На шоу Summer Game Fest 2025 показали новые игры по «Игре престолов» и фильму «Скотт Пилигрим против всех»

На церемонии открытия игрового фестиваля Джеффа Кили Summer Game Fest 2025
публике представили стратегию в реальном времени по вселенной «Игры престолов
».
Игру Game of Thrones: War for Westeros разрабатывает студия PlaySide при активном содействии компании Warner Bros. и HBO. В ней можно играть за одну из четырех фракций — Старков, Ланнистеров, Таргариенов и войско Короля Ночи, обладающих уникальными механиками, персонажами и армия. У геймеров в наличии пехота, кавалерия, осадные машины, великаны и драконы. Во время сюжетной кампании и многопользовательского режима есть возможность сильно повлиять на каноничные события. В частности, превратить Джона Сноу в Белого ходока.
На шоу также показали третью часть симулятора Jurassic World Evolution
, основанного на серии Стивена Спилберга
«Парк Юрского периода
», и beat'em up Scott Pilgrim EX
, вдохновленный культовым фильмом Эдгара Райта
«Скотт Пилигрим против всех
» и его анимационными сиквелами. Первый поступит в продажу 21 октября 2025 года, а над продолжением видеоигры Scott Pilgrim vs. the World: The Game трудится Tribute Games, создавшая TMNT: Shredder's Revenge. Релиз нового «Пилигрима» намечен на начало 2026-го.
Среди самых громких премьер мероприятия следует назвать долгожданный Resident Evil 9: Requiem
, который захватит внимание игроков по всему миру 27 февраля 2026-го.
Компания с российскими корнями Mundfish показала сразу три игры — не менее ожидаемый сиквел экшена Atomic Heart
, многопользовательский ролевой шутер The Cube
, тесно связанный с миром «Атомного сердца», и хоррор ILL
от российской студии Clout Games. Кроме того, интригуют боевики Stranger Than Heaven
от Ryu Ga Gotoku Studio, ответственной за серию Like a Dragon, и Acts of Blood
, вдохновленный индонезийсками лентами уровня дилогии «Рейд
» и игрой Sifu.
обсуждение >>