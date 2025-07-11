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Арсений Тополага и Михаил Грищенко поборются за «Сердце Веры»

11 июля
2025 год

Новости кино >>
11 июля 2025
«Dомашний» завершил съемки восьмисерийной мелодрамы «Сердце Веры». Главные роли исполнили Александра Бурьянова, Арсений Тополага и Михаил Грищенко, сообщает пресс-служба телеканала.

«Проект особенен тем, что мы проживаем большой жизненный путь героев: от окончания школы до тридцати лет. Это история взросления, внутреннего роста и любви. Для актера такие проекты – редкая удача и великолепный опыт. С первой смены чувствуется, что вся команда влюблена в эту историю. Только в такой атмосфере под внимательным и чутким взглядом можно честно передать и первый поцелуй, и отчаяние, и радость отцовства. И все это ради одной цели – чтобы зритель почувствовал каждую эмоцию сердцем», — рассказывает Арсений Тополага.

Арсений Тополага и Михаил Грищенко поборются за «Сердце Веры»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

После окончания школы Вера переезжает из провинции в большой город, чтобы исполнить мечту – стать врачом. Она поступает в медколледж и с головой уходит в учебу, забывая о развлечениях и личной жизни. Но все меняется, когда она знакомится с харизматичным студентом Дмитрием. Их роман развивается стремительно, и вскоре Вера узнает о беременности. Влюбленные студенты готовы создать семью, но мать Дмитрия против его брака с провинциальной девушкой. Под давлением семьи Дмитрий исчезает, оставляя Веру с ребенком.

Проходят годы. Вера становится успешным кардиохирургом, рядом с ней – заботливый муж Кирилл, который поддерживал ее в самые трудные моменты. Но внезапное возвращение Дмитрия переворачивает жизнь девушки. Он узнает, что у него есть дочь, и хочет вернуть и ребенка, и любимую женщину. Перед Верой встает сложный выбор: остаться с тем, кто был опорой, или дать второй шанс мужчине, которого она никогда не переставала любить.

«Моей героине присуща искренняя доброта, способность по-настоящему любить и внутренняя независимость. Она – человек с большим сердцем, которое умеет чувствовать, понимать и прощать. Многие из нас любят наблюдать за чужой драмой: мы сопереживаем героям, проживаем с ними эмоции и верим в счастливый конец их истории. Думаю, зрителям будет интересен наш проект. Для меня же участие в этом сериале – это возможность раскрыть новые актерские грани и, что особенно ценно, познакомиться с интересными, талантливыми людьми, коллегами», — говорит Александра Бурьянова.

Режиссером проекта выступает Евгений Татаров. Также в мелодраме играют Анастасия Пьянова, Марина Кондратьева и Мария Малиновская.
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Арсений Тополага и Михаил Грищенко поборются за «Сердце Веры» фотографии
Арсений Тополага и Михаил Грищенко поборются за «Сердце Веры» фотографии
Арсений Тополага и Михаил Грищенко поборются за «Сердце Веры» фотографии
Арсений Тополага и Михаил Грищенко поборются за «Сердце Веры» фотографии
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