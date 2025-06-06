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Владимир Епифанцев сразится с хакером в продолжении «Черного пса»

6 июня
2025 год

Новости кино >>
6 июня 2025
Премьера шестой части остросюжетного боевика «Черный пес», созданного по мотивам произведений Николая Чергинца, состоится 12 июня на НТВ. В продолжении фильма Андрею Рубцову предстоит встать на пути хакера и сталкера-маньяка, которые угрожают убить владелицу одного из крупнейших маркетплейсов и ее дочь. Главную роль в картине традиционно исполнил Владимир Епифанцев, сообщает пресс-служба телеканала.

Владимир Епифанцев сразится с хакером в продолжении «Черного пса»
фото: пресс-служба НТВ

После событий предыдущей части фильма Андрей Рубцов (Владимир Епифанцев) ведет размеренную жизнь фермера, пока за помощью к нему не обращается профайлер Ванда Кирсанова (Ольга Боровская). Когда-то давно они вместе участвовали в операции по спасению заложников. Кирсанова занимается делом своей подруги Эльвиры Лариной (Ирина Баринова) – владелицы одного из крупнейших маркетплейсов. С недавних пор компанию Лариной атаковал хакер под ником Данте и сумел получить доступ к клиентской базе. Теперь он шантажирует бизнесвумен, угрожая слить данные в сеть. Усугубило проблемы появление сталкера-маньяка, который преследует не только Эльвиру, но и ее дочь Лизу (Кристина Корбут).

«Главный ключ к тому, чтобы роль получалась интересной – быть самим собой. Для этого я постоянно использую на съемочной площадке один прием – "идти от себя". То есть, когда зрители смотрят сериал и видят Андрея Рубцова, то они смотрят на Владимира Епифанцева. Малейшие изменения в персонаже – мои. На съёмочной площадке мне всегда нравилась команда, с которой быстро и легко работалось и то, с каким уважением ко мне там относились. Рядом всегда находилась каскадерская группа, благодаря которой я ощущал всю силу и мощь проекта, они придавали мне уверенности. Бывали проекты, на которых у меня развивались комплексы из-за того, что многое мне уже было не по силам. Но, когда приезжал на площадку "Черного пса", я сразу понимал, что у меня всё получится. В шестом сезоне появилось больше спокойных и в то же время динамичных сцен. Герои стали более драматичными, я впервые попробовал в этой роли измениться в соответствии с возрастом. Все-таки 10 лет почти прошло с выхода первого "Черного пса", поэтому персонаж должен меняться», — отмечает Владимир Епифанцев.

В ходе расследования Андрей Рубцов и Ванда Кирсанова выясняют, что на самом деле Эльвиру преследует ее прошлое, в котором скрыто слишком много скелетов в шкафу. Они узнают, что под ником Данте скрывается очень близкий для Лариной человек, который собирается отправить на тот свет всю ее семью.

Режиссером шестой части, которая состоит из четырех серий, выступил Владимир Янковский. За производство отвечала ООО «Тим Филмз» совместно с ООО «Нтю Арт Синема Продакшн» по заказу телекомпаниии НТВ.

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Владимир Епифанцев сразится с хакером в продолжении «Черного пса» фотографии
Владимир Епифанцев сразится с хакером в продолжении «Черного пса» фотографии
Владимир Епифанцев сразится с хакером в продолжении «Черного пса» фотографии
Владимир Епифанцев сразится с хакером в продолжении «Черного пса» фотографии
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