Японские «Том и Джерри», много LEGO «Ван-Пис» и финал «Кайдзю №8»: главные новости аниме за неделю

На подходе «Гачиакута»
, «Санда»
и LEGO по «Ван-Пису»
: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, премьере и подробностях
второго сезона «Кайдзю №8»
или новых трейлерах
сельского хоррора «Лето, когда погас свет
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 «Эта фарфоровая кукла влюбилась»
, хитовый ромком Cloverworks
(«Ветролом
»), вернется со вторым сезоном 5 июля.
🔘 Стимпанк «Левиафан»
от студии Orange
(«Выдающиеся звери
») выйдет на Netflix
10 июля (есть постер
).
🔘 Предпоследнюю часть «Доктора Стоуна»
начнут показывать 10 июля (трейлер
). Финальный сезон разбили на три кура, то есть закончится сериал в начале 2026-го.
🔘 Сразу две экранизации Ямы Ваямы
от студии Doga Kobo
(«Звездное дитя
») тоже определились с датами премьеры. «Пойдем в караоке!»
— с 24 июля, «Других таких нет»
— с 21 августа.
🔘 Студия Nippon Animation
празднует 50-летие очаровательным видео, где фигурируют персонажи её фирменных аниме (например, «Малышки Маруко
», «Энн из Зеленых крыш
» и «Конана — мальчика из будущего
»).
🔘 Замена в самом долгоиграющем аниме
: персонажи, которых в «Садзаэ-сан»
озвучивала 85-летняя Рэйко Кацура
, теперь заговорят голосами Сатиэ Хирай
(Икура), Маны Косиракавы
(Каори) и Саяки Китахары
(Рика).
🔘 Японских «Тома и Джерри»
покажут на YouTube-канале Warner bros. Kids (пока — трейлер
на английском).
🔘 9 июля в лондонском кинотеатре Garden Cinema покажут 65-минутную программу независимого аниме, куда вошли «Птица на полуострове
» Ацуси Вады
и «Воздушная я
» Ёко Куно
.
🔘 Тем временем на монреальском фестивале «Фантазия» состоится премьера «Тамалы 2030»
— продолжения независимого панк-аниме «Тамала 2010: Кошка-оторва в космосе
».
🔘 Напоследок — большая новость для ценителей сёнэна
: манга «Кайдзю №8»
подходит к концу: Наое Мацумото
осталось дописать две главы, чтобы завершить серию 129 выпуском (ориентировочно 27 июня).
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«Малышка Маруко» — аниме, на котором выросло несколько поколений японцев
Студия Liden Films
(«Бессонница после школы
», «Котаро живет один
») поделилась вторым трейлером вампирской мелодрамы. В ролике не только анонсирована дата премьеры, но и звучит новый опенинг — Mirage
в исполнении хип-хоп-дуэта Creepy Nuts
, чей трек открывал и первый сезон. Кстати, недавно группу отметили девятью наградами
на Music Awards Japan.
Школьник Ко страдает бессонницей и всё сильнее отдаляется от сверстников. Однажды он знакомится с бойкой девицей Надзуной, которая оказывается вампиршей. Бессмертная соблазнительница в шутку предлагает обратить юноша, но тот серьезно задумывается о перспективе долгой ночной жизни. Чтобы всё удалось, ему необходимо по-настоящему влюбиться в Надзуну. Во втором сезоне Ко ждет больше встреч с другими полуночниками, а также контакты с экстравагантной следовательницей, охотящейся на кровопийц. Манга Kotoyama
«Песнь ночных сов» выходила с 2019-го по 2024-й, а на 2 июля запланирован старт новой «быстрой сериализации» с подзаголовком «Рай». Обещают возвращение знакомых персонажей.
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Мои ночи прекраснее ваших дней: рецензия на первый сезон
Первые наборы LEGO по вселенной «Ван-Пис»
Netflix
продолжает разогревать зрителей к премьере второго сезона игровой версии One Piece
, которая состоится не раньше 2026-го. Зато на горизонте появились первые наборы из совместной линейки с LEGO, заявленной
в начале года. Сопровождает их симпатичный ролик с закадровым голосом Луффи — Иньяки Годоя
.
