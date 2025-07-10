В Крыму стартует фестиваль семейного кино «ВотЭтоФильм»

С 10 по 13 июля в Крыму пройдет VI ежегодный фестиваль семейного кино «ВотЭтоФильм». Смотр развернется на мысе Тарханкут, уточняет пресс-служба мероприятия.
фото: пресс-служба смотра
Более 10 тысяч гостей со всей страны смогут увидеть лучшие семейные и детские фильмы последних лет, а также встретиться с их создателями и актерами. Все кинопоказы пройдут под открытым небом в специально оборудованном кинокампусе на берегу моря.
«"ВотЭтоФильм" — фестиваль для всех поколений. Прямо сейчас в нашей стране бум семейного кино. Мы стремимся собрать на одной площадке создателей самых ярких детских картин, а также их зрителей — больших и маленьких, чтобы вместе поговорить о будущем семейного кино в России», — отмечают организаторы.
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