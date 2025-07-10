Фильм «Подари мне цветы» стал триумфатором VIII Якутского международного кинофестиваля

В Якутске завершился VIII Якутский международный кинофестиваль, проходивший с 4 по 8 июля. Главный приз за лучший игровой фильм достался картине «Подари мне цветы» якутского режиссера Василия Слепцова, сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба смотра
Награда «Лучшая работа режиссера» досталась Роберту Минервини за фильм «Проклятые», а призы за актерскую игру получили Молли Белл Райт («Омаха») и Артур Аш («Эндж»). Специальный приз жюри был присужден индонезийской картине «Крокодиловы слезы», а награду за лучший дебют получил Вячеслав Бутуханов («Мой друг — Нерпа»).
Как и в прошлые годы, фестиваль не ограничился кинопоказами. В рамках образовательной программы прошли мастер-классы и лекции. Иван Соснин и Яна Шмайлова из екатеринбургской студии «Red Pepper Film» поделились опытом выхода регионального кино в федеральный прокат, Петр Хики провел сессию, посвященную использованию нейросетей в кино и анимации, а PR-директор портала «Кино-Театр.Ру» Людмила Филоненко рассказала о стратегиях продвижения фильмов и сериалов. Также состоялась творческая встреча с продюсером компании Aquila Emas Сьяризаном Мд Иса.
По словам директора смотра Алексея Егорова, Якутский кинофестиваль стал важной точкой притяжения не только для кинематографистов, но и для международного партнерства. «Любой фестиваль — это не только показы фильмов, но и образовательно-деловая программа. Она проходила в течение двух дней. В этом году нам удалось очень тесно пообщаться и подписать соглашение с "Беларусьфильмом", а также с гостями и коллегами из Китая. Поэтому мы считаем, что ЯМКФ этого года даст импульс новым начинаниям и связям зарубежного уровня», — отметил он.
Символом фестиваля остаются «снежные очки» — выполненная из серебра награда с циркониевыми вставками в форме созвездия Большой Медведицы и бриллиантом в центре, символизирующим Полярную звезду.
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