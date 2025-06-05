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Сергей Горошко, Ольга Лерман и Игорь Гордин окажутся в мире «Большой фармы»

5 июня
2025 год

Новости кино >>
5 июня 2025
Завершились съемки нового драматического сериала «Большая фарма» от Okko и продюсерской компании «Среда», рассказывающего об изобретении лекарства от всех болезней и его тяжелых побочных эффектах. Автором сценария и продюсером сериала выступил Олег Маловичко, режиссером стал Данил Чащин, а оператором ― Батыр Моргачев, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Сергей Горошко, Ольга Лерман и Игорь Гордин окажутся в мире «Большой фармы»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Роли в сериале исполнили Сергей Горошко, Ольга Лерман, Игорь Гордин, Сергей Уманов, Антон Васильев, Наташа Бардо, Светлана Ходченкова, Алена Хмельницкая, Дмитрий Ендальцев, Илья Исаев и другие.

«Эта история родилась из беседы с производителем отечественного иммуностимулирующего препарата, заставившей меня по-новому взглянуть на фармацевтический бизнес, и кипящие в нем страсти. Мне захотелось поделиться этим ощущением открытия со зрителем ― каждый из нас посещает аптеки, каждый, слепо доверяя терапевту или провизору, готов забросить в себя то или иное средство, но не всегда оно нас лечит, зачастую это просто символ для отема у нас денег, и, возможно, здоровья. Что касается жанра, я начинал писать черную комедию, но в процессе она все больше уходила в сторону чисто драмы, к финалу и вовсе превратившись в трагедию», — отмечает автор сценария и продюсер Олег Маловичко.

По сюжету ученые-медики Александр Гиреев (Игорь Гордин) и Владимир Шульгин (Сергей Уманов) изобрели лекарство, которое может вылечить любое заболевание, даже раковую опухоль. Но препарат, который может спасти мир, становится яблоком раздора для всей семьи. Старший сын Гиреева, Евгений (Сергей Горошко), решает помочь отцу с продвижением. Дочь Полина (Ольга Лерман) уверена, что брату нужны только слава и деньги, и он готов предать отца. А сам Гиреев оказывается не готов к компромиссам, которых требует от него рынок большой фармы. Ведь выпуск лекарств — этоприбыльный бизнес. И зачем производить то, что вылечит людей, если можно зарабатывать больше, пока они болеют.

Сергей Горошко, Ольга Лерман и Игорь Гордин окажутся в мире «Большой фармы»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Мне безумно понравился сценарий! Его можно читать с огромным удовольствием, как книгу, следить за развитием персонажей. Когда понимаешь, что один из этих персонажей — это твой герой, испытываешь полный восторг. Мой герой настолько сложный и разный, насколько ― в зависимости от обстоятельств ― бывают сложными и разными реальные люди. Женя ― не хороший и не плохой, он человек, и это самое привлекательное для меня в нем», — рассказывает Сергей Горошко.

По словам режиссера Данила Чащина, помимо проблем большой фармы, сериал рассказывает про искушения, которым подвергаются новаторы. «Мне повезло снимать кино с мощной командой. Олег Маловичко ― один из лучших авторов, и мне очень понравился сценарий. С оператором Батыром Моргачевым я раньше не сотрудничал, но еще до встречи с ним был большим поклонником его творчества. Актtрский ансамбль у нас прекрасный, и интересно, что со всеми основными артистами нашего сериала я тоже поработал впервые. Это абсолютно новая для меня история, но я люблю находиться в удивлении. Надеюсь, что и зрителя мы сможем удивить», — добавляет постановщик.
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обсуждение >>
№ 2
Antea13 (Оренбург)   5.06.2025 - 20:31
Дожили! В касте Ходченкова, а в рекламе блатная бездарность Лерман. читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   5.06.2025 - 20:02
Можно отойти от фильма. В наше время есть мастера способные разбогатеть на любой гадости. И много не сильно умных, которые это покупают. Фильм жизненный как не крути. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Наташа БардоАнтон ВасильевИгорь ГординСергей ГорошкоДмитрий ЕндальцевИлья ИсаевОльга ЛерманОлег МаловичкоБатыр МоргачевСергей УмановАлёна ХмельницкаяСветлана ХодченковаДанила Чащин
фильмы
Большая фарма

фотографии >>
Сергей Горошко, Ольга Лерман и Игорь Гордин окажутся в мире «Большой фармы» фотографии
Сергей Горошко, Ольга Лерман и Игорь Гордин окажутся в мире «Большой фармы» фотографии
Сергей Горошко, Ольга Лерман и Игорь Гордин окажутся в мире «Большой фармы» фотографии
Сергей Горошко, Ольга Лерман и Игорь Гордин окажутся в мире «Большой фармы» фотографии
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