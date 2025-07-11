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Второй сезон «Ухожу красиво» с Владимиром Яглычем стартует 24 июля

11 июля
2025 год

Новости кино >>
11 июля 2025
Второй сезон сериала «Ухожу красиво» стартует 24 июля в онлайн-кинотеатре Wink. Режиссером проекта вновь выступил Миша Поляков, который снял первую часть. К своим ролям в продолжении истории вернулись Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе. Во втором сезоне к ним присоединился Александр Половцев, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра. Проект выйдет в линейке Wink Originals. За производство отвечает кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии».

Второй сезон «Ухожу красиво» с Владимиром Яглычем стартует 24 июля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

По сюжету бывший полицейский Борис Фадеев (Владимир Яглыч) не смог стать тем героем, которым так стремился. После нескольких месяцев в больнице он возвращается домой, и его супруга Катя (Мария Ахметзянова) узнает, что муж все это время скрывал от нее свою болезнь. Работать полицейским он больше не может и устраивается на свободную вакансию в магазин, но и отказаться от прошлого не получается. Вдобавок ко всему дочь Настя, вдохновленная отцом, стремится пойти по его стопам. Отец должен уберечь дочь от криминального мира, с которым у него остались свои счеты.

«Для меня было огромным удовольствием вновь работать с нашим режиссером Мишей Поляковым. Он всегда отдается процессу на 300%, с ним интересно спорить и вести творческий диалог. Также я была рада вновь вернуться к творческому тандему с моим партнером по первому сезону Нодару Джанелидзе. Отмечу, что в новом сезоне для моей героини появятся еще два новых очень важных персонажа и оба совсем не те, кем кажутся на первый взгляд. Сюжетные линии закрутятся в лихую спираль!» — поделилась Катя Кабак, которая играет бывшую коллегу Фадеева.

Во втором сезоне создатели сфокусировались на семейных ценностях. В центре сюжета — отношения Бориса с дочкой. Не обойдется без эффектных трюков и ярких экшен-сцен, в которых самое непосредственное участие принял Яглыч.



«Я в очередной раз выступил в качестве каскадера. Меня возили на крыше автомобиля и пытались сбросить. Но это было не так легко — я был привязан страховкой. А самыми запоминающимися для меня стали съемки финального кадра. Не буду раскрывать всех секретов, скажу лишь, что на этой смене был задействован вертолет», — рассказал Владимир Яглыч.

Место действия второго сезона открыто не афишируется, но, по словам режиссера Миши Полякова, внимательный зритель сможет догадаться, в каком городе разворачиваются события.

«Мы специально оставили город без имени, чтобы каждый мог узнать в нем что-то свое. Но, конечно, в сериале спрятаны подсказки: детали на вывесках, фрагменты диалогов и кое-что еще. Я всегда считал, что сериал — это не только история, но и игра с аудиторией. Поэтому предлагаем зрителям самостоятельно найти ответ на этот вопрос. Добро пожаловать в квест!» — отметил Миша Поляков.
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Второй сезон «Ухожу красиво» с Владимиром Яглычем стартует 24 июля фотографии
Второй сезон «Ухожу красиво» с Владимиром Яглычем стартует 24 июля фотографии
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