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IV фестиваль «Зимний» объявил даты проведения

11 июля
2025 год

Новости кино >>
11 июля 2025
IV Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. Смотр также начинает прием заявок на участие в конкурсной программе и объявляет о проведении кинорынка.

IV фестиваль «Зимний» объявил даты проведения
фото: пресс-служба смотра

Пресс-служба фестиваля отмечает, что к участию в конкурсе принимаются художественные полнометражные фильмы, продолжительностью не менее 60 минут, произведенные в 2024—2025 годах, не транслировавшиеся по телевидению, не выходившие в кинотеатральный, DVD и VoD-прокат, а также не размещенные в онлайн-кинотеатрах и на онлайн-платформах. В фестивале могут принимать участие фильмы, представленные кинокомпаниями, киностудиями, независимыми продюсерами, дистрибьюторами и любыми обладателями авторских прав. Заявки принимают до 20 октября.

Также сообщается, что одним из ключевых событий смотра станет запуск кинорынка, ориентированного на авторское кино, где молодые режиссеры и продюсеры представят свои проекты профессиональному сообществу: дистрибьюторам, платформам, фестивальным селекторам и потенциальным партнерам. В кинорынке смогут принять участие картины на разных этапах производства — от девелопмента до постпродакшна и полной готовности проекта. У проектов на стадии препродакшна должно быть подтверждено финансирование и утвержден съемочный период. Заявки также принимаются до 20 октября.

«Мы стремимся к тому, чтобы "Зимний" был не только ярким культурным событием, но и работал на будущее российского кино. Поддержка авторов, создание для них условий для диалога с индустрией, поиск путей к зрителю — вот ключевые задачи, которые мы ставим перед собой. Фестиваль ежегодно отражает важнейшие тенденции и поиски в авторском кино. Мы видим, как меняются акценты, как развивается молодое кино, и наша задача — зафиксировать этот процесс и помочь ему получить развитие», — отмечает программный директор фестиваля Наталья Мокрицкая.
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