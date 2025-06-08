Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Про супергероев Marvel создают две новые игры

8 июня
2025 год

Новости кино >>
8 июня 2025
На шоу Джеффа Кили Summer Game Fest 2025 показали несколько игр, связанных с комиксами Marvel.


Во-первых, это олдскульный экшен Marvel Cosmic Invasion с известными марвелоскими героями вроде енота Ракеты, Звездного лорда, Росомахи и Женщины-Халка. Релиз на всех актуальных платформах намечен на текущий год.

Во-вторых, публике представили экшен от первого лица Deadpool VR. С любимым персонажем, озвученным Нилом Патриком Харрисом, счастливые обладатели шлемов виртуальной реальности встретятся ближайшей осенью.

Про супергероев Marvel создают две новые игры
фото: uploadvr.com

Среди других интригующих новинок — уже вышедшее дополнение Lies of P: Overture для соулслайка о Пиноккио, сиквелы соулслайков Mortal Shell и Code Vein, экшен Onimusha: Way of the Sword, созданный в стиле диснеевской черно-белой классики бумер-шутер Mouse: P.I. for Hire с Троем Бейкером, RPG Chronicles: Medieval, зомби-экшен Dying Light: The Beast, боксерская игра Felt That: Boxing в духе «Маппетов», музыкальная адвенчура Mixtape с солидным саундтреком, включающим песни Игги Попа, и свежий ролик симулятора ходьбы Хидэо Кодзимы Death Stranding 2: On the Beach, посвященный персонажу Луки Маринелли.


Мадс Миккельсен вышел на сцену, чтобы рассказать о своем появлении в качестве звездной цели в знаменитом стелс-экшене Hitman. После церемонии открытия фестиваля студия IO Interactive, отвечающая за вселенную Хитмэна, рассказала про свою игру о Джеймсе Бонде, получившую название 007 First Light. Релиз экшен-приключения, посвященного 26-летнему британскому агенту в исполнении Патрика Гибсона, назначен на 2026 год.
версия для печати

обсуждение >>
№ 6
Макс Милиан   11.06.2025 - 01:58
... К слову говоря, у второго ролика будущего GTA 6 119 млн просмотров, а у первого - 262 млн. Вот так вот надоела гта народу спустя 12 лет после выхода пятой части) читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   10.06.2025 - 20:58
зачем они кто скажет. какой интерес играть дедпулом. гта и тому подобные игры давно надоели. читать далее>>
№ 4
Vladislav [XzedX] (Москва)   9.06.2025 - 15:30
... + Вот да, это точно. Сомнений в их доступности "в ру" гораздо больше, чем в возможности их запуска. читать далее>>
№ 3
Макс Милиан   9.06.2025 - 01:56
... Если речь про Бонда, то в нем графика примерно такая же, как в последней трилогии про Хитмена, т.е. 5-10-летней давности и на собственном движке, а не на богомерзком пятом Анриле. Да и на ПК он тоже... читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   8.06.2025 - 19:35
Не буду даже пытаться качать) Наверное у нас в стране нет таких компов, чтобы потянули.... Ах да.. Это же под плэйстэйшн . читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
На шоу Summer Game Fest 2025 показали новые игры по «Игре престолов» и фильму «Скотт Пилигрим против всех»
«Черную пантеру» лишили сольной видеоигры
Блэйду посвятят новую игру
Про Капитана Америку и Черную пантеру делают игру
Чёрной пантере посвятят сольную видеоигру
Марвеловские герои покорят карточную игру
Истории Человека-паука и Росомахи продолжатся в новых играх
«Стражей галактики» вновь адаптировали для геймеров
Поиск по меткам
игрыМарвел
персоны
Трой БейкерПатрик ГибсонХидэо КодзимаЛука МаринеллиМадс МиккельсенИгги ПопНил Патрик Харрис
фильмы
ДэдпулМаппетыХитмэн

фотографии >>
Про супергероев Marvel создают две новые игры фотографии
Мадс Миккельсен в Hitman
007 First Light
Патрик Гибсон в роли Бонда
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Алексей Барабаш
Алиса Гребенщикова
Александр Дьяченко
Алексей Коряков
Роман Маякин
Севара Салиева
Пётр Скворцов
Александр Сластин
Олег Филипчик
Флоранс Герен
Марио Касас
ДиДжей Куаллс
Джейсон Мьюз
Фрэнсис О'Коннор
Дэйв Франко
Нора Чирнер
все родившиеся 12 июня >>

Афиша кино >>

Ровесник
мокьюментари, драма
Россия, 2024
Творение богов: Битва с демонами
боевик, фэнтези, экранизация
Китай, 2025
Больше чем футбол
драма, комедия, спортивный фильм
Россия, 2025
Как стать миллионером
триллер
Канада, Колумбия, США, Чили, 2024
Артек. Сквозь столетия
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Память сердец
драма, мелодрама
Испания, 2025
Притворись моим мужем
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Торнадо
боевик, драма, исторический фильм, триллер
Великобритания, 2025
Астрал. Остров проклятых
фильм ужасов
Индонезия, 2024
На деревню дедушке
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Синистер: Из тьмы
детектив, триллер, фильм ужасов
Швеция, 2024
Три богатыря. Ни дня без подвига-2
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен