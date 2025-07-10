Ольга Волкова приступила к съемкам в комедийном веб-сериале «Глазами младенца»

Это камерная комедия, в которой на бытовые катастрофы, семейные драмы и национально-религиозные разногласия зритель будет смотреть с самой неожиданной перспективы — глазами младенца.
Когда молодая пара — Артур и Вика — решает переехать к родителям-агрономам, чтобы накопить на ипотеку, начинается не просто семейная комедия, а мини-война ценностей, взглядов и привычек. Ведь в доме оказываются сразу три поколения и как минимум пять взрослых с твердым мнением о том, как воспитывать ребенка. Но сквозь всю эту бурю ссор и примирений — проходит одно: желание дать новорожденному Тимуру теплый, добрый, понятный мир. А наблюдать за этим будет сам Тимур — с внутренним голосом, озвученным профессиональным актером.
«Уже на первой читке было ясно: у нас в руках что-то живое — мы смеялись до колик, замирали на тишине и вслух пели с актерами. Это редкий случай, когда сценарий, каст и тональность сразу складываются в цельный, искренний, народный сериал», — рассказывает генеральный продюсер проекта Мария Артемова.
Комедия состоит из семи серий по семь с лишним минут. Посмотреть сериал можно будет на площадках ОК и VK.
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