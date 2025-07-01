«Истребитель демонов: Бесконечный замок» обзавелся новым трейлером

До выхода в японском прокате первого фильма «Истребитель демонов: Бесконечный замок
» остается чуть более двух недель. Полнометражная трилогия ознаменует финал аниме «Клинок, рассекающий демонов
», основанного на манге Коёхару Готогэ
. Премьера состоится через шесть лет после старта шоу, начавшего выходить в апреле 2019 года. В новом трейлере Столпы сражаются с силами зла, а один из сильнейших демонов с ехидной улыбкой бросает протагонисту вызов: «Ну что, начнем вечеринку?
» Главными музыкальными темами заявлены «Мир вечной тьмы
» (A World Where the Sun Never Rises) в исполнении Aimer
и «Сияй в жестокую ночь
» (Shine in the Cruel Night), где вновь, как и в опенинге первого сезона, можно насладиться вокалом LiSA.
Когда выйдет «Истребитель демонов: Бесконечный замок»
«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок». Трейлер №4 с английскими субтитрами
Первая глава с подзаголовком «Возвращение Акадзы
» стартует 18 июля 2025 года в 452 кинотеатрах Японии, где её можно будет увидеть как в обычном формате, так и в IMAX. Дата международного релиза, запланированного в 150 странах и регионах стараниями Crunchyroll
с Sony Pictures Entertainment
, пока не объявлена. Чтобы зрители не забывали о киноэтикете, создатели выпустили
короткий инструктаж
перед сеансом.
Чего ждать в «Бесконечном замке» (и как всё начиналось)
Потеряв семью, обычный деревенский паренек Тандзиро Камадо
становится истребителем демонов. Его главная цель — вернуть человеческий облик младшей сестре Нэдзуко
, которая выжила, но превратилась в демонессу. Для этого ему нужно уничтожить лидера потусторонних сил Мудзана Кибуцудзи
, а по пути к нему — Двенадцать Высших Лун и других более мелких бесов. В Деревне кузнецов, куда Тандзиро прибыл за новой катаной, Нэдзуко приобретает иммунитет к солнечному свету. Понимая, что грядет финальная битва с первородным óни, глава демоноборцев Кагуя Убуясики отдает распоряжение о начале интенсивных тренировок для всех членов Корпуса, включая столпов.
Кто делает аниме «Клинок, рассекающий демонов»: студия, творческая группа, актеры озвучания
С самого начала франшизу ведет студия ufotable
, известная по таким проектам, как «Неистовый танец мечей
», «Судьба/Начало
», «Пожиратель богов
» и «Непоседливая Манаби
».
Режиссирует полнометражную трилогию ветеран франшизы Харуо Сотодзаки
(«Дважды на два - это Синобу
», «Сказания Зестирии: Крест
»). На его счету четыре предыдущих сезона и полнометражный «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный
», ставший самым кассовым
аниме планеты с суммарным бокс-офисом более $500 миллионов.
Ключевые сэйю также вернулись к работе:
Тандзиро — Нацуки Ханаэ
(Кэн Татакура
из «Дандадана
»).
Нэдзуко — Акари Кито
(Мейбл Крейн
из «Реинкарнации сильнейшего оммёдзи
»).
Дзэнъицу
— Хиро Симоно
(Ёсито Годо
из «Моего счастливого брака
»).
Иносукэ
— Ёсицугу Мацуока
(Такаюми Мацуо
из «Досанко-гяру чудо как милы
»).
Наш гид по каждому сезону
Вы можете в два счета достигнуть уровня Тандзиро и впитать знания, которым позавидуют даже столпы, благодаря нашим обзорам:
🏮 Подробный гайд
по миру Коётару Готогэ
на примере первого сезона и полнометражки «Поезд "Бесконечный"»
.
🏮 Обзор красоты и геометрии «Квартала красных фонарей»
— второго сезона «Клинка».
🏮 Критика повторов, доходящих до самопародии
, в третьем сезоне — Деревня кузнецов
.
🏮 Анализ финальной разминки перед бурей в «Тренировке столпов»
— четвертом и (пока) заключительном сезоне.
🏮 Наконец, тем, кто всё видел, читал и знает, мы рекомендуем ознакомьтесь с подборкой тайтлов, которые могут понравиться фанатам «Истребителя демонов»
(там не только японская анимация).
Читать
«Дандадан» — новый подростковый сериал о нечисти, который грозит стать хитом
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или узнать, какой след в анимации (и не только) оставил легендарный краб-самурай.
обсуждение >>