«ГДР» и «Любопытная Варвара» стали лауреатами IV Национальной премии интернет-контента

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«Трудно быть Богом». Прощальный опус магнум Германа снова на большом экране

Маэстро было 88 лет

Не стало композитора фильмов «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги

Елена Подкаминская и Антон Филипенко обнаружат в Санкт-Петербурге «Артефакты»

Фильм выйдет в прокат уже осенью

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«Ответственность вызвала во мне отторжение»: Николай Цискаридзе об отказе от семьи

Артист объяснил, почему у него нет детей, собак и жён