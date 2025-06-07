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Сидни Суини получила роль одной из героинь в киноадаптации приключения Юсефа Фареса Split Fiction

7 июня
2025 год

Новости кино >>
7 июня 2025
Сидни Суини получила одну из ключевых ролей в экранизации нашумевшей кооперативной игры Юсефа Фареса Split Fiction, уверяет Variety.


Будущую киноадаптацию приобрела студия Amazon MGM. Режиссерское кресло займет Джон М. Чу, а сценаристами выступают Ретт Риз и Пол Верник. Суини также возьмет на себя продюсерские функции.

Приключение, созданное руководителем студии Hazelight Юсефом Фаресом и Себастьяном Йоханссоном, сочетает в себе фэнтези и научную фантастику. По сюжету две молодые писательницы оказываются внутри миров, которые они написали. Геймерам приготовили увлекательные бои на разделенном экране, платформенные испытания и различные способности для каждого персонажа.


Split Fiction пользуется успехом как у игроков, так и у критиков. Игра продалась тиражом более двух миллионов копий за первую неделю после релиза 6 марта, и это число продолжает стремительно расти.

Фарес представил свое новое детище на церемонии премии Game Awards 2024, однако разработка началась еще в 2021 году — после выхода предыдущего шедевра It Takes Two. В апреле 2022-го стало известно, что права на киноадаптацию It Takes Two были выкуплены компанией Amazon.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   7.06.2025 - 17:14
Сидни - главная секс бомба современности читать далее>>
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Сидни Суини получила роль одной из героинь в киноадаптации приключения Юсефа Фареса Split Fiction фотографии
Сидни Суини получила роль одной из героинь в киноадаптации приключения Юсефа Фареса Split Fiction фотографии
Сидни Суини получила роль одной из героинь в киноадаптации приключения Юсефа Фареса Split Fiction фотографии
Сидни Суини получила роль одной из героинь в киноадаптации приключения Юсефа Фареса Split Fiction фотографии
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