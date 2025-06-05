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Юрий Колокольников и Федор Федотов попадают в альтернативный Петербург в трейлере «Левши»

5 июня
2025 год

Новости кино >>
5 июня 2025
В сети появились постер и трейлер приключенческого экшна Владимира Беседина «Левша» с Юрием Колокольниковым и Федором Федотовым в главных ролях. Производством фильма, который выйдет в прокат 22 января 2026 года, занималась компания LEGIO FELIX при поддержке Фонда Кино. Дистрибьютором выступает «Атмосфера кино».



Россия, конец XIX века. На фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огареву, мечтающему заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой — гениальным, но забытым мастером из Тулы. Вместе они погружаются в мир интриг и опасностей. Чтобы раскрыть заговор, героям предстоит бросить вызов системе, разгадать семейные тайны и сделать трудный выбор между долгом и чувством. На кону — безопасность страны и их собственные судьбы.

«Мы много лет планировали поработать с режиссером Владимиром Бесединым, и я рад, что наш первый совместный проект такого масштаба и в жанре, способном удивить даже самого насмотренного российского зрителя. Играть персонажей, популяризованных в культуре, — это, конечно, большая ответственность. В то же время есть чувство абсолютной свободы: никто не знает, как было на самом деле, поэтому ты волен делать всё, что хочешь. К тому же наш сценарий не прямое прочтение Лескова — скорее, это яркая фантазия сценариста Ильи Куликова по мотивам повести. Я очень рад, что удостоен чести сыграть Левшу и быть частью такой команды», — отмечает Юрий Колокольников.

Вольная адаптация повести Николая Лескова расскажет историю виртуозного тульского мастера в атмосфере альтернативного Петербурга XIX века. В антураже настоящих дворцов, узких улочек и знаменитых петербургских мостов развернется детективное приключение с погонями, множеством экшен-сцен и спецэффектов. Продюсерами выступили Илья Куликов, Андрей Семенов, Руслан Соколов, Владимир Пермяков.

Юрий Колокольников и Федор Федотов попадают в альтернативный Петербург в трейлере «Левши»
фото: «Атмосфера кино»

«Мой сценарий скорее по мотивам повести Лескова, чем по самому произведению. В фильме есть две конфликтующие стороны: Левша — это олицетворение простого народа, в чем-то грубоватого, но очень смекалистого, способного буквально сотворить чудо. Огарев же — собирательный образ интеллигенции. Когда в беду попадает Родина, они понимают, что решить проблему могут только сообща — а для этого нужно стать друзьями и разгадать суть друг друга», — поделился продюсер и сценарист фильма Илья Куликов.

Съемки проходили на реальных улицах Санкт-Петербурга, в Казанском соборе, Михайловском замке, на Литейном мосту с видом на Петропавловскую крепость, образы которых изменили с помощью компьютерной графики для достоверности атмосферы.

«Я прочитал сценарий на одном дыхании и сразу понял: это мое, я знаю, каким должен быть этот фильм от и до. Я много лет горю идеей снять в России большое жанровое кино, стирающее границы между экшеном и драмой. Все это может и должно работать вместе, и "Левша" станет тому подтверждением. Действие картины разворачивается в конце XIX века, но мы не добивались исторической достоверности — стилистика повествования и съемки подарят зрителю совершенно новое ощущение эпохи. У нас потрясающий актерский ансамбль. Юрий Колокольников и Федор Федотов идеально вжились в роли, а Ян Цапник и Алексей Гуськов точно почувствовали жанр и выдержали великолепный баланс комедии и драмы. Я стремлюсь создать ленту на все времена: хочу, чтобы и через 20 лет фильм "работал" — как для российского, так и для зарубежного зрителя. Это будет понятное всем, увлекательное и трогательное кино», — рассказал Владимир Беседин.

Также в фильме сыграли Леонела Мантурова, Артур Иванов, Александр Чевычелов и другие.
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Юрий Колокольников и Федор Федотов попадают в альтернативный Петербург в трейлере «Левши» фотографии
Юрий Колокольников и Федор Федотов попадают в альтернативный Петербург в трейлере «Левши» фотографии
Юрий Колокольников и Федор Федотов попадают в альтернативный Петербург в трейлере «Левши» фотографии
Юрий Колокольников и Федор Федотов попадают в альтернативный Петербург в трейлере «Левши» фотографии
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