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Кеннет Брана сыграет мужа Мерил Стрип в сиквеле фильма «Дьявол носит Prada»

1 июля
2025 год

Новости кино >>
1 июля 2025
Стартовали съемки продолжения культового фильма 2006 года «Дьявол носит Prada». Как сообщает Variety, к своим ролям вернутся Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи и Мерил Стрип в образе Миранды Пристли. Мужа главной героини сыграет Кеннет Брана.

Кеннет Брана сыграет мужа Мерил Стрип в сиквеле фильма «Дьявол носит Prada»

По сюжету героиня Мерил Стрип, главный редактор модного журнала, строит карьеру на фоне упадка традиционных печатных СМИ.

Сообщается, что к работе над сиквелом вернулись создатели первой части — режиссер Дэвид Фрэнкел и сценаристка Эйлин Брош МакКенна. Премьера «Дьявол носит Prada 2» запланирована на 1 мая 2026 года.
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обсуждение >>
№ 5
Андрей (Омск)   3.07.2025 - 15:35
Лучше не будет. К гадалке не ходи. читать далее>>
№ 4
Олеся2027   3.07.2025 - 07:36
Отличная актерская подборка. Жду всегда с нетерпением премьеры новых фильмов и продолжение когда-то просмотренных. Надеюсь, будет такой же интересной, как и первая часть. читать далее>>
№ 3
Paul_Atreides (Санкт-Петербург)   3.07.2025 - 06:31
... Ремейк и сиквел — разные вещи. Примеров успешных и в той, и другой категории хватает. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   1.07.2025 - 20:14
... я думаю нет. какие ремейки стали успешнее оригиналов или на одном уровне. тяжело вспомнить. правда? читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   1.07.2025 - 19:19
Повторит ли вторая часть успех первой - посмотрим, хочется в это верить. актёрский состав вроде бы тот же, добавились пару имён. Режиссёрское кресло тоже не меняли. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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фильмы
Дьявол носит Prada

фотографии >>
Кеннет Брана сыграет мужа Мерил Стрип в сиквеле фильма «Дьявол носит Prada» фотографии
Кеннет Брана сыграет мужа Мерил Стрип в сиквеле фильма «Дьявол носит Prada» фотографии
Кеннет Брана сыграет мужа Мерил Стрип в сиквеле фильма «Дьявол носит Prada» фотографии
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