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Варвара Феофанова и Илья Малаков раскроют тайны небольшого поселка в детективе «Когда горит огонь»

10 июля
2025 год

Новости кино >>
10 июля 2025
В Москве начались съемки многосерийной детективной мелодрамы «Когда горит огонь» режиссера Антона Борматова. Главные роли исполняют Варвара Феофанова, Илья Малаков, Гела Месхи, Дарья Урсуляк, Нонна Гришаева и другие. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», а телевизионный релиз запланирован в эфире телеканала «Россия», сообщает пресс-служба ВГТРК.

Варвара Феофанова и Илья Малаков раскроют тайны небольшого поселка в детективе «Когда горит огонь»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету мирную жизнь небольшого села переворачивает громкое преступление: местный житель Василий (Иван Фоминов) уходит на рыбалку со своей 12-летней дочкой Дашей (Вера Чернявская), а вскоре на берегу находят его тело. Девочка с ушибом головы лежит неподалеку, а рядом с ней – ружье. Все указывает на то, что Даша случайно застрелила отца. Однако эту версию не готова принять сельский фельдшер Лера (Варвара Феофанова). Героиня берется не только выходить девочку, но и, заручившись поддержкой местного участкового Михаила (Илья Малаков), защитить ее от страшного обвинения. Вместе они начинают свое расследование. Тем временем в Леру влюбляется хирург районной больницы Никита (Гела Месхи). Сама Лера еще недавно была талантливым хирургом-ординатором в столичной клинике, но после пережитой личной трагедии сбежала и устроилась на непрестижную работу в глуши. Продолжая лечить местных жителей и все больше узнавая об отношениях между ними, героиня осознает, что смерти Василию мог желать буквально каждый из его соседей.

«Сейчас мы только в самом начале съемок. Группа у нас собралась сплоченная, дружная. Чего ждать от сериала зрителю? У нас мультижанровый проект: ироничная драма, детектив и немного триллера. Проект «Когда горит огонь» и про медицину, и непосредственно про жизнь в обычной деревне, есть и любовный треугольник. История должна быть интересна всем именно за счет разной общечеловеческой проблематики», — отмечает режиссер Антон Борматов.

Съемки сериала пройдут в Москве и Ярославской области. За производство проекта отвечает кинокомпания Long Tale Production.
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Дмитрий А. Мишин   10.07.2025 - 19:39
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Варвара Феофанова и Илья Малаков раскроют тайны небольшого поселка в детективе «Когда горит огонь» фотографии
Варвара Феофанова и Илья Малаков раскроют тайны небольшого поселка в детективе «Когда горит огонь» фотографии
Варвара Феофанова и Илья Малаков раскроют тайны небольшого поселка в детективе «Когда горит огонь» фотографии
Варвара Феофанова и Илья Малаков раскроют тайны небольшого поселка в детективе «Когда горит огонь» фотографии
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