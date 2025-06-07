На Фестивале фильмов об искусстве в Азоло состоялась международная премьера российской неигровой драмы «Улыбнись!»

На Фестивале фильмов об искусстве в итальянском городе Азоло состоялась международная премьера российской документальной драмы Марианны Киреевой «Улыбнись!». Ленту итальянской публике представила продюсер Ситора Алиева. Показ прошел в замке XV века, где в прошлом году открылся Экспериментальный Центр театра и кино имени Элеоноры Дузе. Величайшая театральная актриса Италии жила и была похоронена в Азоло.
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Asolo Art Film Festival является первым в мире арт-кинофестивалем. Его основала в 1973 году критик и эссеист Флавиа Паулон, 40 лет проработавшая на Венецианском кинофестивале. Она же до 1982-го была художественным директором фестиваля. В конкурсе киносмотра участвовали работы Алена Рене, Андрея Тарковского и других выдающихся режиссеров. Первый Гран-При вручили шедевру «Андрей Рублев». В середине 90-х фестиваль закрыли из-за недостаточного финансирования, а в 2001-м возродили под названием «Международный фестиваль фильмов об искусстве и биографиях художников». Спустя год смотр переименовали в «Международный фестиваль киноискусства в Азоло». В 2021-м Гран-При достался российской ленте Лилии Тимирзяновой «Сопричастие».
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