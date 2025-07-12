Кино-Театр.Ру
Главные новости аниме за неделю: дорама «Поднятие уровня в одиночку», возвращение «Черного клевера» и прочий «Гротеск»

12 июля
2025 год

Новости кино >>
12 июля 2025
Игровое «Поднятие уровня в одиночку», «Токийский гуль» в американских кинотеатрах и звуки OneRepublic в «Кайдзю №8»: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о третьем сезоне «Реинкарнации безработного» или о главных новостях Anime Expo 2025), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Главные новости аниме за неделю: дорама «Поднятие уровня в одиночку», возвращение «Черного клевера» и прочий «Гротеск»

Одной строкой


🔘 «Поднятие уровня в одиночку» перевоплотится в дораму, которую поставят Ли Хэ Джун и Ким Бён Со, снявшие фильм-катастрофу «Извержение», а роль Сона Джину досталась Пёну У СокуХватай Сон Джэ и беги»).

🔘 Мультимедиа-компания N-LITE сообщила, что главную роль в грядущем африме «Мфинда» (MFINDA) сыграет актер, музыкант и исполнительный продюсер проекта Джейден Смит.

🔘 Усилиями Crynchyroll 21 июля в кинотеатрах США полнометражную версию аниме «Токийский гуль», куда вошли первый, пятый, восьмой, десятый, 11 и 12 эпизоды.

🔘 «Недотрога» студии ClapКиноманка Помпо») завлекает трейлером с музыкой арт-поп-коллектива cero.

🔘 У второго сезона «Кайдзю №8» уже финальный трейлер — с эндингом Beautiful Colors от OneRepublic:

«Кайдзю №8». 2 сезон. Трейлер №3 на японском языке

🔘 Романтическое фэнтези «Человек-невидимка и обычная девушка: Эти двое скоро станут мужем и женой» перенесли на 2026 год, но зато показали тизер.

🔘 У «Призрака в доспехах» от Science SARUДандадан») тоже новый (не слишком информативный) ролик.

🔘 Студия WitНевеста чародея») подготовила видео грядущего фэнтези «Агенты четырех сезонов».

🔘 Toei AnimationКоронный бросок») каждый уикенд бесплатно стримит аниме «Бобобо-бо Бо-бобо».

🔘 «Вампир не умеет правильно сосать» — и закончится 8 августа: манга Кёсукэ Нисики завершится в следующем выпуске Monthly Dragon Age.

Читать Самые интригующие аниме-премьеры лета

Анонс второго сезона «Черного клевера»


Отличная новость для поклонников «Черного клевера», которые два года не получали весточек от любимой франшизы. На Anime Expo 2025 анонсировали продолжение фэнтези-хита по сёнэн-манге Юки Табаты. За проект снова отвечает студия PierrotКрутой учитель Онидзука», «Таинственная игра»), которая ранее работала над первым сезоном и полнометражным фильмом.

«Чёрный клевер». 2 сезон. Тизер на японском языке

В мире, где всё решает волшебство, двое мальчишек из захолустной деревни Хадж растут в церковном приюте. Юно с детства проявляет редкий магический дар. Аста — полная его противоположность: шумный, упрямый и напрочь лишен чародейских способностей. При этом оба сироты мечтают об одном: стать Королем магов. На церемонии вручения гримуаров Юно получает легендарный фолиант с четырехлистным клевером (символ избранных), а Аста остается ни с чем. Когда же друг оказывается в опасности, он впервые раскрывает в себе настоящую силу и становится обладателем таинственной книги с пятью лепестками — символом антимагии. В предыдущих экранизациях претендентов на титул озвучили соответственно Нобунага Симадзаки (Сэйсиро Наги из «Блю Лок») и Гакуто Кадзивара (Ю Хайбара из «Магической битвы»).

Читать «Супердевчонки!» — этапная работа той же студии о волшебстве и дружбе

Психоделическая антология от создателя «Милого во Франксе»


Ацуси Нисигори, режиссер «Милого во Франксе» и «Идолмастера», работает над оригинальным проектом под названием «Гротеск» (Grotesqqque). Фильм-антология, включающий три самостоятельные новеллы, делает CloverWorksРок-тихоня!», «Ветролом»), а курирует проект компания JOEN. Последнюю три года назад основали медиахолдинг Aniplex, студии WitАтака титанов») и CloverWorks, а также издательство Shueisha. Японский прокат намечен на вторую половину 2026 года.

