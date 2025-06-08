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Левша, ИИ Чингис-Хан и проклятый старый дуб: главные трейлеры за неделю

8 июня
2025 год

Новости кино >>
8 июня 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Качели»
26 июня на больших экранах появится комедия о настоящей мужской дружбе и безграничной женской любви от режиссёра Павла ТимофееваВыжившие: Допрос»). Это фильм про то, как три девушки, в исполнении Саши Бортич, Маруси Фоминой и Надежды Игошиной ищут своих непутевых парней, в исполнении Риналя Мухаметова, Ивана Фоминова и Саши Алябьева, которые пропали после бурной пьяной ночи.

«Качели»

Смотреть онлайн «Между нами химия» с Сашей Бортич

«Волчок»
В сети появился трейлер исторической приключенческой комедии. Лента рассказывает о 13-летнем дворянине Ване Огареве (Марк-Малик Мурашкин), бегущем из Москвы в Нижний Новгород от убийц, нанятых его дядей. Чтобы выжить в опасном путешествии, Ваня нанимает кулачного бойца Волчка (Евгений Ткачук), но они с самого начала не выносят друг друга.

«Волчок»

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года

«Постучись в мою дверь в Москве-2»
Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатры Okko и PREMIER показали первый тизер-трейлер нового сезона популярного сериала, в котором Никиту Волкова заменил Кирилл Дыцевич. Саша Гордеева (Лиана Гриба) возвращается в «Стиллард», чтобы начать всё сначала после предательства Градского, который готов на всё ради любви.

«Постучись в мою дверь в Москве-2». Тизер-трейлер

Читать «Постучись в мою дверь в Москве»: Как оживить «робота»

«Беги»
Вышел трейлер авантюрной комедии с Никитой Кологривым и Михаилом Пореченковым. Вор Саша становится свидетелем убийства, совершённого хозяином дома, который он собирался ограбить. Теперь ему нужно скрыться от опасного преследователя и в то же время успеть на утренник к сыну, ведь от этого зависит его семейное счастье.

«Беги»

Смотреть онлайн «Любовь зла» с Никитой Кологривым

«Чингис-Хан»
Первый в мире полнометражный фильм, созданный искусственным интеллектом для больших экранов, обзавёлся трейлером. Фильм рассказывает о жизни одного из великих полководцев, показывая грандиозные сражения и политические интриги через призму новейших технологий. История личности раскрывается не шаблонными фразами, а языком инноваций.

«Чингис-Хан»

Смотреть онлайн Другой фильм о Чингис-Хане — «Монгол»

«Левша»
Адаптация повести Николая Лескова расскажет историю тульского мастера в атмосфере альтернативного Петербурга XIX века. В антураже дворцов, узких улочек и знаменитых мостов развернётся детективное приключение с погонями, экшн-сценами и спецэффектами. Режиссёром стал Владимир БесединМайор Гром»). Роль Левши исполнил Юрий Колокольников, а образ его напарника воплотил Фёдор Федотов.

«Левша»

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«Доктор Вера»
Онлайн-кинотеатр Wink.ru представил трейлер военной драмы, снятой по мотивам одноимённой повести Бориса Полевого. В центре сюжета — врач Вера Трешникова, которая скрывала в больнице центр партизанского движения, но делала вид, что сотрудничает с гестапо. Главные роли в картине сыграли Татьяна Бабенкова, Григорий Чабан, Наталья Рогожкина и Виталий Коваленко.

«Доктор Вера»

Смотреть онлайн «Тень. Взять Гордея» с Татьяной Бабенковой

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

«Гачиакута»
6 июля на Иви и Кинопоиске стартует аниме-сериал — адаптация манги Кэй Ураны и Хидэёси Андо, созданная японской студией Bones Film («Моя геройская академия»). Сирота Рудо, обвинённый в убийстве и сброшенный в Бездну — опасный мир-свалку под летающим городом, присоединяется к отряду «уборщиков», чтобы выжить, найти справедливость и отомстить за себя и семью.

«Гачиакута». Трейлер №2

Читать Японские «Том и Джерри», много LEGO «Ван-Пис» и финал «Кайдзю №8»: главные новости аниме за неделю

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Городские легенды. Парк кошмаров»
Кинопрокатная компания «Экспонента Фильм» поделилась трейлером мистического хоррора. Компания студентов решает проверить проклятие древнего дуба в «парке кошмаров», но после исчезновения одного из них понимает, что легенда — не выдумка. Эмбер и её подруге предстоит разгадать тайну парка, чтобы остановить смертельную цепь событий.

«Городские легенды: Парк кошмаров»

Смотреть онлайн «Дети против монстров»

«Взвести курки»
10 июля компания Global Film выпустит в российский прокат комедийный экшн с Кевином Джеймсом и Кристиной Риччи. Рей долгие годы успешно совмещал жизнь киллера и заботливого семьянина, но после решения завязать с прошлым на него объявили охоту из-за перемен в мафии. В попытке сохранить семью он раскрывает жене правду, однако тут же узнаёт, что и она хранит от него немало тайн.

«Взвести курки»

Смотреть онлайн «Чудовище» с Кристиной Риччи

«Арт-детективы»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» опубликовал трейлер сериала о расследованиях преступлений, связанных с арт-объектами — тут и картины старых мастеров, и коллекционный винил, и работы Бэнкси. Только вот за кражами часто скрываются убийства. А когда в дело вмешивается отец Мика — прославленный арт-мошенник, — становится совсем не до принципов.

«Арт-детективы»

Смотреть онлайн «Искусство обмана» — фильм о кражах предметов искусства

«Боб Тревино поставил лайк»
10 июня в цифровом прокате состоится премьера драмеди со звездой «Эйфории» Барби Феррейрой и Джоном ЛегуизамоМулен Руж»). Сценарий картины вдохновлен случаем из жизни режиссера Трейси Лэймон. Пытаясь найти своего отца, который оборвал с ней все связи, Трейси случайно познакомилась в социальных сетях с добродушным незнакомцем — полным тёзкой её родителя.

«Боб Тревино поставил лайк»

Смотреть онлайн «Эйфория» с Барби Феррейрой

«Дикая семейка»
3 июля в российский прокат выйдет новый анимационный шедевр от оскаровского номинанта Клода Барра, автора кукольной анимации «Жизнь Кабачка». Керия живёт с отцом на Борнео, но не интересуется своими корнями, пока к ним не приезжают дед и кузен из племени пунанов. Узнав, что лес, где живёт их родня, уничтожают лесозаготовительные компании, девочка решает помочь им и спасти дом племени.

«Дикая семейка». Трейлер с русскими субтитрами

Читать «Жизнь кабачка»

«Иллюзия обмана 3»
Продолжение франшизы о команде виртуозных фокусников получило локализованный трейлер. В новом фильме легендарные «Четыре всадника» возвращаются вместе с молодым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир. Ведущие роли исполнили Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Морган Фриман, Розамунд Пайк и другие.

«Иллюзия обмана 3»

Читать «Иллюзия обмана: Второй акт». Ловкость рук и сплошное мошенничество
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№ 1
Андрей (Омск)   8.06.2025 - 19:28
если хочешь чтобы повыпадали последние волосы и кожа покрылась морщинами посмотри дуэт кологривый-пареченков. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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