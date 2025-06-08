Про супергероев Marvel создают две новые игры

На шоу Джеффа Кили Summer Game Fest 2025
показали несколько игр, связанных с комиксами Marvel.
Во-первых, это олдскульный экшен Marvel Cosmic Invasion с известными марвелоскими героями вроде енота Ракеты, Звездного лорда, Росомахи и Женщины-Халка. Релиз на всех актуальных платформах намечен на текущий год.
Во-вторых, публике представили экшен от первого лица Deadpool VR
. С любимым персонажем, озвученным Нилом Патриком Харрисом
, счастливые обладатели шлемов виртуальной реальности встретятся ближайшей осенью.
Среди других интригующих новинок — уже вышедшее дополнение Lies of P: Overture для соулслайка о Пиноккио, сиквелы соулслайков Mortal Shell и Code Vein, экшен Onimusha: Way of the Sword, созданный в стиле диснеевской черно-белой классики бумер-шутер Mouse: P.I. for Hire с Троем Бейкером
, RPG Chronicles: Medieval, зомби-экшен Dying Light: The Beast, боксерская игра Felt That: Boxing в духе «Маппетов
», музыкальная адвенчура Mixtape с солидным саундтреком, включающим песни Игги Попа
, и свежий ролик симулятора ходьбы Хидэо Кодзимы
Death Stranding 2: On the Beach, посвященный персонажу Луки Маринелли
.
Мадс Миккельсен
вышел на сцену, чтобы рассказать о своем появлении в качестве звездной цели в знаменитом стелс-экшене Hitman. После церемонии открытия фестиваля студия IO Interactive, отвечающая за вселенную Хитмэна
, рассказала про свою игру о Джеймсе Бонде, получившую название 007 First Light
. Релиз экшен-приключения, посвященного 26-летнему британскому агенту в исполнении Патрика Гибсона
, назначен на 2026 год.
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