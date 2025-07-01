Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Константин Плотников воюет с Евгением Шварцем в трейлере сериала «Государь»

1 июля
2025 год

Новости кино >>
1 июля 2025
Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер масштабного исторического сериала «Государь», премьера которого состоится на платформе и на сайте Кино1ТВ уже 2 июля. Многосерийный проект режиссера Сергея ГинзбургаСобор») рассказывает об эпохе Петра Великого, раскрывая личность императора, чьи реформы навсегда изменили судьбу России.

«Государь»

Многосерийный художественный фильм охватывает основные события жизни Петра, чья неукротимая энергия, ум, упорный труд, жесткий характер привели к поистине тектоническим изменениям общественного устройства России. Служение интересам страны тернистый путь – на нем Петра ждут не только победы, но и поражения, ошибки, предательство близких, разочарования.

«История строится вокруг ключевых решений Петра, которые меняли и его самого, и страну. Мы стремились показать живого человека, естественно, не обошли стороной и личные моменты, – отмечает режиссер Сергей Гинзбург. — Нам было важно пробудить интерес к личности, к ее изучению, как и к пониманию влияния Петра на Россию: показать и попытаться объяснить, что это был за исторический зигзаг, когда неожиданно появившийся лидер смог настолько изменить страну. Что это был за человек? Какой он был? Что им двигало?».

Константин Плотников воюет с Евгением Шварцем в трейлере сериала «Государь»

Главные роли в сериале сыграли Константин Плотников, Евгений Ткачук, Наталья Суркова, Александр Обласов, Сергей Годин, Сергей Барковский, Светлана Колпакова, Сергей Угрюмов, Александр Бухаров, Сергей Гинзбург, Василиса Семашкова, Тина Стойилкович, Анастасия Дворянская, Никита Серков, Василий Бочкарев, Дмитрий Поднозов, Юрий Орлов, Евгений Шварц, Мария Лисовая, Александр Яцко, Юрий Беляев, Илья Дель, Ольга Тумайкина, Мария Скуратова, Павел Ворожцов и другие.

«Конечно, было безумное волнение и одновременно осознание того, какой объем материала и в какой промежуток времени мне нужно было в себя уложить, — признался исполнитель роли Петра I Константин Плотников. — Потому что до съемок мои знания касательно Петра I, честно говоря, были достаточно поверхностные. То есть такие, какие мы знаем из школьной программы. А для того, чтобы сыграть столь масштабный образ – нужно знать существенно больше и находиться в контексте того времени. Поэтому волнение было недолгим, на это не было времени. А было время на то, чтобы по возможности максимально изучать, смотреть, читать.
Жена подарила мне книгу, которая так и называется «Петр I». В ней собрано практически все, что император писал своей рукой: там есть переписка с мамой, переписка с женой – Екатериной I, плюс указы, которые сложнее читать существеннее, чем личные записи. И мне это очень помогло, это то, что открывает его как человека, а не только как государственного деятеля. Когда читаешь его переписку с мамой или супругой – там столько тепла, любви, заботы, и прочих вроде бы мелочей, но важных для понимания нюансов характера
человека».

Константин Плотников воюет с Евгением Шварцем в трейлере сериала «Государь»

Съемки сериала «Государь» проходили в Санкт-Петербурге, Москве и масштабных декорациях в «Москино», воссоздающих архитектуру XVII–XVIII веков.
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
ДаринаКароль   4.07.2025 - 21:36
Евгения Шварца вообще не помню по фильмам, на сколько хорошо актёр. Может он здесь переплюнет Плотникова. читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   3.07.2025 - 15:39
... а нужно было читать исторический материал) читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   2.07.2025 - 20:59
Посмотрим на сколько хорошо Плотников прочитал книгу, что ему подарила супруга) читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   1.07.2025 - 21:19
Ну кадры со съёмок впечатляют, выглядит масштабно.Завтра уже можно будет оценить сериал не просто по трейлеру и картинкам. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   1.07.2025 - 20:22
Хоть не про Екатерину. Значить начать можно, а там как пойдет. Оптимизм сдержанный. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Единственный и неповторимый: Евгений Ткачук, Дарья Мороз и Софья Эрнст
«Государь» Константин Плотников взойдет на престол 2 июля
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Сергей БарковскийЮрий БеляевВасилий БочкарёвАлександр БухаровПавел ВорожцовСергей ГинзбургСергей ГодинАнастасия ДворянскаяИлья ДельВасилиса ИзмайловаСветлана КолпаковаМария ЛисоваяАлександр ОбласовЮрий Орлов (II)Константин Плотников (II)Дмитрий ПоднозовНикита СерковМария Скуратова (II)Тина СтойилковичНаталья СурковаЕвгений ТкачукОльга ТумайкинаСергей УгрюмовЕвгений Шварц (II)Александр Яцко
фильмы
Государь

фотографии >>
Константин Плотников воюет с Евгением Шварцем в трейлере сериала «Государь» фотографии
Константин Плотников воюет с Евгением Шварцем в трейлере сериала «Государь» фотографии
Константин Плотников воюет с Евгением Шварцем в трейлере сериала «Государь» фотографии
Константин Плотников воюет с Евгением Шварцем в трейлере сериала «Государь» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Майкл Мэдсен
3 июля ушёл из жизни актёр Майкл Мэдсен.
Татьяна Шелига
3 июля ушла из жизни актриса Татьяна Шелига.
Джулиан Макмэхон
2 июля ушёл из жизни актёр Джулиан Макмэхон.

День рождения >>

Игорь Волков
Любава Грешнова
Андрей Зибров
Максим Коновалов
Валерий Малышев
Павел Морозенко
Глеб Пускепалис
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Василий Фунтиков
Франсуа Арно
Прюитт Тэйлор Винс
Женевьева Град
Кристиан Дёрмер
Игнацы Маховский
Иза Миранда
Жюдит Шемла
все родившиеся 5 июля >>

Афиша кино >>

Гачиакута
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2025
Брак по-итальянски
драма, комедия, мелодрама
Италия, Франция, 1964
Питер FM
мелодрама
Россия, 2006
Не одна дома-2
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Настоящие детективы
детектив, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Одни из нас
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Дикая семейка
приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, Швейцария, 2024
Повелительница города сказок
приключения, семейное кино, фэнтези
Аргентина, Бразилия, Испания, Колумбия, Перу, Эквадор, 2024
Синистер. Семейное проклятие
фильм ужасов
США, 2024
Вундеркинд
драма, социальная драма
Испания, 2025
Пожиратель душ. Голоса мёртвых
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен