Создатели «Белого парохода» высадили деревья, полностью компенсировав углеродный след от съемок фильма

В преддверии выхода в прокат 19 июня мистической драмы «Белый пароход» съемочная группа фильма завершила масштабную экологическую акцию — высадку 500 деревьев на территории Звенигородского лесничества Московской области. Этот шаг позволил полностью компенсировать выбросы CO₂, образовавшиеся в процессе производства фильма — 110 тонн, сообщает пресс-служба картины.
фото: пресс-служба проекта
Во Всемирный день охраны окружающей среды — 5 июня — съемочная группа фильма и команда эко-супервайзеров из Sister Mary официально объявили о завершении всех этапов, связанных с обеспечением углеродно-нейтрального статуса фильма. «Белый пароход» стал первым российским проектом, полностью реализовавшим принципы устойчивого кинопроизводства: от расчета и сокращения выбросов до их компенсации.
Специалисты из команды Sister Mary еще на этапе подготовки к съемкам рассчитали предполагаемый углеродный след и заблаговременно внедрили устойчивые практики прямо на съемочной площадке. В их числе были отказ от одноразовой посуды и упаковки, сортировка отходов и переработка реквизита, использование локальных тканей и веганской косметики, кулеры с водой и напитки без индивидуальной упаковки, групповые трансферы для команды, а также активно занимались экопросвещением. Финальной частью этого подхода и стала посадка деревьев, направленная не только на восстановление природного баланса, но и на формирование новой культуры ответственности в индустрии.
«Я родилась в Якутии, в семье ученых, посвятивших жизнь изучению вечной мерзлоты. С детства я жила в ощущении глубокой связи с природой и видела, насколько хрупок этот баланс. Когда я начала работать над "Белым пароходом", для меня было важно не просто рассказать историю, связанную с якутской культурой, но и сделать это с уважением к той земле, где все происходит. Экологическая ответственность стала для нас естественным продолжением художественного замысла», — отмечает режиссер фильма Инга Шепелева.
фото: кадр из фильма «Белый пароход»
По сюжету картины по направлению из Москвы на должность директора музыкальной школы в якутском городе назначают нового руководителя. Он стремится навести свои порядки и вскоре вовлекается в противостояние с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. Столкновение двух культур приводит к мистическому сближению директора и его недавней соперницы. Теперь ей предстоит сделать выбор между сакральностью темного прошлого и любовью, возвестившей надежду на светлое будущее.
Фильм основан на одноименной повести, которую Инга Шепелева написала в 21 год. Спустя почти 15 лет она преобразовала ее в сценарий короткого метра, а затем он превратился в полнометражный фильм.
Картина стала первым в России углеродно-нейтральным фильмом и получила Гран-при конкурса экологичного кинопроизводства «Зеленый экран». Фильм также участвовал в основном конкурсе Фестиваля актуального российского кино «Маяк», был отобран в программу Международного кинофестиваля в Сан-Паулу, а также получил приз за лучшую операторскую работу на кинофестивале «Алафейская гора» и Специальный приз жюри на XVIII Чебоксарском международном кинофестивале. Лента создана при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм». Дистрибьютором картины выступит кинокомпания К24.
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