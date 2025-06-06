Тимофей Кочнев заменил Глеба Калюжного в новом сезоне «Вампиров средней полосы»

В третьем сезоне «Вампиров средней полосы» в образе Женька появится Тимофей Кочнев, который заменит Глеба Калюжного, ушедшего в армию. Съемки продолжения сериала о смоленских вампирах стартовали в середине мая в Москве. Новый сезон выйдет эксклюзивно в подписке START, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
В конце второго сезона Женек «воскрес» (насколько это возможно для вампира), но это вновь доставило смоленской вампирской семье немало проблем. Смоленск — город не самый большой, а пропавшего парня продолжали искать — и родственники, и полиция. Нужно было что-то делать. Решение, как всегда, нашли дед Слава и Жан. За несколько сотен лет бессмертный французский доктор поднаторел и в пластической хирургии. Женьку подобрали новое лицо — правда, очень похожее на лицо Игоря Якушева из «Папиных дочек».
«Одни называют смену актеров традицией, другие — судьбой, мы принимаем это за данность. И она такова, что жизнь течет по каким-то своим законам, а наш сериал — по своим. И не всегда эти две жизни — экранная и реальная — у актеров могут совпадать. Когда мы узнали, что Глеб уходит в армию, мы, безусловно, расстроились, потому что мы его героя "воскресили", порадовали многих зрителей. Но я думаю, что те, кто любят наш проект, воспримут и актера, который будет играть Женька так же хорошо. Это же не новый человек, это тот же Женек, просто с новым лицом», — говорит режиссер, автор идеи и шоураннер Алексей Акимов.
По словам исполнителя деда Славы Юрия Стоянова, с Кочневым он уже встречался на площадке другого проекта, и Тимофей проявил себя как молодой артист, небезразличный к работе.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
«Роль Женька действительно добавляет яркости и легкости в сериал. Для меня Женек не был таким уж балбесом, каким его видели взрослые, с приобретением силы он становился равным им, дотягивался до их уровня, и к нему менялось отношение, прямо как в жизни. У деда Славы особые отношения с Женьком — и воспитание, проявление любви к нему, ведь дед Слава очень мудрый и знает психологию людей уже не первый век. И мой Женек еще покажет всю свою мощь, он столкнется с тем, с чем еще не сталкивался — обстоятельствами, при которых он станет мудрее», — добавляет Тимофей Кочнев.
Первый сезон «Вампиров средней полосы», режиссером которого выступил Антон Маслов, вышел на экраны в марте 2021-го, и многие медиа и критики назвали проект одним из лучших сериалов года. 29 декабря того же года вышел часовой эпизод «Вампиры средней полосы. Новая кровь» — приквел первого сезона и редкий в отечественной сериальной индустрии пример новогоднего спецэпизода. Премьера второго сезона, режиссером которого стал Дмитрий Грибанов, состоялась 13 декабря 2022 года.
В конце второго сезона семья деда Славы получает намек от Бориса Феликсовича: он еще попьет у них крови. Ставки растут: в городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца, но Барановский слишком увлечен новым статусом вампира, чтобы заметить странности в течении беременности — их видит только Жан. В ряду Хранителей разлад: Костик не справляется с обязанностями, но у его матери есть свой план на этот счет. Пока Аннушка продолжает хранить секрет от Усачева, Влад пытается отвести внимание Бориса от смоленских — но опытного вампира не проведешь. На скрытой от внешнего мира уральской ферме не готовы мириться с тем, что кто-то живет совсем по другим правилам. Грядет битва, равной которой еще не было.
«Мы очень давно ждали новый сезон, который так долго откладывался по различным причинам. Сценарий захватывающий, непредсказуемый, со стороны читателя — это стоило ожиданий. Все противостояние в третьем сезоне построено на том, что смоленские вампиры — они про семью, что и подкупает зрителя, оберегают народ от бед и помогают ему, а уральские отличаются кардинально и полны антитез», — отмечает Юрий Стоянов.
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