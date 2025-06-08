Майки Мэдисон встретится с «Маской красной смерти»

Майки Мэдисон
в случае успешных переговоров сыграет в новой адаптации рассказа Эдгара Аллана По «Маска красной смерти
», уверяет THR
.
Актриса планирует воплотить на экране сестер-близнецов, которых безумный принц запер в своем замке вместе с дворянами, пока за стенами свирепствует чума опустошает крестьянство. Зрителям обещают декадентский мир оргий, опиума, власти, мести и обезглавливаний.
Ранее главная роль была закреплена за Сидни Суини
, но впоследствии она отказалась от съемок. Режиссерское кресло займет Чарли Полинджер
. За производство готического хоррора отвечает компания Picturestart, старт съемок намечен на конец 2024-го или начале 2025-го. Дистрибьютором выступит А24.
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Роджер Корман, повелитель драйв-иннов
Произведение По неоднократно экранизировали. Самой первой адаптацией является «Чума во Флоренции
», поставленная Фрицем Лангом
в 1919 году. В 1964-м рассказ экранизировал Роджер Корман
, позвав на главную роль Винсента Прайса
. Спустя 25 лет картина получила ремейк с Эдрианом Полом
. В 1990-м вышла киноадаптация, авторы которой перенесли действие в современность. Существует также анимационная версия
известного сюжета.
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