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Японские «Том и Джерри», много LEGO «Ван-Пис» и финал «Кайдзю №8»: главные новости аниме за неделю

7 июня
2025 год

Новости кино >>
7 июня 2025
На подходе «Гачиакута», «Санда» и LEGO по «Ван-Пису»: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, премьере и подробностях второго сезона «Кайдзю №8» или новых трейлерах сельского хоррора «Лето, когда погас свет»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Японские «Том и Джерри», много LEGO «Ван-Пис» и финал «Кайдзю №8»: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 «Эта фарфоровая кукла влюбилась», хитовый ромком CloverworksВетролом»), вернется со вторым сезоном 5 июля.

🔘 Стимпанк «Левиафан» от студии OrangeВыдающиеся звери») выйдет на Netflix 10 июля (есть постер).

🔘 Предпоследнюю часть «Доктора Стоуна» начнут показывать 10 июля (трейлер). Финальный сезон разбили на три кура, то есть закончится сериал в начале 2026-го.

🔘 Сразу две экранизации Ямы Ваямы от студии Doga KoboЗвездное дитя») тоже определились с датами премьеры. «Пойдем в караоке!» — с 24 июля, «Других таких нет» — с 21 августа.

🔘 Студия Nippon Animation празднует 50-летие очаровательным видео, где фигурируют персонажи её фирменных аниме (например, «Малышки Маруко», «Энн из Зеленых крыш» и «Конана — мальчика из будущего»).



🔘 Замена в самом долгоиграющем аниме: персонажи, которых в «Садзаэ-сан» озвучивала 85-летняя Рэйко Кацура, теперь заговорят голосами Сатиэ Хирай (Икура), Маны Косиракавы (Каори) и Саяки Китахары (Рика).

🔘 Японских «Тома и Джерри» покажут на YouTube-канале Warner bros. Kids (пока — трейлер на английском).

🔘 9 июля в лондонском кинотеатре Garden Cinema покажут 65-минутную программу независимого аниме, куда вошли «Птица на полуострове» Ацуси Вады и «Воздушная я» Ёко Куно.

🔘 Тем временем на монреальском фестивале «Фантазия» состоится премьера «Тамалы 2030» — продолжения независимого панк-аниме «Тамала 2010: Кошка-оторва в космосе».

🔘 Напоследок — большая новость для ценителей сёнэна: манга «Кайдзю №8» подходит к концу: Наое Мацумото осталось дописать две главы, чтобы завершить серию 129 выпуском (ориентировочно 27 июня).

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Второй сезон «Песни ночных сов» стартует 2 июля


Студия Liden FilmsБессонница после школы», «Котаро живет один») поделилась вторым трейлером вампирской мелодрамы. В ролике не только анонсирована дата премьеры, но и звучит новый опенинг — Mirage в исполнении хип-хоп-дуэта Creepy Nuts, чей трек открывал и первый сезон. Кстати, недавно группу отметили девятью наградами на Music Awards Japan.


Школьник Ко страдает бессонницей и всё сильнее отдаляется от сверстников. Однажды он знакомится с бойкой девицей Надзуной, которая оказывается вампиршей. Бессмертная соблазнительница в шутку предлагает обратить юноша, но тот серьезно задумывается о перспективе долгой ночной жизни. Чтобы всё удалось, ему необходимо по-настоящему влюбиться в Надзуну. Во втором сезоне Ко ждет больше встреч с другими полуночниками, а также контакты с экстравагантной следовательницей, охотящейся на кровопийц. Манга Kotoyama «Песнь ночных сов» выходила с 2019-го по 2024-й, а на 2 июля запланирован старт новой «быстрой сериализации» с подзаголовком «Рай». Обещают возвращение знакомых персонажей.

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Первые наборы LEGO по вселенной «Ван-Пис»


Netflix продолжает разогревать зрителей к премьере второго сезона игровой версии One Piece, которая состоится не раньше 2026-го. Зато на горизонте появились первые наборы из совместной линейки с LEGO, заявленной в начале года. Сопровождает их симпатичный ролик с закадровым голосом Луффи — Иньяки Годоя.



Среди тематических наборов, которые поступят в продажу с 1 августа, есть деревня Виндмилл ($30/₽2357), судно пиратов Соломенной шляпы «Гоинг Мерри» ($140/₽10998), шатер клоуна Багги ($55/₽4321), корабль-ресторан «Барати» ($330/₽25924) и «Арлонг-парк» ($80/₽6285), где состоялась финальная битва первого сезона. Больше деталей — на официальной страничке линейки.

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«Гачиакута» готовится удивлять с 6 июля


Подоспел новый трейлер потенциального хита по сёнэн-манге Кэй Ураны, которую адаптирует студия Bones Film (OVA «На скейте в бесконечность», «Моя геройская академия: Вне закона»). Незадолго до премьеры в международный прокат выйдет фильм «Гачиакута», состоящий из первых двух эпизодов. Покажут его и в России с Беларусью, где аниме будет выходить одновременно с мировой премьерой благодаря проекту DEEP. Ниже демонстрируем трейлер с их дубляжом.

«Гачиакута». Трейлер №2

Мальчуган Рудо растет в мире, где между богатыми и бедными — буквально пропасть: элиты живут в летающем городе, а под ними — обиталище всех остальных. Есть, правда, еще и Бездна, куда выбрасывают мусор и правонарушителей: на дно этого жуткого места и отправляется Рудо после ложного обвинения в убийстве отца. Там он встречает не только с монстров, но и отряд Уборщиков, которые борются с нечистью, а еще — обретает суперсилы. Постепенно юноша готовится свершить месть.

Команду сериала также пополнили два актера:

Регто — Тосиюки Морикава (Гриффит из «Берсерка», Йошикагэ Кира из «Невероятного приключения ДжоДжо»).
Джаббер Вонгар — Юки Син (Ихару Фурухаси из «Кайдзю №8», Така из «Иллюзии рая»).

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Концепт-арты «Расточительного шефа»


В Токио состоялся показ «Киноманки Помпо» по случаю четырехлетия фильма, где режиссер Такаюки Хирао поделился концепт-артами нового проекта, который делает с той же командой. Сюжетные детали он пока не раскрывал.

Японские «Том и Джерри», много LEGO «Ван-Пис» и финал «Кайдзю №8»: главные новости аниме за неделю

За производство проекта, анонсированного в январе 2023-го, отвечает студия ClapТоннель в лето, выход прощаний»), у которой на подходе другая премьера. «Недотрога» Баку Киноситы, режиссера «Необычного такси», обещают показать до конца года. Тем временем Сёго Сугитани, автор манги «Киноманка Помпо», начал выпускать новую серию под названием Formula Girl.

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Рождественская фантастика «Санду» принесет праздник 3 октября


Первую серию покажут на Anime Expo в июле, где со зрителями встретится создательница оригинала Пару ИтагакиВыдающиеся звери»), а также режиссер Томохиса СимоямаДухи Деко») и продюсер Кохэй СакитаТвой цвет»). Пока же студия Science SARUДандадан», «Человек-дьявол: Плакса») радует трейлером.


2080 год, Япония. Из-за катастрофического снижения рождаемости в стране прибегают к жестким мерам контроля за детьми (вроде запретов на сон и браков еще в младенчестве). Во время снегопада школьница Сиори Фуюмура нападает с ножом на одноклассника Кадзусигэ Санду, который неожиданно превращается в Санта-Клауса — мифическое существо, про которое все забыли. При помощи новообретенной силы юноше предстоит разобраться, что же вообще происходит.

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Бонус: арт Эйитиро Оды, где Чоппер из манги «Ван-Пис» смотрит на свою версию из игрового сериала Netflix. Стриминг-гигант недавно показал тизер с этим персонажем, а ранее олень-доктор обзавелся сольным проектом в соцсетях.

Японские «Том и Джерри», много LEGO «Ван-Пис» и финал «Кайдзю №8»: главные новости аниме за неделю

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№ 3
Андрей (Омск)   8.06.2025 - 19:50
Левиафан) В голове возникают образы фильма Звягинцева. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   7.06.2025 - 20:07
Мне как-то и ворнербразовский Том и Джерри нравился, японский то по-моему перебор уже. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   7.06.2025 - 12:23
Мне вот интересно фанаты аниме смотрят кино, самое обычное. Крыша не сильно едет. читать далее>>
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Японские «Том и Джерри», много LEGO «Ван-Пис» и финал «Кайдзю №8»: главные новости аниме за неделю фотографии
Японские «Том и Джерри», много LEGO «Ван-Пис» и финал «Кайдзю №8»: главные новости аниме за неделю фотографии
Японские «Том и Джерри», много LEGO «Ван-Пис» и финал «Кайдзю №8»: главные новости аниме за неделю фотографии
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