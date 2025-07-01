Дмитрий Журавлев, Ольга Картункова и Андрей Максимов присоединились к касту фильма «Ёлки 12»

Кинокомпания Bazelevs совместно с дистрибьютором «НМГ Кинопрокат» и кинокомпанией Toomuch Production объявили каст новой части культовой кинофраншизы «Ёлки 12». В этот раз в съемках фильма примут участие комик, актер и ведущий шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев, а также блогер, певица и актриса Маш Милаш (Мария Камова). Фильм выйдет в широкий прокат 18 декабря 2025 года.
Предстоящая часть франшизы, «Ёлки 12», расскажет о судьбах людей, переплетенных в одной большой истории. По сюжету, в канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний. Родители бросаются на поиски сына, но смогут ли они все исправить до того, как часы пробьют двенадцать?
«"Ёлки" успели стать для зрителей таким же символом Нового года, как оливье или бой курантов. Теперь это часть культурного кода, без которого сложно представить праздник. Мы с командой стараемся сохранить эту теплоту и создать магию, объединяющую самых близких», – поделился Жора Крыжовников.
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