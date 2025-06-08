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Миа Гот получила роль антагонистки в новых «Звездных войнах»

8 июня
2025 год

Новости кино >>
8 июня 2025
Миа Гот составит компанию Райану Гослингу в фильме «Звездные войны: Звездный истребитель» (Star Wars: Starfighter), сообщает Deadline.

Миа Гот получила роль антагонистки в новых «Звездных войнах»
фото: theplaylist.net

Спустя пять лет после финала девятого эпизода персонажу Гослинга предстоит спасти своего племянника от злодеев, включая антагонистку в исполнении Гот. Звезда хоррора «Максин ХХХ» пришла на смену Майки Мэдисон, отказавшейся от роли из-за низкого гонорара.

За постановку картины возьмется Шон Леви, автором сценария выступил Джонатан Троппер. Съемки намечены на осень, релиз — на 28 мая 2027 года.
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№ 2
ДаринаКароль   9.06.2025 - 17:28
Гослинг против Гот - даже как-то лучше смотрится, чем Мэдисон. Так что хорошо, что Майки передумала сниматься, она мне и в Аноре не очень то понравилась, кроме того как танцевала красиво. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   8.06.2025 - 18:02
Стоило Мэдисон сыграть в оскароносной картине так всё, даже "Звёздные войны" низкогонорарный проект? Да уж, по-моему у кого-то корона засверкала на голове. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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