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Фильм «Что эта природа говорит тебе» режиссера Хон Сан-су получил главный приз фестиваля «Зеркало»

1 июля
2025 год

Новости кино >>
1 июля 2025
В городе Иваново завершился международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Главный приз получила лента «Что эта природа говорит тебе» режиссера Хон Сан-су, сообщает пресс-служба смотра, который проходил с 27 июня по 1 июля в восьми городах Ивановской области.

Фильм «Что эта природа говорит тебе» режиссера Хон Сан-су получил главный приз фестиваля «Зеркало»
фото: кадр из фильма «Что эта природа говорит тебе»

Картина-победитель ранее участвовала в основной конкурсной программе Берлинского кинофестиваля. По сюжету Донхва, поэт лет тридцати, подвозит Джунхи, свою бывшую девушку, с которой он встречался три года, к ее дому и удивляется, насколько он огромен. Он собирается осмотреть двор, а затем уйти, но случайно сталкивается с отцом Джунхи и проводит там весь день.

Специального приза за вклад в кинематограф Андрея Тарковского удостоилась Маргарита Терехова, которая сыграла более чем в 50 отечественных фильмах, в том числе в картине «Зеркало». За лучшую режиссуру отметили Богдана Мурешану, снявшего румынскую сатиру «Новый год, который так и не наступил». Специальным призом жюри отметило криминальную драму «Сантош» Сандхии Сури.

По традиции своих фаворитов на фестивале «Зеркало» выбирало не только жюри, но и зрители. Приз зрительских симпатий основного международного конкурса достался картине «Письма о любви» Полли Стил.

В номинации «Свои. Короткий метр – выбор зрителей» лучшей была признана лента «Преступление» режиссера Александры Востровой. В категории «Свои – выбор зрителей» наградили фильм Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки». Участники Ивановского киноклуба «Экран и ты» также традиционно вручали свой приз. Награда досталась фильму «Филателия» режиссера Натальи Назаровой. Кроме того, специальным призом киноклуб отметил фильм «Чистый лист» Полины Кондратьевой.
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№ 3
Ангелина_Сокол   2.07.2025 - 20:49
... Ну здесь пришлось немного и зрителю поднапрячься, наверняка уже из отобранных жюри работ выбрать что больше нравится. читать далее>>
№ 2
Тульский парень   2.07.2025 - 17:23
Разрыв мозга для жюри пересмотреть все кино. Представляю какую ерунду привозят. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   1.07.2025 - 19:23
Прочитала сюжет фильма, но так и не поняла, при чём здесь природа? Там вроде речь идёт об отношениях, доме. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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фильмы
Двое в одной жизни, не считая собакиЗеркалоНовый год, который так и не наступилПисьма о любвиПреступлениеСантошФилателияЧистый листЧто эта природа говорит тебе

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