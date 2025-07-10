Жизнь с нуля: новый тизер третьего сезона «Реинкарнации безработного»

Третий сезон исекая
«Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире
» покажут в следующем году. В новом тизере — теплые семейные моменты, боевые сцены, а также новые персонажи и «та самая героиня», от которой фанаты ждут заветную фразу («Извини, я опоздала»). Производством, как и прежде, занимается Studio Bind
(«Мой братик теперь не братик!
»), основанная специально ради франшизы.
34-летний хикикомори
, сломленный школьными травмами, прозябает без работы и цели в родительском доме, пока грузовик-кун не исправляет ситуацию. После смерти затворник перерождается в мире мечей и магии как младенец по имени Рудеус Грейрат
. Осознав, что ему выпал второй шанс, он решает им воспользоваться: преодолеть страхи и жить полной жизнью (а заодно освоить магию). Во втором сезоне юноша находит любовь, заводит семью и теряет отца, разыскивая мать, но всё равно не сдается. Впереди Рудеуса ждут новые испытания, политические интриги и еще больше драматических приключений.
Читать
И улыбается так неприятно: обзор аниме «Реинкарнация безработного»
Аниме по мотивам ранобэ Рифудзина-на Магонотэ
стартовало в 2021 году под руководством Манабу Окамото
(«Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире
»), которому доверили оба кура. Второй сезон уже хронлогически поделили между Хироки Хирано
(«Хисонэ и Масотан
») и Рёсукэ Сибуе
(«Реинкарнация сильнейшего оммёдзи
»), который будет отвечать за постановку третьего. Протагониста озвучивает Юми Утияма
(Аканэ Сасаки
из сериала «Эльф Эдомаэ
»), а за внутренний монолог отвечает Томокадзу Сугита
(титульный киллер
из «Дней Сакамото
»).
История началась в 2012 году как веб-роман на платформе Shousetsuka ni Narou
и вскоре перешла в печатный формат. Успех оригинала привел к появлению манги и нескольких спин-оффов, что сделало «Реинкарнацию безработного» одним из главных фэнтези-хитов последних лет.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или создании другого фэнтези хита «Фрирен».
обсуждение >>