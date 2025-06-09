Сергей Безруков присоединился к актерскому составу сериала «Трудно быть Богом»

«Закончились мои смены в Иране, с нетерпением жду следующий блок. Стругацкие — это мое детство, как, думаю, и для всего моего поколения. Играю Дон Кондора, роль для меня очень важная, интересно интерпретированная сценаристом Золотаревым и режиссером Тюриным», — написал Сергей Безруков в своем телеграм-канале.
В мае Дмитрий Тюрин приступил к съемкам восьмисерийной приключенческой остросюжетной драмы «Трудно быть богом» по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Премьера первого сериала, основанного на культовом произведении советских писателей-фантастов, состоится эксклюзивно на Wink.ru, а после — на телеканале НТВ.
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