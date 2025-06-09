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Найдены Драко и Люциус Малфой в сериал по «Гарри Поттеру»

9 июня
2025 год

Новости кино >>
9 июня 2025
Сериал HBO по «Гарри Поттеру», который должен выйти в 2026 году, продолжает пополняться новыми актерами, сообщает Deadline. Стало известно, кто сыграет Драко и Люциуса Малфоев. Главных антагонистов сыграют соответственно Локс Пратт и Джонни Флинн.

Найдены Драко и Люциус Малфой в сериал по «Гарри Поттеру»

Кроме того, объявили, что Молли Уизли сыграет Кэтрин Паркинсон, роль Симуса Финнигана досталась Лео Эрли, образ Парвати Патил воплотит Алессия Леони, а Лаванду Браун сыграет Сиенна Муса.

Папу и маму Дурслей в сериале сыграют Бел Паули и Дэниэл Ригби.
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№ 2
Александр Егерев   10.06.2025 - 07:24
... Что? читать далее>>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   9.06.2025 - 23:06
Малфой читать далее>>
Всего сообщений: 2
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