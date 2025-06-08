Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Пространство» превратят в экшен-РПГ в духе Mass Effect

8 июня
2025 год

Новости кино >>
8 июня 2025
Главным событием второго дня фестиваля Summer Game Fest 2025 стала презентация новой игровой адаптации научно-фантастической эпопеи «Пространство». Первый трейлер сюжетной экшен-RPG от третьего лица The Expanse: Osiris Reborn показали в рамках шоу Future Games Show 2025.


Судя по трейлеру, геймеров ожидает космическая сага в духе культовой трилогии Mass Effect. Играть предстоит за наемника корпорации Pinkwater, отдыхавшего на астероиде Эрос, пока станцию не закрыли на карантин. В итоге герой попадает в эпицентр заговора с далеко идущими последствиями для всей Солнечной системы. Создатели обещают такие ключевые локации, как Ганимед, Луна, Церера и Марс. При этом главный герой является капитаном корабля, способным повлиять на судьбу соратников и развитие событий. С последствиями выбранных действий геймерам предстоит сталкиваться в течение всей игры.

За разработку The Expanse: Osiris Reborn отвечает студия с российскими корнями Owlcat Games, которая ранее создавала изометрические RPG наподобие дилогии Pathfinder. Релиз следует ожидать уже в этом году на ПК и консолях.


Для «Пространства» это уже вторая игровая адаптация. Летом 2023-го вышло приключение The Expanse: A Telltale Series, посвященное Камине Драммер.

На презентации также показали детективное приключение Agatha Christie — Death on the Nile, основанное на классическом романе Агаты Кристи «Смерть на Ниле». Действие перенесено в 1970-е. Игроков погрузят в атмосферу диско, а сюжет расширят за счет новых персонажей. Игра выйдет в ближайшем сентябре.


Для симулятора House Flipper 2 подготовили дополнение, вдохновленное популярной вселенной Скуби-Ду, а в симуляторе жизни Tales of the Shire можно ощутить себя хоббитом из «Властелина колец» Толкина.

Кроме того, в рамках фестиваля рассказали о таких грядущих новинках, как хорроры Whispers in the Fog, Sleep Awake и Tormented Souls 2, экшен Echoes of the End, изометрическое сюжетное приключение Eriksholm: The Stolen Dream и навеянное рассказом Говарда Филлипса Лавкрафта «Тень вне времени» приключение с головоломками Call of the Elder Gods. Ведущими Future Games Show 2025 выступили Лора Бейли и Мэтью Мерсер. В мероприятии также приняла участие Саманта Беарт, подарившая свой голос Карлах в Baldur's Gate 3.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Про супергероев Marvel создают две новые игры
На шоу Summer Game Fest 2025 показали новые игры по «Игре престолов» и фильму «Скотт Пилигрим против всех»
Игра по «Пространству» получила бонусный эпизод про одного из ключевых персонажей сериала
Игровая адаптация «Пространства» выйдет в 2023 году
Telltale Games превратит сериал «Пространство» в игру
Поиск по меткам
игры
персоны
Лора БейлиАгата Кристи
фильмы
Властелин колец: Братство КольцаПространствоСкуби-ду!Смерть на Ниле

фотографии >>
The Expanse: Osiris Reborn
The Expanse: Osiris Reborn
Agatha Christie — Death on the Nile
Tormented Souls 2
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Наталия Потапова
7 июня ушла из жизни актриса Наталия Потапова.
Игорь Верховский
4 июня ушёл из жизни композитор Игорь Верховский.
Константин Шелестун
4 июня ушёл из жизни актёр Константин Шелестун.

День рождения >>

Ирина Акулова
Юлия Ауг
Любовь Баханкова
Тарас Бибич
Екатерина Вуличенко
Пётр Горин
Клавдия Коршунова
Екатерина Порубель
Александр Якин
Кэти Бейкер
Соня Брага
Венсан Винтеральтер
Фрэнк Грилло
Гриффин Данн
Джулианна Маргулис
Эдуарду Московис
все родившиеся 8 июня >>

Афиша кино >>

Ровесник
мокьюментари, драма
Россия, 2024
Творение богов 2: Битва с демоническим войском
боевик, фэнтези, экранизация
Китай, 2025
Как стать миллионером
триллер
Канада, Колумбия, США, Чили, 2024
Память сердец
драма, мелодрама
Испания, 2025
Торнадо
боевик, драма, исторический фильм, триллер
Великобритания, 2025
Артек. Сквозь столетия
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Остров проклятых
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Больше чем футбол
драма, комедия, спортивный фильм
Россия, 2025
На деревню дедушке
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Притворись моим мужем
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Синистер: Из тьмы
детектив, триллер, фильм ужасов
Швеция, 2024
Три богатыря. Ни дня без подвига-2
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен