Кеннет Брана сыграет мужа Мерил Стрип в сиквеле фильма «Дьявол носит Prada»

Стартовали съемки продолжения культового фильма 2006 года «Дьявол носит Prada
». Как сообщает Variety, к своим ролям вернутся Энн Хэтэуэй
, Эмили Блант
, Стэнли Туччи
и Мерил Стрип
в образе Миранды Пристли. Мужа главной героини сыграет Кеннет Брана
.
По сюжету героиня Мерил Стрип, главный редактор модного журнала, строит карьеру на фоне упадка традиционных печатных СМИ.
Сообщается, что к работе над сиквелом вернулись создатели первой части — режиссер Дэвид Фрэнкел
и сценаристка Эйлин Брош МакКенна
. Премьера «Дьявол носит Prada 2» запланирована на 1 мая 2026 года.
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