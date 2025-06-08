Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Майки Мэдисон встретится с «Маской красной смерти»

8 июня
2025 год

Новости кино >>
8 июня 2025
Майки Мэдисон в случае успешных переговоров сыграет в новой адаптации рассказа Эдгара Аллана По «Маска красной смерти», уверяет THR.

Майки Мэдисон встретится с «Маской красной смерти»
фото: kayiprihtim.com

Актриса планирует воплотить на экране сестер-близнецов, которых безумный принц запер в своем замке вместе с дворянами, пока за стенами свирепствует чума опустошает крестьянство. Зрителям обещают декадентский мир оргий, опиума, власти, мести и обезглавливаний.

Ранее главная роль была закреплена за Сидни Суини, но впоследствии она отказалась от съемок. Режиссерское кресло займет Чарли Полинджер. За производство готического хоррора отвечает компания Picturestart, старт съемок намечен на конец 2024-го или начале 2025-го. Дистрибьютором выступит А24.

Читать Роджер Корман, повелитель драйв-иннов
Произведение По неоднократно экранизировали. Самой первой адаптацией является «Чума во Флоренции», поставленная Фрицем Лангом в 1919 году. В 1964-м рассказ экранизировал Роджер Корман, позвав на главную роль Винсента Прайса. Спустя 25 лет картина получила ремейк с Эдрианом Полом. В 1990-м вышла киноадаптация, авторы которой перенесли действие в современность. Существует также анимационная версия известного сюжета.
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
ДаринаКароль   9.06.2025 - 17:31
Ну теперь понятно, почему Майки отказалась от Звёздных Войн - здесь же намного "интересней и пикантней сюжет". читать далее>>
№ 3
Макс Милиан   9.06.2025 - 17:06
... Явно для молодежи делают, она-то не в курсе, кто такой По. читать далее>>
№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   9.06.2025 - 15:46
... Что ж, таковы реалии и ценности сейчас у них там... читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   8.06.2025 - 19:36
На большую экранизацию понабрали детей. тьфу! Испортили. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Сидни Суини получила роль одной из героинь в киноадаптации приключения Юсефа Фареса Split Fiction
Кирстен Данст и Майки Мэдисон купят «Рептилию»
Майки Мэдисон убеждают переехать в Раккун-Сити
персоны
Роджер КорманФриц ЛангМайки МэдисонЭдриан ПолЧарли ПолинджерВинсент ПрайсСидни Суини
фильмы
Маска красной смертиМаска красной смертиМаска красной смертиМаска красной смерти

анонс

Скорбим

Наталия Потапова
7 июня ушла из жизни актриса Наталия Потапова.

День рождения >>

Антон Батырев
Павел Вишняков
Валерий Зубарев
Ксения Зуева
Анна Казючиц
Анастасия Касилова
Арина Постникова
Валентин Смирнитский
Евгений Стычкин
Джина Гершон
Роберт Каммингс
Венсан Перес
Шейн Уэст
Вероника Феррес
Элизабет Хёрли
Коста Цонев
все родившиеся 10 июня >>

Афиша кино >>

Ровесник
мокьюментари, драма
Россия, 2024
Творение богов 2: Битва с демоническим войском
боевик, фэнтези, экранизация
Китай, 2025
Как стать миллионером
триллер
Канада, Колумбия, США, Чили, 2024
Память сердец
драма, мелодрама
Испания, 2025
Торнадо
боевик, драма, исторический фильм, триллер
Великобритания, 2025
Артек. Сквозь столетия
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Остров проклятых
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Больше чем футбол
драма, комедия, спортивный фильм
Россия, 2025
На деревню дедушке
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Притворись моим мужем
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Синистер: Из тьмы
детектив, триллер, фильм ужасов
Швеция, 2024
Три богатыря. Ни дня без подвига-2
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram