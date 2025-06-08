Миа Гот получила роль антагонистки в новых «Звездных войнах»

Миа Гот
составит компанию Райану Гослингу
в фильме «Звездные войны: Звездный истребитель» (Star Wars: Starfighter), сообщает Deadline
.
Спустя пять лет после финала девятого эпизода
персонажу Гослинга предстоит спасти своего племянника от злодеев, включая антагонистку в исполнении Гот. Звезда хоррора «Максин ХХХ
» пришла на смену Майки Мэдисон
, отказавшейся от роли из-за низкого гонорара.
За постановку картины возьмется Шон Леви
, автором сценария выступил Джонатан Троппер
. Съемки намечены на осень, релиз — на 28 мая 2027 года.
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