Анна Миклош, Владимир Колганов и Роман Грибков получат «Счет за нелюбовь»

По сюжету Марина Зайцева – домохозяйка, а в прошлом – успешный IT-специалист. С виду ее жизнь идеальна: муж, двое детей, достаток в семье. Но за фасадом безупречной картинки скрывается контроль, изоляция и зависимость. Муж Виктор ограничивает свободу Марины, не дает ей работать, а ее родные поддерживают его, считая, что «главное – мир в семье». Однажды Виктор поднимает на Марину руку. После этого она теряет ребенка и попадает в больницу, где встречает свою первую любовь – врача Сергея. В отличие от мужа, он поддерживает ее, и вскоре Марина решается на развод.
«Марина – "удобная", неуверенная в себе и закомплексованная женщина. Такой она стала из-за воспитания отца и матери. К началу истории она замужем, у нее двое детей, и внешне кажется, что у все хорошо. Но это только видимость. Внутри – боль, усталость и постоянное подавление себя. Она терпит "ради детей", молчит, но точкой невозврата становится трагедия – смерть ребенка. Именно она пробуждает в моей героине силу сказать "нет". Марина преодолевает себя, честно оценивает свою жизнь и решается все изменить. Для этого нужны сила духа и вера в себя. Моя героиня – пример того, как важно быть честным с собой. Даже, если однажды ты поступил не в свою пользу, помни: никогда не поздно взять ответственность за собственную судьбу. Главное – любовь и внутренняя честность», — говорит Анна Миклош.
Сблизившись с Сергеем, она понимает, что те чувства, которые казались забытыми, были взаимными с юности. Но Виктор не собирается отпускать жену. Он шантажирует ее родителей, угрожает и пытается вернуть силой. Тем временем Сергей уходит от жены Снежаны, узнав, что она много лет обманывала его. Но она идет на все, чтобы вернуть мужа, и вскоре выясняется, что Снежана беременна... А Марина оказывается перед выбором: снова пожертвовать собой ради «мира» или впервые за долгое время жить по-настоящему.
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