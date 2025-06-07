Хоррор-головоломку Phasmophobia превратят в фильм

Хоррор-головоломку Phasmophobia перенесут на большой экран, уверяет Variety
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За создание полнометражной экранизации возьмутся компании Blumhouse Джейсона Блума
и Atomic Monster Джеймса Вана
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Оригинал, разработанный студией Kinetic Games Limited, дебютировал в 2020 году в сервисе Steam. Геймерам предлагалось ощутить себя охотниками за привидениями, которые исследуют локацию на предмет паранормальной активности. Главной фишкой игры стала реакция призраков на речь игроков в голосовом чате. На счету Phasmophobia 23 миллионов проданных копий по всему миру и награда за лучший дебют на Game Awards 2020.
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