Всё, что исчезает, появляется вновь: Джесси Айзенберг и Айла Фишер в трейлере фильма «Иллюзия обмана 3»

В сети появился русскоязычный трейлер «Иллюзия обмана 3
» — долгожданного продолжения франшизы
о команде виртуозных фокусников. Режиссёром фильма выступил Рубен Фляйшер
(«Zомбилэнд: Контрольный выстрел
»).
«Иллюзия обмана 3»
В новом фильме легендарные «Четыре всадника» возвращаются вместе с молодым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, магию и превращения, каких еще не видел мир.
Главные роли в картине сыграли Айла Фишер
, Джесси Айзенберг
, Вуди Харрельсон
, Марк Руффало
, Дэйв Франко
, Морган Фриман
, Розамунд Пайк
, Ариана Гринблат
, Дэниэл Рэдклифф
, Джастис Смит
, Доминик Сесса
и Ник Уиттман
.
В российский прокат «Иллюзия обмана 3
» выйдет 13 ноября 2025 года.
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