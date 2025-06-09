Найдены Драко и Люциус Малфой в сериал по «Гарри Поттеру»

Сериал HBO по «Гарри Поттеру
», который должен выйти в 2026 году, продолжает пополняться новыми актерами, сообщает Deadline. Стало известно, кто сыграет Драко и Люциуса Малфоев. Главных антагонистов сыграют соответственно Локс Пратт
и Джонни Флинн
.
Кроме того, объявили, что Молли Уизли сыграет Кэтрин Паркинсон
, роль Симуса Финнигана досталась Лео Эрли
, образ Парвати Патил воплотит Алессия Леони
, а Лаванду Браун сыграет Сиенна Муса
.
Папу и маму Дурслей в сериале сыграют Бел Паули
и Дэниэл Ригби
.
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