниме с поэтическим названием «Лето, когда погас свет»
начнет выходить в соответствующее время года: премьера состоится 5 июля на Netflix, а за сутки до этого первый эпизод увидят гости Anime Expo. Готовясь к крупнейшему мероприятию в индустрии, студия Cygames Pictures
(«Взрывной храбрец Брейверн
», «Апокалипсис: Отель
») предоставила сразу два трейлера.
В первом звучит опенинг Saikai
(«Воссоединение») в исполнении Vaundy
(«Рейтинг короля
», «Дни Сакамото
»), во втором — эндинг Anata wa Kaibutsu
(«Ты мой монстр») композитора TOOBOE
, работавшего над «Человеком-бензопилой
» и «Историей о девушке, которая не могла стать волшебницей
». В основе сериала — манга за авторством Рэн Мокумоку
, которая в прошлом году номинировалась сразу на две премии Уилла Айснера.
Ёсики и Хикару — друзья, живущие в небольшой деревне. Первого здесь считают чужаком, так что единственный приятель — на вес золота. Однажды Хикару погибает в горах, но всё равно возвращается. Точнее — его тело занимает загадочная сущность. Ёсики подозревает, что с товарищем не всё в порядке, но игнорирует это ощущения, боясь потерять единственного друга. Пока они с «Хикару» продолжают общение, в деревне начинают твориться жуткие вещи.
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К дуэту ранее заявленных сэйю прибавилось целых пять человек:
Асако Ямагиси — Юмири Ханамори
(Ай Хаясака
из «Госпожи Кагуи
», Надэсико Кагамихара
из «Лагеря на свежем воздухе
»).
Риэ Курэбаяси — Вакана Ковака
(Мать Рэй из «Сделай это сам!!
», Михо Канаюми из «Медалистки
»).
Танака — Тикахиро Кобаяси
(Легоси
из «Выдающихся зверей
», Чхоль Ким из «Поднятия уровня в одиночку
»).
Юки Тадокоро — Сион Вакаяма
(Момо Аясэ
из «Дандадана
», Номер 13 из «Ниер: Автомата — Версия 1.1а
»).
Юта Маки — Ёсики Накадзима
(Ё Уэи
из «Доктора Стоуна
», Такума Фурукава
из ромкома «Моя любовь 999 уровня к Ямаде
»).
«Лето, когда погас свет» выходит с 2021 года в журнале Young Ace UP
(«Когда плачут цикады: Карма
», спин-оффы «Прозы бродячих псов
»). В интервью мангака обещает
, что приложит все усилия, чтобы адаптация «получилась еще лучше, сохранив все ключевые элементы оригинальной работы». Скоро узнаем, удалось ли это.
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