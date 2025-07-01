Вячеслав Чепурченко и Кирилл Мелехов станут «Инкассаторами» 14 июля

Премьера криминальной комедии «Инкассаторы» с Вячеславом Чепурченко и Кириллом Мелеховым состоится 14 июля в 20:00 на ТНТ. Сериал производства компании «Старвилль» расскажет о двух горе-напарниках, которые решают ограбить самих себя. В этом году «Инкассаторы» открывали конкурсную программу фестиваля сериалов «Пилот», уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
«Для ТНТ это достаточно необычный проект с большим количеством экшена и стиля. Криминальная комедия — жанр, который мы бы хотели раскрыть для зрителя и показать, что кино может быть и таким. У нас свой мир, который будет интересен: это история про взросление, дружбу и любовь, а главное — про борьбу за справедливость и честность! Ведь даже если у тебя благие цели, нельзя переходить нормы морали», — отмечает режиссер Руслан Данилевич.
По сюжету Витя (Вячеслав Чепурченко) и Серега (Кирилл Мелехов) — напарники-инкассаторы, которые давно занимаются перевозкой денег, но то и дело что-то идет не так. В очередной раз, когда на машину нападают грабители, парням удается отбиться. Они случайно узнают, что это ограбление было организовано их шефом (Дмитрий Колчин), и, чтобы ему отомстить, решаются на отчаянный ход: ограбить сами себя.
«Наши с Кириллом герои — парни боевые, им не раз придется отбиваться от преследователей. Так что драки с эффектными падениями и вылетами из машины будут в большом количестве. Трудно сниматься в реальной инкассаторской машине. Мне было интересно, как внутри все устроено, но находиться в маленьком замкнутом пространстве психологически непросто», — добавляет Вячеслав Чепурченко.
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