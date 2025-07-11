Игорь Лифанов, Роман Курцын и Майя Вознесенская примут новые вызовы в продолжении «Пять минут тишины»

По сюжету команду МЧС ждет множество сложных спасательных операций, одной из которых станет вызволение из пожара детдомовского мальчика Димки (Даниил Никитин). Он рассказывает Александру Греку (Роман Курцын) и Юле Авериной (Майя Вознесенская) историю о том, что видел в лесу неких «леших», убивших его отца.
«В новом сезоне мой герой станет более ответственным. А причина тому — детдомовский мальчик Димка, к которому Грек проникнется отцовскими чувствами. В прошлом сезоне выяснилось, что Юля и Александр не могут иметь ребенка, и Димка для него – это возможность быть отцом. Ведь главные герои рано или поздно должны стать родителями», — говорит Роман Курцын.
Юля решает навести справки и выясняет, что папа мальчика действительно пропал год назад. Но полиция решила, что он утонул в болоте, а Димка все выдумал из-за шока. Аверина верит мальчику и берется за поиск убийц. Грек не вмешивается в расследование, но продолжает проводить время с ребенком и сильно привязывается к нему.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
В этом сезоне к проекту присоединился режиссер Сергей Щербин. «Сериал заинтересовал меня сразу — в первую очередь своим насыщенным экшеном. В прошлом я часто работал с таким жанром, поэтому с радостью взялся за новый проект. Каждая серия — это настоящий вызов: огонь, вода, трюки, спасательные операции. Например, во время съемок сцены пожара в детском лагере актеров приходилось обрабатывать специальной защитой, чтобы столбы огня высотой семь метров не причиняли им вред. Сложные трюки, конечно, требуют подготовки, но, если ты знаешь, что делаешь — страх отступает и все проходит намного проще», – рассказывает постановщик.
Съемки картины проходят в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Карелии.
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