Среди тематических наборов, которые поступят в продажу с 1 августа, есть деревня Виндмилл ($30/₽2357), судно пиратов Соломенной шляпы «Гоинг Мерри» ($140/₽10998), шатер клоуна Багги ($55/₽4321), корабль-ресторан «Барати» ($330/₽25924) и «Арлонг-парк» ($80/₽6285), где состоялась финальная битва первого сезона. Больше деталей
— на официальной страничке линейки
.
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Это у тебя пирата нормального не было: рецензия на первый сезон
«Гачиакута» готовится удивлять с 6 июля
Подоспел новый трейлер
потенциального хита по сёнэн-манге Кэй Ураны
, которую адаптирует студия Bones Film
(OVA «На скейте в бесконечность
», «Моя геройская академия: Вне закона
»). Незадолго до премьеры в международный прокат выйдет фильм «Гачиакута»
, состоящий из первых двух эпизодов. Покажут
его и в России с Беларусью, где аниме будет выходить одновременно с мировой премьерой благодаря проекту DEEP. Ниже демонстрируем трейлер с их дубляжом.
«Гачиакута». Трейлер №2
Мальчуган Рудо растет в мире, где между богатыми и бедными — буквально пропасть: элиты живут в летающем городе, а под ними — обиталище всех остальных. Есть, правда, еще и Бездна, куда выбрасывают мусор и правонарушителей: на дно этого жуткого места и отправляется Рудо после ложного обвинения в убийстве отца. Там он встречает не только с монстров, но и отряд Уборщиков, которые борются с нечистью, а еще — обретает суперсилы. Постепенно юноша готовится свершить месть.
Команду сериала также пополнили два актера:
Регто — Тосиюки Морикава
(Гриффит
из «Берсерка
», Йошикагэ Кира из «Невероятного приключения ДжоДжо
»).
Джаббер Вонгар — Юки Син
(Ихару Фурухаси
из «Кайдзю №8
», Така
из «Иллюзии рая
»).
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Это всего лишь конец света: аниме о постапокалипсисе
Концепт-арты «Расточительного шефа»
В Токио состоялся показ «Киноманки Помпо
» по случаю четырехлетия фильма, где режиссер Такаюки Хирао
поделился концепт-артами нового проекта
, который делает с той же командой. Сюжетные детали он пока не раскрывал.
За производство проекта, анонсированного в январе 2023-го, отвечает студия Clap
(«Тоннель в лето, выход прощаний
»), у которой на подходе другая премьера. «Недотрога
» Баку Киноситы
, режиссера «Необычного такси
», обещают показать до конца года. Тем временем Сёго Сугитани
, автор манги «Киноманка Помпо», начал выпускать новую серию под названием Formula Girl.
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Внутренняя кухня: фильмы о том, как снимают кино
Рождественская фантастика «Санду» принесет праздник 3 октября
Первую серию покажут на Anime Expo в июле, где со зрителями встретится создательница оригинала Пару Итагаки
(«Выдающиеся звери
»), а также режиссер Томохиса Симояма
(«Духи Деко
») и продюсер Кохэй Сакита
(«Твой цвет
»). Пока же студия Science SARU
(«Дандадан
», «Человек-дьявол: Плакса
») радует трейлером.
2080 год, Япония. Из-за катастрофического снижения рождаемости в стране прибегают к жестким мерам контроля за детьми (вроде запретов на сон и браков еще в младенчестве). Во время снегопада школьница Сиори Фуюмура нападает с ножом на одноклассника Кадзусигэ Санду, который неожиданно превращается в Санта-Клауса — мифическое существо, про которое все забыли. При помощи новообретенной силы юноше предстоит разобраться, что же вообще происходит.
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«Твой цвет» — нежное аниме о том, что зажигает сердца рок-тихонь
Бонус
: арт Эйитиро Оды
, где Чоппер из манги «Ван-Пис»
смотрит на свою версию из игрового сериала Netflix. Стриминг-гигант недавно показал тизер с этим персонажем, а ранее олень-доктор обзавелся сольным проектом
в соцсетях.
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