Юлия Александрова, Дмитрий Лысенков и Николай Наумов поселятся в «Трешке»

Действие разворачивается в Воронеже начала нулевых. Гламур до провинции еще не добрался, но и зарплаты уже не выдают печеньем. Трехкомнатная квартира, где происходит действие сериала – настоящий «теремок». Здесь живет 35-летняя Даша (Юлия Александрова) – импульсивная и ироничная сотрудница химзавода. У нее только начинают складываться отношения с начальником завода – Романом (Дмитрий Лысенков), как бывший муж Дима (Николай Наумов) говорит, что исправился и хочет вернуть ее и дочь-подростка – Таню (Людмила Юлова). Так же в трешку после пожара в деревне переезжают младшая сестра Лена (Алла Михеева) с мужем Серегой (Илья Лыков) и двумя детьми. Плюс – здесь же живут родители Даши и Лены (Олеся Железняк и Михаил Трухин). В итоге под одной крышей оказывается девять человек.
«Меня проект привлек ситуативностью. Классный сценарий, игровой и очень комедийный. Фактически комедия положений – герои попадают порой в абсурдные ситуации и находят различные выходы из них. У меня давно не было комедий, а этот сериал написан с большим юмором, все персонажи очень яркие. С одной стороны банальная, а с другой стороны оригинальная история, как в одну квартиру съезжаются три семьи, и как они там выживают. А моя героиня Даша – это "бульдозер". В тех ситуациях, в которые попадает она, другой бы человек махнул рукой и сказал: "Все, с меня хватит! Я больше не могу!". А она, не теряя интереса к жизни, решает все вопросы просто филигранно. Не всегда, правда, это получается так, как она планирует, но она берется за все проблемы и находит из них выход. Мне она очень нравится, абсолютно жизнеутверждающий персонаж», — признается Юлия Александрова.
На работе Даша сражается за повышение и уважение среди коллег, дома – постоянный коммунальный хаос: родственники шумят, ругаются и мирятся, делят шкафы и кастрюли. С дочерью-подростком Таней у Даши тоже не все гладко. Таня мечтает о любви красивого соседа Андрея, а заодно пытается адаптироваться в новой гимназии. Серега хочет быстро разбогатеть и затевает сомнительные схемы, которые каждый раз оборачиваются финансовой катастрофой. Родители Даши – мама Любовь, королева шопинга и мировая оптимистка, и папа Гриша, фанат «Бригады» и семейного порядка, наблюдают за всем этим балаганом, ворчат, но всегда приходят на помощь.
фото: Russian Code
Авторы возвращают зрителя в атмосферу нулевых с его секонд-хендами, «Фабрикой звезд» и кухонными спорами до полуночи.
«"Трешка" – это про ностальгию. 90-е уже отрефлексированы и пора рассказать, как протекала жизнь в 2000-х. Эта история о большой семье, воспитании в эпоху "Фабрики звезд", первых мобильниках и о вечном любовном выборе – разумом или все-таки сердцем? Мы собрали отличный актерский ансамбль, который прокатит зрителя по волнам юмора и светлых воспоминаний», — рассказывает автор идеи, сценарист и креативный продюсер «Трешки» Екатерина Колосова.
обсуждение >>