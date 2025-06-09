92-летняя звезда «Головокружения» Ким Новак получит почетного «Золотого льва» 82-го Венецианского кинофестиваля за вклад в киноискусство. Об этом сообщается на сайте смотра, который пройдет с 27 августа по 6 сентября.
фото: labiennale.org
«Я глубоко тронута столь престижной премией от такого невероятно уважаемого кинофестиваля. Получить признание за свою работу в этот период моей жизни — это мечта, ставшая реальностью. Я буду дорожить каждым мгновением, проведенным в Венеции. Это наполнит мое сердце радостью», — отметила Ким Новак.
Во время смотра Ким Новак также представит документальную ленту Александра Филипа «Головокружение Ким Новак».
«Невольно став легендой экрана, Ким Новак была одной из самых любимых икон Голливуда, начиная с ее удачного дебюта в середине 1950-х годов до ее преждевременного и добровольного изгнания из золотой клетки Лос-Анджелеса. Она никогда не боялась критики студийной системы, своих ролей и тех, кого она впускала в свою личную жизнь... Независимая и нонконформистская, она создала свою собственную продюсерскую компанию и устроила забастовку, чтобы пересмотреть зарплату, которая была намного ниже, чем у ее коллег-мужчин», — добавил художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера.
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