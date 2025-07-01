Константин Плотников воюет с Евгением Шварцем в трейлере сериала «Государь»

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер масштабного исторического сериала «Государь
», премьера которого состоится на платформе и на сайте Кино1ТВ уже 2 июля. Многосерийный проект режиссера Сергея Гинзбурга
(«Собор
») рассказывает об эпохе Петра Великого, раскрывая личность императора, чьи реформы навсегда изменили судьбу России.
«Государь»
Многосерийный художественный фильм охватывает основные события жизни Петра, чья неукротимая энергия, ум, упорный труд, жесткий характер привели к поистине тектоническим изменениям общественного устройства России. Служение интересам страны тернистый путь – на нем Петра ждут не только победы, но и поражения, ошибки, предательство близких, разочарования.
«История строится вокруг ключевых решений Петра, которые меняли и его самого, и страну. Мы стремились показать живого человека, естественно, не обошли стороной и личные моменты
, – отмечает режиссер Сергей Гинзбург. — Нам было важно пробудить интерес к личности, к ее изучению, как и к пониманию влияния Петра на Россию: показать и попытаться объяснить, что это был за исторический зигзаг, когда неожиданно появившийся лидер смог настолько изменить страну. Что это был за человек? Какой он был? Что им двигало?
».
Главные роли в сериале сыграли Константин Плотников
, Евгений Ткачук
, Наталья Суркова
, Александр Обласов
, Сергей Годин
, Сергей Барковский
, Светлана Колпакова
, Сергей Угрюмов
, Александр Бухаров
, Сергей Гинзбург, Василиса Семашкова
, Тина Стойилкович
, Анастасия Дворянская
, Никита Серков
, Василий Бочкарев
, Дмитрий Поднозов
, Юрий Орлов
, Евгений Шварц
, Мария Лисовая
, Александр Яцко
, Юрий Беляев
, Илья Дель
, Ольга Тумайкина
, Мария Скуратова
, Павел Ворожцов
и другие.
«Конечно, было безумное волнение и одновременно осознание того, какой объем материала и в какой промежуток времени мне нужно было в себя уложить
, — признался исполнитель роли Петра I Константин Плотников. — Потому что до съемок мои знания касательно Петра I, честно говоря, были достаточно поверхностные. То есть такие, какие мы знаем из школьной программы. А для того, чтобы сыграть столь масштабный образ – нужно знать существенно больше и находиться в контексте того времени. Поэтому волнение было недолгим, на это не было времени. А было время на то, чтобы по возможности максимально изучать, смотреть, читать.
Жена подарила мне книгу, которая так и называется «Петр I». В ней собрано практически все, что император писал своей рукой: там есть переписка с мамой, переписка с женой – Екатериной I, плюс указы, которые сложнее читать существеннее, чем личные записи. И мне это очень помогло, это то, что открывает его как человека, а не только как государственного деятеля. Когда читаешь его переписку с мамой или супругой – там столько тепла, любви, заботы, и прочих вроде бы мелочей, но важных для понимания нюансов характера
человека
».
Съемки сериала «Государь
» проходили в Санкт-Петербурге, Москве и масштабных декорациях в «Москино», воссоздающих архитектуру XVII–XVIII веков.
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