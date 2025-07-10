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Фильм «Подари мне цветы» стал триумфатором VIII Якутского международного кинофестиваля

10 июля
2025 год

Новости кино >>
10 июля 2025
В Якутске завершился VIII Якутский международный кинофестиваль, проходивший с 4 по 8 июля. Главный приз за лучший игровой фильм достался картине «Подари мне цветы» якутского режиссера Василия Слепцова, сообщает пресс-служба смотра.

Фильм «Подари мне цветы» стал триумфатором VIII Якутского международного кинофестиваля
фото: пресс-служба смотра

Награда «Лучшая работа режиссера» досталась Роберту Минервини за фильм «Проклятые», а призы за актерскую игру получили Молли Белл РайтОмаха») и Артур АшЭндж»). Специальный приз жюри был присужден индонезийской картине «Крокодиловы слезы», а награду за лучший дебют получил Вячеслав БутухановМой друг — Нерпа»).

Помимо основного конкурса, прошел и конкурс якутского кино, победителей которого определяли зрители в онлайн-голосовании. Лучшим фильмом был признан «Диодорова. Против течения» Сандала Баишева. Награды за актерскую игру получили Татьяна ЛегантьеваМеня зовут Любовь») и Дьулусхаан АндросовТриумф»). Приз за операторскую работу имени Иннокентия Аммосова достался Серафиму Федорову.

Как и в прошлые годы, фестиваль не ограничился кинопоказами. В рамках образовательной программы прошли мастер-классы и лекции. Иван Соснин и Яна Шмайлова из екатеринбургской студии «Red Pepper Film» поделились опытом выхода регионального кино в федеральный прокат, Петр Хики провел сессию, посвященную использованию нейросетей в кино и анимации, а PR-директор портала «Кино-Театр.Ру» Людмила Филоненко рассказала о стратегиях продвижения фильмов и сериалов. Также состоялась творческая встреча с продюсером компании Aquila Emas Сьяризаном Мд Иса.

Фильм «Подари мне цветы» стал триумфатором VIII Якутского международного кинофестиваля

По словам директора смотра Алексея Егорова, Якутский кинофестиваль стал важной точкой притяжения не только для кинематографистов, но и для международного партнерства. «Любой фестиваль — это не только показы фильмов, но и образовательно-деловая программа. Она проходила в течение двух дней. В этом году нам удалось очень тесно пообщаться и подписать соглашение с "Беларусьфильмом", а также с гостями и коллегами из Китая. Поэтому мы считаем, что ЯМКФ этого года даст импульс новым начинаниям и связям зарубежного уровня», — отметил он.

Символом фестиваля остаются «снежные очки» — выполненная из серебра награда с циркониевыми вставками в форме созвездия Большой Медведицы и бриллиантом в центре, символизирующим Полярную звезду.
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