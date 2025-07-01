XXIX Международный фестиваль театральных искусств имени Достоевского объявил даты проведения

XXIX Международный фестиваль театральных искусств имени Достоевского пройдет с 31 октября по 4 ноября в Великом Новгороде и Старой Руссе. Об этом сообщает пресс-служба смотра, который уже начал принимать заявки.
«В прошлом году фестиваль прошел в тизерном формате, однако нам удалось осуществить все задуманное. Идей по-прежнему много, и планы остаются амбициозными. Мы собираемся расширять географию фестиваля и увеличивать количество участников. Зрителей ждут интересные российские и зарубежные постановки, знакомство с молодыми талантами, киноверсии спектаклей на большом экране. Но не буду раскрывать все подробности! Скажу только, что фестивальная программа обещает быть насыщенной и разнообразной», – поделился Михаил Пореченков.
На фестивале в этом году творческие команды снова представят отрывки из незаконченных независимых постановок, премьера которых намечена на 2026 год и имеющих в качестве литературной основы произведения русской классики. На момент подачи заявки и показа на фестивале соискатели не должны иметь аналогичной поддержки от конкурсов и грантов. Отобранные коллективы участвуют в фестивале очно. Победителю, которого выберет профессиональное жюри, будет присужен приз в виде денежного вознаграждения на реализацию постановки в размере одного миллиона рублей.
фото: пресс-служба смотра
«В этом году мы вновь проведем специальную конкурсную программу "Перспектива", которая, на мой взгляд, отлично себя зарекомендовала и стала катализатором появления новых имен в театральной среде. В рамках этого проекта мы не только показываем незаконченные постановки, но и активно поддерживаем их создание и полноценную реализацию. Как и сам фестиваль, программа "Перспектива" будет постепенно развиваться, открывая новые возможности для талантливых режиссеров и актеров», – прокомментировал Максим Королев.
Условия подачи документов можно найти на официальном сайте фестиваля. Заявки принимаются до 1 сентября 2025 года.
