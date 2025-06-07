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На шоу Summer Game Fest 2025 показали новые игры по «Игре престолов» и фильму «Скотт Пилигрим против всех»

7 июня
2025 год

Новости кино >>
7 июня 2025
На церемонии открытия игрового фестиваля Джеффа Кили Summer Game Fest 2025 публике представили стратегию в реальном времени по вселенной «Игры престолов».


Игру Game of Thrones: War for Westeros разрабатывает студия PlaySide при активном содействии компании Warner Bros. и HBO. В ней можно играть за одну из четырех фракций — Старков, Ланнистеров, Таргариенов и войско Короля Ночи, обладающих уникальными механиками, персонажами и армия. У геймеров в наличии пехота, кавалерия, осадные машины, великаны и драконы. Во время сюжетной кампании и многопользовательского режима есть возможность сильно повлиять на каноничные события. В частности, превратить Джона Сноу в Белого ходока.


На шоу также показали третью часть симулятора Jurassic World Evolution, основанного на серии Стивена Спилберга «Парк Юрского периода», и beat'em up Scott Pilgrim EX, вдохновленный культовым фильмом Эдгара Райта «Скотт Пилигрим против всех» и его анимационными сиквелами. Первый поступит в продажу 21 октября 2025 года, а над продолжением видеоигры Scott Pilgrim vs. the World: The Game трудится Tribute Games, создавшая TMNT: Shredder's Revenge. Релиз нового «Пилигрима» намечен на начало 2026-го.


Среди самых громких премьер мероприятия следует назвать долгожданный Resident Evil 9: Requiem, который захватит внимание игроков по всему миру 27 февраля 2026-го.

Компания с российскими корнями Mundfish показала сразу три игры — не менее ожидаемый сиквел экшена Atomic Heart, многопользовательский ролевой шутер The Cube, тесно связанный с миром «Атомного сердца», и хоррор ILL от российской студии Clout Games. Кроме того, интригуют боевики Stranger Than Heaven от Ryu Ga Gotoku Studio, ответственной за серию Like a Dragon, и Acts of Blood, вдохновленный индонезийсками лентами уровня дилогии «Рейд» и игрой Sifu.
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№ 1
Ангелина_Сокол   7.06.2025 - 19:58
Геймеры реально оценят новинки, а мне такое не интересно (хоть бы в Марио пройти все миссии до конца). читать далее>>
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