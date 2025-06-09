В Москве и Петербурге пройдет биеннале фильмов о психическом здоровье «Доку-мental»

Арт-объединение CoolConnections и Союз охраны психического здоровья объявили даты проведения биеннале фильмов о психическом здоровье «Доку-мental». Показы пройдут с 17 по 22 июня в столичных кинотеатрах «Иллюзион» и Зотов.Кино, а также в Санкт-Петербурге в залах «Ленфильма». В программе — 10 фильмов, затрагивающих темы психических расстройств, нейроразнообразия, личной хрупкости, заботы и свободы быть собой.
фото: пресс-служба биеннале
В рамках кинопоказов пройдут обсуждения и дискуссии с экспертами. Они помогут разобраться в отдельных феноменах, поговорят о современных способах адаптации людей с различными особенностями и состояниями, поделятся личным и профессиональным опытом, а также помогут глубже осмыслить художественный опыт авторов, чьи фильмы вошли в программу.
На открытии 17 июня в «Иллюзионе» покажут подборку короткого метра: оскароносный иранский фильм «В тени кипариса», британский мультфильм «Чудачка» о страхе и неуверенности в себе, «Письма Винсенту» о жизни клиники в Сен-Реми-де-Прованс, где обитал Ван Гог, короткометражки «Приостановка» и «За пределами слов» о том, как можно быть вместе, даже когда слов не хватает. Во второй день фестиваля состоится российская премьера «Дзёхацу: Исчезнуть без следа» – иммерсивного дока о загадочной японской практике «испарения».
Среди других участников – призер кинофестиваля в Биарицце «Маленький ловец привидений»; победитель Берлинале «На Адаманте» – тонкий рассказ о центре поддержки для людей с психическими особенностями, расположенном на плавучей барже в Париже; единственный игровой фильм программы – китайская драма «Ломая лед», а также трогательный рассказ о сохранении идентичности при деменции «Не забывай помнить».
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