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Игорь Лифанов, Роман Курцын и Майя Вознесенская примут новые вызовы в продолжении «Пять минут тишины»

11 июля
2025 год

Новости кино >>
11 июля 2025
НТВ работает над новым сезона сериала «Пять минут тишины» – «Пять минут тишины. Леса и реки». В этот раз группа спасателей возвращается из Сочи в Северогорск, где их ждут новые вызовы. Главные роли вновь исполняют Игорь Лифанов, Роман Курцын и Майя Вознесенская, сообщает пресс-служба телеканала.

Игорь Лифанов, Роман Курцын и Майя Вознесенская примут новые вызовы в продолжении «Пять минут тишины»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету команду МЧС ждет множество сложных спасательных операций, одной из которых станет вызволение из пожара детдомовского мальчика Димки (Даниил Никитин). Он рассказывает Александру Греку (Роман Курцын) и Юле Авериной (Майя Вознесенская) историю о том, что видел в лесу неких «леших», убивших его отца.

«В новом сезоне мой герой станет более ответственным. А причина тому — детдомовский мальчик Димка, к которому Грек проникнется отцовскими чувствами. В прошлом сезоне выяснилось, что Юля и Александр не могут иметь ребенка, и Димка для него – это возможность быть отцом. Ведь главные герои рано или поздно должны стать родителями», — говорит Роман Курцын.

Юля решает навести справки и выясняет, что папа мальчика действительно пропал год назад. Но полиция решила, что он утонул в болоте, а Димка все выдумал из-за шока. Аверина верит мальчику и берется за поиск убийц. Грек не вмешивается в расследование, но продолжает проводить время с ребенком и сильно привязывается к нему.

Игорь Лифанов, Роман Курцын и Майя Вознесенская примут новые вызовы в продолжении «Пять минут тишины»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В этом сезоне к проекту присоединился режиссер Сергей Щербин. «Сериал заинтересовал меня сразу — в первую очередь своим насыщенным экшеном. В прошлом я часто работал с таким жанром, поэтому с радостью взялся за новый проект. Каждая серия — это настоящий вызов: огонь, вода, трюки, спасательные операции. Например, во время съемок сцены пожара в детском лагере актеров приходилось обрабатывать специальной защитой, чтобы столбы огня высотой семь метров не причиняли им вред. Сложные трюки, конечно, требуют подготовки, но, если ты знаешь, что делаешь — страх отступает и все проходит намного проще», – рассказывает постановщик.

Съемки картины проходят в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Карелии.
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Пять минут тишиныПять минут тишины. Леса и реки

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Игорь Лифанов, Роман Курцын и Майя Вознесенская примут новые вызовы в продолжении «Пять минут тишины» фотографии
Игорь Лифанов, Роман Курцын и Майя Вознесенская примут новые вызовы в продолжении «Пять минут тишины» фотографии
Игорь Лифанов, Роман Курцын и Майя Вознесенская примут новые вызовы в продолжении «Пять минут тишины» фотографии
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