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Создатели «Белого парохода» высадили деревья, полностью компенсировав углеродный след от съемок фильма

5 июня
2025 год

Новости кино >>
5 июня 2025
В преддверии выхода в прокат 19 июня мистической драмы «Белый пароход» съемочная группа фильма завершила масштабную экологическую акцию — высадку 500 деревьев на территории Звенигородского лесничества Московской области. Этот шаг позволил полностью компенсировать выбросы CO₂, образовавшиеся в процессе производства фильма — 110 тонн, сообщает пресс-служба картины.

Создатели «Белого парохода» высадили деревья, полностью компенсировав углеродный след от съемок фильма
фото: пресс-служба проекта

Во Всемирный день охраны окружающей среды — 5 июня — съемочная группа фильма и команда эко-супервайзеров из Sister Mary официально объявили о завершении всех этапов, связанных с обеспечением углеродно-нейтрального статуса фильма. «Белый пароход» стал первым российским проектом, полностью реализовавшим принципы устойчивого кинопроизводства: от расчета и сокращения выбросов до их компенсации.

Специалисты из команды Sister Mary еще на этапе подготовки к съемкам рассчитали предполагаемый углеродный след и заблаговременно внедрили устойчивые практики прямо на съемочной площадке. В их числе были отказ от одноразовой посуды и упаковки, сортировка отходов и переработка реквизита, использование локальных тканей и веганской косметики, кулеры с водой и напитки без индивидуальной упаковки, групповые трансферы для команды, а также активно занимались экопросвещением. Финальной частью этого подхода и стала посадка деревьев, направленная не только на восстановление природного баланса, но и на формирование новой культуры ответственности в индустрии.

«Я родилась в Якутии, в семье ученых, посвятивших жизнь изучению вечной мерзлоты. С детства я жила в ощущении глубокой связи с природой и видела, насколько хрупок этот баланс. Когда я начала работать над "Белым пароходом", для меня было важно не просто рассказать историю, связанную с якутской культурой, но и сделать это с уважением к той земле, где все происходит. Экологическая ответственность стала для нас естественным продолжением художественного замысла», — отмечает режиссер фильма Инга Шепелева.

Создатели «Белого парохода» высадили деревья, полностью компенсировав углеродный след от съемок фильма
фото: кадр из фильма «Белый пароход»

По сюжету картины по направлению из Москвы на должность директора музыкальной школы в якутском городе назначают нового руководителя. Он стремится навести свои порядки и вскоре вовлекается в противостояние с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. Столкновение двух культур приводит к мистическому сближению директора и его недавней соперницы. Теперь ей предстоит сделать выбор между сакральностью темного прошлого и любовью, возвестившей надежду на светлое будущее.

Фильм основан на одноименной повести, которую Инга Шепелева написала в 21 год. Спустя почти 15 лет она преобразовала ее в сценарий короткого метра, а затем он превратился в полнометражный фильм.

Картина стала первым в России углеродно-нейтральным фильмом и получила Гран-при конкурса экологичного кинопроизводства «Зеленый экран». Фильм также участвовал в основном конкурсе Фестиваля актуального российского кино «Маяк», был отобран в программу Международного кинофестиваля в Сан-Паулу, а также получил приз за лучшую операторскую работу на кинофестивале «Алафейская гора» и Специальный приз жюри на XVIII Чебоксарском международном кинофестивале. Лента создана при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм». Дистрибьютором картины выступит кинокомпания К24.
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Создатели «Белого парохода» высадили деревья, полностью компенсировав углеродный след от съемок фильма фотографии
Создатели «Белого парохода» высадили деревья, полностью компенсировав углеродный след от съемок фильма фотографии
Создатели «Белого парохода» высадили деревья, полностью компенсировав углеродный след от съемок фильма фотографии
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