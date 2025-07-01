Кино-Театр.Ру
«Истребитель демонов: Бесконечный замок» обзавелся новым трейлером

1 июля
2025 год

Новости кино >>
1 июля 2025
До выхода в японском прокате первого фильма «Истребитель демонов: Бесконечный замок» остается чуть более двух недель. Полнометражная трилогия ознаменует финал аниме «Клинок, рассекающий демонов», основанного на манге Коёхару Готогэ. Премьера состоится через шесть лет после старта шоу, начавшего выходить в апреле 2019 года. В новом трейлере Столпы сражаются с силами зла, а один из сильнейших демонов с ехидной улыбкой бросает протагонисту вызов: «Ну что, начнем вечеринку?» Главными музыкальными темами заявлены «Мир вечной тьмы» (A World Where the Sun Never Rises) в исполнении Aimer и «Сияй в жестокую ночь» (Shine in the Cruel Night), где вновь, как и в опенинге первого сезона, можно насладиться вокалом LiSA.

Когда выйдет «Истребитель демонов: Бесконечный замок»


«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок». Трейлер №4 с английскими субтитрами

Первая глава с подзаголовком «Возвращение Акадзы» стартует 18 июля 2025 года в 452 кинотеатрах Японии, где её можно будет увидеть как в обычном формате, так и в IMAX. Дата международного релиза, запланированного в 150 странах и регионах стараниями Crunchyroll с Sony Pictures Entertainment, пока не объявлена. Чтобы зрители не забывали о киноэтикете, создатели выпустили короткий инструктаж перед сеансом.

Чего ждать в «Бесконечном замке» (и как всё начиналось)


«Истребитель демонов: Бесконечный замок» обзавелся новым трейлером

Потеряв семью, обычный деревенский паренек Тандзиро Камадо становится истребителем демонов. Его главная цель — вернуть человеческий облик младшей сестре Нэдзуко, которая выжила, но превратилась в демонессу. Для этого ему нужно уничтожить лидера потусторонних сил Мудзана Кибуцудзи, а по пути к нему — Двенадцать Высших Лун и других более мелких бесов. В Деревне кузнецов, куда Тандзиро прибыл за новой катаной, Нэдзуко приобретает иммунитет к солнечному свету. Понимая, что грядет финальная битва с первородным óни, глава демоноборцев Кагуя Убуясики отдает распоряжение о начале интенсивных тренировок для всех членов Корпуса, включая столпов.

Кто делает аниме «Клинок, рассекающий демонов»: студия, творческая группа, актеры озвучания


«Истребитель демонов: Бесконечный замок» обзавелся новым трейлером

С самого начала франшизу ведет студия ufotable, известная по таким проектам, как «Неистовый танец мечей», «Судьба/Начало», «Пожиратель богов» и «Непоседливая Манаби».

Режиссирует полнометражную трилогию ветеран франшизы Харуо СотодзакиДважды на два - это Синобу», «Сказания Зестирии: Крест»). На его счету четыре предыдущих сезона и полнометражный «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный», ставший самым кассовым аниме планеты с суммарным бокс-офисом более $500 миллионов.

Ключевые сэйю также вернулись к работе:

Тандзиро — Нацуки Ханаэ (Кэн Татакура из «Дандадана»).
Нэдзуко — Акари Кито (Мейбл Крейн из «Реинкарнации сильнейшего оммёдзи»).
ДзэнъицуХиро Симоно (Ёсито Годо из «Моего счастливого брака»).
ИносукэЁсицугу Мацуока (Такаюми Мацуо из «Досанко-гяру чудо как милы»).

Наш гид по каждому сезону


«Истребитель демонов: Бесконечный замок» обзавелся новым трейлером

Вы можете в два счета достигнуть уровня Тандзиро и впитать знания, которым позавидуют даже столпы, благодаря нашим обзорам:

🏮 Подробный гайд по миру Коётару Готогэ на примере первого сезона и полнометражки «Поезд "Бесконечный"».

🏮 Обзор красоты и геометрии «Квартала красных фонарей» — второго сезона «Клинка».

🏮 Критика повторов, доходящих до самопародии, в третьем сезоне — Деревня кузнецов.

🏮 Анализ финальной разминки перед бурей в «Тренировке столпов» — четвертом и (пока) заключительном сезоне.

🏮 Наконец, тем, кто всё видел, читал и знает, мы рекомендуем ознакомьтесь с подборкой тайтлов, которые могут понравиться фанатам «Истребителя демонов» (там не только японская анимация).

Читать «Дандадан» — новый подростковый сериал о нечисти, который грозит стать хитом
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или узнать, какой след в анимации (и не только) оставил легендарный краб-самурай.

Материал опубликован 04.03.2025 (обновлен: 01.06.2025)
№ 7
Дмитрий А. Мишин   5.07.2025 - 17:04
Нормально! Давно жду.! читать далее>>
№ 6
Мария_2191   3.07.2025 - 21:45
... Хочу добавить ещё одно - графика в "истребителе" просто поражает. читать далее>>
№ 5
Vladislav [XzedX] (Москва)   3.07.2025 - 19:09
... + ... + ... + читать далее>>
№ 4
Мария_2191   10.03.2025 - 22:03
Скоро, скоро выйдет на экраны, ждём-сс)) читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   10.03.2025 - 08:48
Если у "истребителя" не осталось никого ближе и роднее, чем сестра (хоть и демонесса), то понятное дело, что он бросится её спасать. Даже если его жизнь будет на волоске. читать далее>>
