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Хоррор-головоломку Phasmophobia превратят в фильм

7 июня
2025 год

Новости кино >>
7 июня 2025
Хоррор-головоломку Phasmophobia перенесут на большой экран, уверяет Variety.

Хоррор-головоломку Phasmophobia превратят в фильм
фото: kineticgames.co

За создание полнометражной экранизации возьмутся компании Blumhouse Джейсона Блума и Atomic Monster Джеймса Вана.

Оригинал, разработанный студией Kinetic Games Limited, дебютировал в 2020 году в сервисе Steam. Геймерам предлагалось ощутить себя охотниками за привидениями, которые исследуют локацию на предмет паранормальной активности. Главной фишкой игры стала реакция призраков на речь игроков в голосовом чате. На счету Phasmophobia 23 миллионов проданных копий по всему миру и награда за лучший дебют на Game Awards 2020.
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№ 1
Ангелина_Сокол   7.06.2025 - 19:55
Ещё одна попытка экранизации в копилочку) Что-то в последние пару лет популярность на видеоигры и их перенос на большой экран возросла в разы. читать далее>>
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Хоррор-головоломку Phasmophobia превратят в фильм фотографии
Хоррор-головоломку Phasmophobia превратят в фильм фотографии
Хоррор-головоломку Phasmophobia превратят в фильм фотографии
Хоррор-головоломку Phasmophobia превратят в фильм фотографии
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