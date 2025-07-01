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Дмитрий Журавлев, Ольга Картункова и Андрей Максимов присоединились к касту фильма «Ёлки 12»

1 июля
2025 год

Новости кино >>
1 июля 2025
Кинокомпания Bazelevs совместно с дистрибьютором «НМГ Кинопрокат» и кинокомпанией Toomuch Production объявили каст новой части культовой кинофраншизы «Ёлки 12». В этот раз в съемках фильма примут участие комик, актер и ведущий шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев, а также блогер, певица и актриса Маш Милаш (Мария Камова). Фильм выйдет в широкий прокат 18 декабря 2025 года.

Дмитрий Журавлев, Ольга Картункова и Андрей Максимов присоединились к касту фильма «Ёлки 12»
фото: НМГ Кинопрокат

На экраны вернутся и уже знакомые по предыдущим частям актеры Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков, Надежда Маркина. В новом фильме к касту присоединятся Ольга Картункова, Андрей Максимов, Борис Дергачев, Константин Белошапка, Тина Стойилкович, Юлия Топольницкая и другие.

Предстоящая часть франшизы, «Ёлки 12», расскажет о судьбах людей, переплетенных в одной большой истории. По сюжету, в канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний. Родители бросаются на поиски сына, но смогут ли они все исправить до того, как часы пробьют двенадцать?

Дмитрий Журавлев, Ольга Картункова и Андрей Максимов присоединились к касту фильма «Ёлки 12»
фото: НМГ Кинопрокат

Креативными продюсерами и авторами сценария выступили Жора Крыжовников и Петр Внуков, он же отвечал за создание предыдущей части франшизы — «Ёлки 11». Продюсерами стали Тимур Асадов, Лала Рустамова, Ара Хачатрян, Мария Затуловская и Дмитрий Пачулия.

«"Ёлки" успели стать для зрителей таким же символом Нового года, как оливье или бой курантов. Теперь это часть культурного кода, без которого сложно представить праздник. Мы с командой стараемся сохранить эту теплоту и создать магию, объединяющую самых близких», – поделился Жора Крыжовников.
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№ 5
Андрей (Омск)   3.07.2025 - 15:37
)))) Порвали. 12 часть! Живучая франшиза)) Могут себе позволить. Интересно зрителю или нет, дело второстепенное. читать далее>>
№ 4
Олеся2027   3.07.2025 - 07:37
Снова Рузиль, везде решил сняться. Когда уже устанут снимать эти «Елки») читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   2.07.2025 - 20:55
Ну Журавлёва знаю, а Маш Милаш кто такая? Мне эти блогерши и певички все на одно лицо. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   1.07.2025 - 20:17
Недавно подумал, будут снимать Елки 12 или нет. И на тебе. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   1.07.2025 - 19:26
Будут снимать Ёлки до посинения...Как раз вот в таких тнт-шных символичных комедиях и задействованы комики, блогеры и певцы, нормальных актёров мало. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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фильмы
Ёлки (киноальманах)Ёлки-10Ёлки-11

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Дмитрий Журавлев, Ольга Картункова и Андрей Максимов присоединились к касту фильма «Ёлки 12» фотографии
Дмитрий Журавлев, Ольга Картункова и Андрей Максимов присоединились к касту фильма «Ёлки 12» фотографии
Дмитрий Журавлев, Ольга Картункова и Андрей Максимов присоединились к касту фильма «Ёлки 12» фотографии
Дмитрий Журавлев, Ольга Картункова и Андрей Максимов присоединились к касту фильма «Ёлки 12» фотографии
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