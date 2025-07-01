Фильм «Что эта природа говорит тебе» режиссера Хон Сан-су получил главный приз фестиваля «Зеркало»

В городе Иваново завершился международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Главный приз получила лента «Что эта природа говорит тебе» режиссера Хон Сан-су, сообщает пресс-служба смотра, который проходил с 27 июня по 1 июля в восьми городах Ивановской области.
фото: кадр из фильма «Что эта природа говорит тебе»
Картина-победитель ранее участвовала в основной конкурсной программе Берлинского кинофестиваля. По сюжету Донхва, поэт лет тридцати, подвозит Джунхи, свою бывшую девушку, с которой он встречался три года, к ее дому и удивляется, насколько он огромен. Он собирается осмотреть двор, а затем уйти, но случайно сталкивается с отцом Джунхи и проводит там весь день.
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