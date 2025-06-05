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Александр Яценко станет «Обнальщиком»

5 июня
2025 год

Новости кино >>
5 июня 2025
Во Владивостоке начались съемки новой криминальной драмы «Обнальщик» режиссера Бориса Акопова. Главные роли в восьмисерийном сериале исполнят Александр Яценко, Федор Кудряшов, Елена Николаева, Ольга Тумайкина, Игорь Миркурбанов, София Лопунова, Фархад Мухаметзянов, Ван Шень, Евгений Харитонов, Сабина Ахмедова. За производство сериала отвечает кинокомпания Star Media по заказу «НМГ Студии». Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink, сообщает пресс-служба платформы.

Александр Яценко станет «Обнальщиком»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Действие разворачивается в 2013 году. Леша с самого детства мечтал о большом будущем в IT. И кажется, что до него — один шаг. Леша вот-вот отправится на стажировку в Китай, чтобы развивать свое приложение для торговли криптовалютой. Пока же семья вынуждена срочно переехать в крошечный город на Дальнем Востоке, где отец Леши, Михаил, надеется наладить новый бизнес. Все рушится, когда становится известно, что у Михаила огромные долги, а за семьей охотятся бандиты. Находясь в полном отчаянии, Михаил узнает о новаторской технологии, придуманной его сыном. Он решает войти в бизнес и моментальн поднимает ставки. Вместе отец и сын начинают обналичивать миллионы для самых опасных игроков региона. Угроза тюремного срока, убийства, предательства — теперь это их новая реальность.

Как сообщает пресс-служба Wink, «Обнальщик» — это история об отношениях отца и сына. О первом неправильном шаге, после которого часто невозможно остановиться. И о том, как даже тогда, когда кажется, что мир вокруг окончательно рушится, именно семья становится единственным шансом на спасение.

«Проект заинтересовал меня своей основой. Из сценария я сразу вычленил интересных мне главных героев — это классический архетип семьи из 2010-х годов. Меня действительно увлекла их история — семья переезжает новый дом, оказывается в новых обстоятельствах — маленьком городе на Дальнем Востоке, где и будут разворачиваться события. Жанр криминальной драмы для меня понятен. Возможно, все проекты, которые я делал, не выходили за его рамки. Но, надеюсь, однажды я выйду за эти границы», — рассказал режиссер Борис Акопов.

Съемки нового сериала также пройдут в Находке и Москве.
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