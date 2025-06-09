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Сергей Безруков присоединился к актерскому составу сериала «Трудно быть Богом»

9 июня
2025 год

Новости кино >>
9 июня 2025
Сергей Безруков рассказал в социальных сетях, что присоединился к актерскому составу сериала «Трудно быть богом». Артисту досталась роль дона Кондора.

Сергей Безруков присоединился к актерскому составу сериала «Трудно быть Богом»
фото: соцсети Сергея Безрукова

«Закончились мои смены в Иране, с нетерпением жду следующий блок. Стругацкие — это мое детство, как, думаю, и для всего моего поколения. Играю Дон Кондора, роль для меня очень важная, интересно интерпретированная сценаристом Золотаревым и режиссером Тюриным», — написал Сергей Безруков в своем телеграм-канале.

В мае Дмитрий Тюрин приступил к съемкам восьмисерийной приключенческой остросюжетной драмы «Трудно быть богом» по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Премьера первого сериала, основанного на культовом произведении советских писателей-фантастов, состоится эксклюзивно на Wink.ru, а после — на телеканале НТВ.

Продюсерами адаптации выступают Федор Бондарчук, Тимур Вайнштейн, Дмитрий Табарчук и Теймур Джафаров, назначенный шоураннером вместе с Андреем Золотаревым. За производство нового сериала линейки Wink Originals отвечают «НМГ Студия» и Team Films при поддержке Института развития интернета.
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обсуждение >>
№ 1
Лина Смирнова   9.06.2025 - 12:57
Дон Кондор, Дядя Саша! Ого, Сергей Безруков в этой роли! Значит жду с нетерпением проект. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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