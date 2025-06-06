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«ГДР» и «Любопытная Варвара» стали лауреатами IV Национальной премии интернет-контента

6 июня
2025 год

Новости кино >>
6 июня 2025
В Москве наградили победителей IV Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета. Лучшие проекты в 22 номинациях объявили 5 июня на торжественной церемонии в киноконцертном комплексе «Мосфильм». В категории «Игровой сериал более 30 минут» победил шпионский боевик «ГДР». Трансляция церемонии шла ВКонтакте.

«ГДР» и «Любопытная Варвара» стали лауреатами IV Национальной премии интернет-контента
фото: Кадр из сериала «ГДР»

«Мы уже в четвертый раз проводим Премию ИРИ и видим, как много авторов, способных делать интересный, качественный и при этом осмысленный онлайн-продукт. Интернет — наш "второй дом", и важно наполнять эту среду искренними историями и настоящими героями — теми, кем можно вдохновляться. У самой аудитории на это просто колоссальный запрос. А мы лишь подсвечиваем и поощряем то, что отвечает запросам общества», – сказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

В номинации «Игровой сериал до 30 минут» награду получил детский детектив «Любопытная Варвара», который также годом ранее завоевал главный приз жюри фестиваля сериалов «Пилот».

Лучшим документальным проектом назвали «Нефть», а в короткометражной категории победил фильм «Про людей и про войну. Кресты». В анимационном номинации лучшей признали картину «Белые сны». Сериал «Последний богатырь: Наследие» Антона Маслова отметили в специальном номинации «Культурный код».

В основу торжественной церемонии награждения премии ИРИ легла тема «Рожденные дважды». Церемония раскрыла два главных этапа в жизни современного человека: его реальное появление на свет и «создание» своей онлайн-личности. Три части церемонии ─ символы трех этапов становления, когда человек учится жить в обществе и государстве. Это позволило на протяжении всей премии возвращаться к темам детства, взросления и неразрывной связи с истоками в век цифровых технологий.
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