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Сценарист «Мастера и Маргариты» Роман Кантор запускает собственную производственную компанию

11 июля
2025 год

Новости кино >>
11 июля 2025
Сценарист «Серебряных коньков» и «Мастера и Маргариты», продюсер Роман Кантор запускает собственную производственную компанию «Кантора». Об этом он рассказал в интервью Бюллетеню кинопрокатчика.

Сценарист «Мастера и Маргариты» Роман Кантор запускает собственную производственную компанию
фото: Bang bang education

Сообщается, что одним из первых проектов нового продакшна станет переосмысление «Идиота». Роман Федора Достоевского планируют адаптировать в сериальном формате для онлайн-платформ.

«Я хочу сформировать вокруг себя такую атмосферу, в которой талантливые творцы будут встречаться со сценариями своей мечты. За годы работы я очертил вокруг себя круг близких мне по духу людей. Любимые режиссеры, соавторы-сценаристы, операторы, композиторы, художники, монтажеры. Мне очень нравится собирать их вместе для большого общего дела. Как в "Друзьях Оушена". Потому что я видел, как горят глаза художника, когда он верит в то, что делает что-то "большое", что-то "настоящее", что-то, ради чего мы все здесь изначально и собрались. Это ни с чем не сравнимое чувство. И оно напрямую, через экран, передается зрителю, который чувствует эту страсть в кадре», – подчеркнул Кантор.
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