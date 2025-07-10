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Жизнь с нуля: новый тизер третьего сезона «Реинкарнации безработного»

10 июля
2025 год

Новости кино >>
10 июля 2025
Третий сезон исекая «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире» покажут в следующем году. В новом тизере — теплые семейные моменты, боевые сцены, а также новые персонажи и «та самая героиня», от которой фанаты ждут заветную фразу («Извини, я опоздала»). Производством, как и прежде, занимается Studio BindМой братик теперь не братик!»), основанная специально ради франшизы.


34-летний хикикомори, сломленный школьными травмами, прозябает без работы и цели в родительском доме, пока грузовик-кун не исправляет ситуацию. После смерти затворник перерождается в мире мечей и магии как младенец по имени Рудеус Грейрат. Осознав, что ему выпал второй шанс, он решает им воспользоваться: преодолеть страхи и жить полной жизнью (а заодно освоить магию). Во втором сезоне юноша находит любовь, заводит семью и теряет отца, разыскивая мать, но всё равно не сдается. Впереди Рудеуса ждут новые испытания, политические интриги и еще больше драматических приключений.

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Аниме по мотивам ранобэ Рифудзина-на Магонотэ стартовало в 2021 году под руководством Манабу ОкамотоRe:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире»), которому доверили оба кура. Второй сезон уже хронлогически поделили между Хироки ХираноХисонэ и Масотан») и Рёсукэ СибуеРеинкарнация сильнейшего оммёдзи»), который будет отвечать за постановку третьего. Протагониста озвучивает Юми Утияма (Аканэ Сасаки из сериала «Эльф Эдомаэ»), а за внутренний монолог отвечает Томокадзу Сугита (титульный киллер из «Дней Сакамото»).

Жизнь с нуля: новый тизер третьего сезона «Реинкарнации безработного»

История началась в 2012 году как веб-роман на платформе Shousetsuka ni Narou и вскоре перешла в печатный формат. Успех оригинала привел к появлению манги и нескольких спин-оффов, что сделало «Реинкарнацию безработного» одним из главных фэнтези-хитов последних лет.

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Жизнь с нуля: новый тизер третьего сезона «Реинкарнации безработного» фотографии
Жизнь с нуля: новый тизер третьего сезона «Реинкарнации безработного» фотографии
Жизнь с нуля: новый тизер третьего сезона «Реинкарнации безработного» фотографии
Жизнь с нуля: новый тизер третьего сезона «Реинкарнации безработного» фотографии
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