Левша, ИИ Чингис-Хан и проклятый старый дуб: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Качели»
26 июня на больших экранах появится комедия о настоящей мужской дружбе и безграничной женской любви от режиссёра Павла Тимофеева
(«Выжившие: Допрос
»). Это фильм про то, как три девушки, в исполнении Саши Бортич
, Маруси Фоминой
и Надежды Игошиной
ищут своих непутевых парней, в исполнении Риналя Мухаметова
, Ивана Фоминова
и Саши Алябьева
, которые пропали после бурной пьяной ночи.
«Качели»
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«Между нами химия» с Сашей Бортич
«Волчок»
В сети появился трейлер исторической приключенческой комедии. Лента рассказывает о 13-летнем дворянине Ване Огареве (Марк-Малик Мурашкин
), бегущем из Москвы в Нижний Новгород от убийц, нанятых его дядей. Чтобы выжить в опасном путешествии, Ваня нанимает кулачного бойца Волчка (Евгений Ткачук
), но они с самого начала не выносят друг друга.
«Волчок»
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Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
«Постучись в мою дверь в Москве-2»
Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатры Okko и PREMIER показали первый тизер-трейлер нового сезона популярного сериала
, в котором Никиту Волкова
заменил Кирилл Дыцевич
. Саша Гордеева (Лиана Гриба
) возвращается в «Стиллард», чтобы начать всё сначала после предательства Градского, который готов на всё ради любви.
«Постучись в мою дверь в Москве-2». Тизер-трейлер
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«Постучись в мою дверь в Москве»: Как оживить «робота»
«Беги»
Вышел трейлер авантюрной комедии с Никитой Кологривым
и Михаилом Пореченковым
. Вор Саша становится свидетелем убийства, совершённого хозяином дома, который он собирался ограбить. Теперь ему нужно скрыться от опасного преследователя и в то же время успеть на утренник к сыну, ведь от этого зависит его семейное счастье.
«Беги»
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«Любовь зла» с Никитой Кологривым
«Чингис-Хан»
Первый в мире полнометражный фильм, созданный искусственным интеллектом для больших экранов, обзавёлся трейлером. Фильм рассказывает о жизни одного из великих полководцев, показывая грандиозные сражения и политические интриги через призму новейших технологий. История личности раскрывается не шаблонными фразами, а языком инноваций.
«Чингис-Хан»
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Другой фильм о Чингис-Хане — «Монгол»
«Левша»
Адаптация повести Николая Лескова расскажет историю тульского мастера в атмосфере альтернативного Петербурга XIX века. В антураже дворцов, узких улочек и знаменитых мостов развернётся детективное приключение с погонями, экшн-сценами и спецэффектами. Режиссёром стал Владимир Беседин
(«Майор Гром
»). Роль Левши исполнил Юрий Колокольников
, а образ его напарника воплотил Фёдор Федотов
.
«Левша»
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«Буратино», «Весельчак У» и «Отель "У погибшего альпиниста"» получат поддержку Фонда кино
«Доктор Вера»
Онлайн-кинотеатр Wink.ru представил трейлер военной драмы, снятой по мотивам одноимённой повести Бориса Полевого. В центре сюжета — врач Вера Трешникова, которая скрывала в больнице центр партизанского движения, но делала вид, что сотрудничает с гестапо. Главные роли в картине сыграли Татьяна Бабенкова
, Григорий Чабан
, Наталья Рогожкина
и Виталий Коваленко
.
«Доктор Вера»
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«Тень. Взять Гордея» с Татьяной Бабенковой
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Гачиакута»
6 июля на Иви и Кинопоиске стартует аниме-сериал — адаптация манги Кэй Ураны и Хидэёси Андо, созданная японской студией Bones Film («Моя геройская академия
»). Сирота Рудо, обвинённый в убийстве и сброшенный в Бездну — опасный мир-свалку под летающим городом, присоединяется к отряду «уборщиков», чтобы выжить, найти справедливость и отомстить за себя и семью.
«Гачиакута». Трейлер №2
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Японские «Том и Джерри», много LEGO «Ван-Пис» и финал «Кайдзю №8»: главные новости аниме за неделю
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Городские легенды. Парк кошмаров»
Кинопрокатная компания «Экспонента Фильм» поделилась трейлером мистического хоррора. Компания студентов решает проверить проклятие древнего дуба в «парке кошмаров», но после исчезновения одного из них понимает, что легенда — не выдумка. Эмбер и её подруге предстоит разгадать тайну парка, чтобы остановить смертельную цепь событий.
«Городские легенды: Парк кошмаров»
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«Дети против монстров»
«Взвести курки»
10 июля компания Global Film выпустит в российский прокат комедийный экшн с Кевином Джеймсом
и Кристиной Риччи
. Рей долгие годы успешно совмещал жизнь киллера и заботливого семьянина, но после решения завязать с прошлым на него объявили охоту из-за перемен в мафии. В попытке сохранить семью он раскрывает жене правду, однако тут же узнаёт, что и она хранит от него немало тайн.
«Взвести курки»
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«Чудовище» с Кристиной Риччи
«Арт-детективы»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» опубликовал трейлер сериала о расследованиях преступлений, связанных с арт-объектами — тут и картины старых мастеров, и коллекционный винил, и работы Бэнкси. Только вот за кражами часто скрываются убийства. А когда в дело вмешивается отец Мика — прославленный арт-мошенник, — становится совсем не до принципов.
«Арт-детективы»
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«Искусство обмана» — фильм о кражах предметов искусства
«Боб Тревино поставил лайк»
10 июня в цифровом прокате состоится премьера драмеди со звездой «Эйфории
» Барби Феррейрой
и Джоном Легуизамо
(«Мулен Руж
»). Сценарий картины вдохновлен случаем из жизни режиссера Трейси Лэймон
. Пытаясь найти своего отца, который оборвал с ней все связи, Трейси случайно познакомилась в социальных сетях с добродушным незнакомцем — полным тёзкой её родителя.
«Боб Тревино поставил лайк»
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«Эйфория» с Барби Феррейрой
«Дикая семейка»
3 июля в российский прокат выйдет новый анимационный шедевр от оскаровского номинанта Клода Барра
, автора кукольной анимации «Жизнь Кабачка
». Керия живёт с отцом на Борнео, но не интересуется своими корнями, пока к ним не приезжают дед и кузен из племени пунанов. Узнав, что лес, где живёт их родня, уничтожают лесозаготовительные компании, девочка решает помочь им и спасти дом племени.
«Дикая семейка». Трейлер с русскими субтитрами
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«Жизнь кабачка»
«Иллюзия обмана 3»
Продолжение франшизы
о команде виртуозных фокусников получило локализованный трейлер. В новом фильме легендарные «Четыре всадника» возвращаются вместе с молодым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир. Ведущие роли исполнили Джесси Айзенберг
, Вуди Харрельсон
, Дэйв Франко
, Айла Фишер
, Морган Фриман
, Розамунд Пайк
и другие.
«Иллюзия обмана 3»
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«Иллюзия обмана: Второй акт». Ловкость рук и сплошное мошенничество
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