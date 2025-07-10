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В Крыму стартует фестиваль семейного кино «ВотЭтоФильм»

10 июля
2025 год

Новости кино >>
10 июля 2025
С 10 по 13 июля в Крыму пройдет VI ежегодный фестиваль семейного кино «ВотЭтоФильм». Смотр развернется на мысе Тарханкут, уточняет пресс-служба мероприятия.

В Крыму стартует фестиваль семейного кино «ВотЭтоФильм»
фото: пресс-служба смотра

Более 10 тысяч гостей со всей страны смогут увидеть лучшие семейные и детские фильмы последних лет, а также встретиться с их создателями и актерами. Все кинопоказы пройдут под открытым небом в специально оборудованном кинокампусе на берегу моря.

Среди гостей и спикеров — исполнительница главной роли в фильме «Манюня» Екатерина Темнова, исполнитель главной роли в фильмах «Летучий корабль» и «Царевна-лягушка» Александр Метёлкин, режиссер фильма «Пальма 2» Владимир Кондауров, актеры Максим Коновалов и Олег Комаров, главный редактор «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов и другие кинематографисты.

«"ВотЭтоФильм" — фестиваль для всех поколений. Прямо сейчас в нашей стране бум семейного кино. Мы стремимся собрать на одной площадке создателей самых ярких детских картин, а также их зрителей — больших и маленьких, чтобы вместе поговорить о будущем семейного кино в России», — отмечают организаторы.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   10.07.2025 - 19:22
Так и тянет их в приключения. Сейчас и потом ехать в Крым - лотерея. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Владимир КандауровОлег Комаров (II)Максим КоноваловАлександр Метёлкин (II)Жан ПросяновЕкатерина Темнова
фильмы
Летучий корабльМанюняПальма-2Царевна-лягушка

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