«Пространство» превратят в экшен-РПГ в духе Mass Effect

Главным событием второго дня фестиваля Summer Game Fest 2025 стала презентация новой игровой адаптации научно-фантастической эпопеи « Пространство ». Первый трейлер сюжетной экшен-RPG от третьего лица The Expanse: Osiris Reborn показали в рамках шоу Future Games Show 2025 Судя по трейлеру, геймеров ожидает космическая сага в духе культовой трилогии Mass Effect. Играть предстоит за наемника корпорации Pinkwater, отдыхавшего на астероиде Эрос, пока станцию не закрыли на карантин. В итоге герой попадает в эпицентр заговора с далеко идущими последствиями для всей Солнечной системы. Создатели обещают такие ключевые локации, как Ганимед, Луна, Церера и Марс. При этом главный герой является капитаном корабля, способным повлиять на судьбу соратников и развитие событий. С последствиями выбранных действий геймерам предстоит сталкиваться в течение всей игры.За разработку The Expanse: Osiris Reborn отвечает студия с российскими корнями Owlcat Games, которая ранее создавала изометрические RPG наподобие дилогии Pathfinder. Релиз следует ожидать уже в этом году на ПК и консолях.Для «Пространства» это уже вторая игровая адаптация. Летом 2023-го вышло приключение The Expanse: A Telltale Series, посвященное Камине Драммер.На презентации также показали детективное приключение Agatha Christie — Death on the Nile, основанное на классическом романе Агаты Кристи Смерть на Ниле ». Действие перенесено в 1970-е. Игроков погрузят в атмосферу диско, а сюжет расширят за счет новых персонажей. Игра выйдет в ближайшем сентябре.Для симулятора House Flipper 2 подготовили дополнение, вдохновленное популярной вселенной Скуби-Ду , а в симуляторе жизни Tales of the Shire можно ощутить себя хоббитом из « Властелина колец » Толкина.Кроме того, в рамках фестиваля рассказали о таких грядущих новинках, как хорроры Whispers in the Fog, Sleep Awake и Tormented Souls 2, экшен Echoes of the End, изометрическое сюжетное приключение Eriksholm: The Stolen Dream и навеянное рассказом Говарда Филлипса Лавкрафта «Тень вне времени» приключение с головоломками Call of the Elder Gods. Ведущими Future Games Show 2025 выступили Лора Бейли и Мэтью Мерсер. В мероприятии также приняла участие Саманта Беарт, подарившая свой голос Карлах в Baldur's Gate 3.