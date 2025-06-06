Военная драма «Доктор Вера» с Татьяной Бабенковой стартует 13 июня

В центре сюжета — история Веры Трешниковой, которая в 1941 году осталась единственным медиком в городе. Ее больница находилась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делала вид, что сотрудничает с фашистами, за что горожане осуждали ее, но не знали, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения.
За производство сериала отвечает Art Pictures Vision при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и при участии «НМГ Студии». Режиссером и автором сценария выступила Аня Мирохина. Она призналась, что идея снять фильм по мотивам повести Полевого пришла к ней 10 лет назад, так сильно это произведение ее впечатлило.
«"Доктор Вера" — история подвига женщины в первую очередь. Как человек, видевший, что такое война, я настолько хорошо и остро чувствовала материал повести Полевого, что на целых десять лет экранизация стала для меня идеей фикс. Мне хотелось рассказать о той тьме, в которой людям пришлось оказаться, и о том внутреннем свете, который помог им эту тьму победить. В формате притчи мне хотелось спеть оду жизни», — призналась режиссер Аня Мирохина.
Создатели сериала стремились достичь максимальной реалистичности при работе над проектом. Помощь съемочной группе оказывали военные консультанты, историки, реконструкторы и врачи. Под руководством медиков актриса Татьяна Бабенкова училась зашивать раны и делать хирургические надрезы. В сериале также заняты немецкие актеры Райнер Вагнер и Дирк Мартенс — они сыграли роли генерала Фон Вайхса и военного врача Шонненберга соответственно.
«Было очень интересно встретиться на одной площадке с коллегами из Германии — мы играли на разных языках и одновременно понимали и слышали друг друга. Это хороший актерский опыт. Я была очень рада вновь поработать с режиссером Аней Мирохиной — это уже не первый наш совместный проект. Мы с ней хорошо чувствуем друг друга», — призналась Татьяна Бабенкова.
Большая часть съемок сериала проходила в Ярославле и Торжке. Больницу, где работает Вера, воссоздали в здании, расположенном на территории подмосковной усадьбы Суханово.
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