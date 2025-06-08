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Всё, что исчезает, появляется вновь: Джесси Айзенберг и Айла Фишер в трейлере фильма «Иллюзия обмана 3»

8 июня
2025 год

Новости кино >>
8 июня 2025
В сети появился русскоязычный трейлер «Иллюзия обмана 3» — долгожданного продолжения франшизы о команде виртуозных фокусников. Режиссёром фильма выступил Рубен ФляйшерZомбилэнд: Контрольный выстрел»).

«Иллюзия обмана 3»

В новом фильме легендарные «Четыре всадника» возвращаются вместе с молодым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, магию и превращения, каких еще не видел мир.

Всё, что исчезает, появляется вновь: Джесси Айзенберг и Айла Фишер в трейлере фильма «Иллюзия обмана 3»

Главные роли в картине сыграли Айла Фишер, Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Марк Руффало, Дэйв Франко, Морган Фриман, Розамунд Пайк, Ариана Гринблат, Дэниэл Рэдклифф, Джастис Смит, Доминик Сесса и Ник Уиттман.

В российский прокат «Иллюзия обмана 3» выйдет 13 ноября 2025 года.
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Иллюзия обмана 3

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Всё, что исчезает, появляется вновь: Джесси Айзенберг и Айла Фишер в трейлере фильма «Иллюзия обмана 3» фотографии
Всё, что исчезает, появляется вновь: Джесси Айзенберг и Айла Фишер в трейлере фильма «Иллюзия обмана 3» фотографии
Всё, что исчезает, появляется вновь: Джесси Айзенберг и Айла Фишер в трейлере фильма «Иллюзия обмана 3» фотографии
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