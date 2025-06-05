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Необычные каникулы: «Лето, когда погас свет» наступит в июле (есть новые трейлеры)

5 июня
2025 год

Новости кино >>
5 июня 2025
Аниме с поэтическим названием «Лето, когда погас свет» начнет выходить в соответствующее время года: премьера состоится 5 июля на Netflix, а за сутки до этого первый эпизод увидят гости Anime Expo. Готовясь к крупнейшему мероприятию в индустрии, студия Cygames PicturesВзрывной храбрец Брейверн», «Апокалипсис: Отель») предоставила сразу два трейлера.


В первом звучит опенинг Saikai («Воссоединение») в исполнении VaundyРейтинг короля», «Дни Сакамото»), во втором — эндинг Anata wa Kaibutsu («Ты мой монстр») композитора TOOBOE, работавшего над «Человеком-бензопилой» и «Историей о девушке, которая не могла стать волшебницей». В основе сериала — манга за авторством Рэн Мокумоку, которая в прошлом году номинировалась сразу на две премии Уилла Айснера.


Ёсики и Хикару — друзья, живущие в небольшой деревне. Первого здесь считают чужаком, так что единственный приятель — на вес золота. Однажды Хикару погибает в горах, но всё равно возвращается. Точнее — его тело занимает загадочная сущность. Ёсики подозревает, что с товарищем не всё в порядке, но игнорирует это ощущения, боясь потерять единственного друга. Пока они с «Хикару» продолжают общение, в деревне начинают твориться жуткие вещи.

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К дуэту ранее заявленных сэйю прибавилось целых пять человек:

Асако Ямагиси — Юмири Ханамори (Ай Хаясака из «Госпожи Кагуи», Надэсико Кагамихара из «Лагеря на свежем воздухе»).
Риэ Курэбаяси — Вакана Ковака (Мать Рэй из «Сделай это сам!!», Михо Канаюми из «Медалистки»).
Танака — Тикахиро Кобаяси (Легоси из «Выдающихся зверей», Чхоль Ким из «Поднятия уровня в одиночку»).
Юки Тадокоро — Сион Вакаяма (Момо Аясэ из «Дандадана», Номер 13 из «Ниер: Автомата — Версия 1.1а»).
Юта Маки — Ёсики Накадзима (Ё Уэи из «Доктора Стоуна», Такума Фурукава из ромкома «Моя любовь 999 уровня к Ямаде»).

Необычные каникулы: «Лето, когда погас свет» наступит в июле (есть новые трейлеры)

«Лето, когда погас свет» выходит с 2021 года в журнале Young Ace UPКогда плачут цикады: Карма», спин-оффы «Прозы бродячих псов»). В интервью мангака обещает, что приложит все усилия, чтобы адаптация «получилась еще лучше, сохранив все ключевые элементы оригинальной работы». Скоро узнаем, удалось ли это.

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Необычные каникулы: «Лето, когда погас свет» наступит в июле (есть новые трейлеры) фотографии
Необычные каникулы: «Лето, когда погас свет» наступит в июле (есть новые трейлеры) фотографии
Необычные каникулы: «Лето, когда погас свет» наступит в июле (есть новые трейлеры) фотографии
Необычные каникулы: «Лето, когда погас свет» наступит в июле (есть новые трейлеры) фотографии
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