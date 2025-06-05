Александр Яценко станет «Обнальщиком»

Действие разворачивается в 2013 году. Леша с самого детства мечтал о большом будущем в IT. И кажется, что до него — один шаг. Леша вот-вот отправится на стажировку в Китай, чтобы развивать свое приложение для торговли криптовалютой. Пока же семья вынуждена срочно переехать в крошечный город на Дальнем Востоке, где отец Леши, Михаил, надеется наладить новый бизнес. Все рушится, когда становится известно, что у Михаила огромные долги, а за семьей охотятся бандиты. Находясь в полном отчаянии, Михаил узнает о новаторской технологии, придуманной его сыном. Он решает войти в бизнес и моментальн поднимает ставки. Вместе отец и сын начинают обналичивать миллионы для самых опасных игроков региона. Угроза тюремного срока, убийства, предательства — теперь это их новая реальность.
Как сообщает пресс-служба Wink, «Обнальщик» — это история об отношениях отца и сына. О первом неправильном шаге, после которого часто невозможно остановиться. И о том, как даже тогда, когда кажется, что мир вокруг окончательно рушится, именно семья становится единственным шансом на спасение.
«Проект заинтересовал меня своей основой. Из сценария я сразу вычленил интересных мне главных героев — это классический архетип семьи из 2010-х годов. Меня действительно увлекла их история — семья переезжает новый дом, оказывается в новых обстоятельствах — маленьком городе на Дальнем Востоке, где и будут разворачиваться события. Жанр криминальной драмы для меня понятен. Возможно, все проекты, которые я делал, не выходили за его рамки. Но, надеюсь, однажды я выйду за эти границы», — рассказал режиссер Борис Акопов.
Съемки нового сериала также пройдут в Находке и Москве.
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