«Гротеск». Тизер на японском языке

В тизере образы персонажей и фрагменты раскадровок сменяются с такой стремительной частотой, что взгляд едва успевает уловить детали, но попробуем распутать этот визуальный калейдоскоп. Первая история под названием «Элиянс» (Aeliens) посвящена яркой героине и таинственному существу, напоминающему инопланетянина. «4649 Девушка» (Yoroshiku★Shoujo) переносит в пульсирующий неоном мегаполис, где эффектные воительницы сражаются в ритме уличного экшна. Название построено на игре слов: на слух воспринимается как непринужденное «Приятно познакомиться, девушка!», тогда как иероглифы скрывают мрачный поэтический смысл — «Вечерняя роса спешит к смерти★девушка». Комбинация чисел 4649 в японском читается как yo-ro-shi-ku, что и придает названию двойственное звучание. Финальная новелла — «Ноктюрн: В эту гротескную ночь» (Nocturne: Kono Grotesque na Yoru ni) — начинается как идиллия: на фоне живописных пейзажей четверо подруг смеются и беззаботно проводят время. Однако уже в следующем кадре — те же лица, залитые кровью.

Читать «Фури-Кури» — психоделическая и философская драма о подростках

Первый тизер фильма по ранобэ Гэна Уробути


Вышел свежий тизер полнометражного аниме «Крылья из стали» (Eisen Flügel) — экранизации одноименного ранобэ Гэна УробутиПсихопаспорт», «Девочка-волшебница Мадока»), опубликованного в 2009 году. На Anime Expo проект представили режиссеры Сэйдзи МидзусимаСтальной алхимик») и Дайдзэн КомацудаМобильный воин Гандам: Джи-квакс»), а также показали авторские эскизы и комментарии дизайнера персонажей Киминори ИтоБуттигири?!»). Производством фильма занимается студия A-1 PicturesГоспожа Кагуя», «Темный дворецкий»).

«Крылья из стали». Тизер на японском языке

Карл Шницц — воздушный ас, родившийся в мире, где небеса принадлежат не самолетам, а гигантским крылатым драконам. Амбиции пилота сталкиваются с жестокой реальностью военной службы, конфликтами между прогрессом и традицией, человеком и чудовищем. На первом постере запечатлен момент его встречи с драконом, а в ролике показаны воздушные маневры эскадрильи под напряженную музыку Юки КадзиурыИстребитель демонов»).

Читать «Изгнанные из рая» — большие роботы Гэна Уробути

Трейлер четвертого сезона «Власти книжного червя»


Библиофильский исекай «Власть книжного червя» вернется следующей весной с подзаголовком «Приемная дочь лорда». За постановку теперь отвечает Ёсиаки ИвасакиОбычный роман в Коулуне», «Боевой дворецкий Хаятэ!!»), заняв место режиссера трех предыдущих сезонов Мицуру ХонгоЧетверо братьев Юдзуки»). Производство же теперь в ведомстве студии WitСемья шпиона»).

«Власть книжного червя». 4 сезон. Трейлер с английскими субтитрами

Страстная любительница книг из современного Токио после трагического события перерождается в теле хрупкой девочки по имени Майн. Она оказывается в мире, где письменность почти забыта, а литература — редкая привилегия знати. Героиня ставит перед собой, казалось бы, невозможную цель: во что бы то ни стало научиться создавать книги и однажды стать библиотекарем. В новом сезоне девушка постарается спасти родных, для чего примет новое имя (Роземайн) и станет приемной дочерью эрцгерцога. Её путь к мечте продолжается, несмотря на давление аристократии и опасные магические заговоры.

Читать «Неправильный способ использования исцеляющей магии» — приземленный и небанальный исекай

Первый тизер «Перемотчика судьбы»


Мангу Футы Кимуры «Перемотчик судьбы» (Unmei no Makimodoshi) ждет аниме-адаптация. Это первая серия в истории журнала Monthly CoroCoro Comic, которой удалось держаться на вершине читательского рейтинга целый год подряд. История также получила высокие оценки от известных авторов, вроде Гэна Уробути и Мидзуки ЦудзимурыОдинокий замок в Зазеркалье»). За сериал взялась студия Bones FilmМоя геройская академия: Вне закона», «Гатиакута»), а режиссирует проект Риэ Мацумото, известная по «Шуткам чокнутой столицы» и «Фронту кровавой блокады».

«Перемотчик судьбы». Тизер на японском языке

2087 год. Секретное подразделение полиции использует особых агентов — «перемотчиков», способных возвращаться в прошлое с помощью встроенного в правый глаз устройства, напоминающего миниатюрную машину времени. Их задача — предотвращать катастрофы и спасать тех, кто погиб при трагических обстоятельствах. 14-летний Хроно вступает в команду не только по зову долга, но и по причине личной утраты: в результате аварии погибла его сестра Токинэ. Снова и снова он откатывает время назад, пытаясь найти единственный способ изменить судьбу. На этом пути ему предстоит преодолеть изнуряющие физические нагрузки, психологическое напряжение и вступить в борьбу с таинственной преступной группировкой, которая тоже манипулирует временем.

Читать Обзор аниме «Блюз машины времени о четырех с половиной татами»
Бонус: Свежая иллюстрация Дайсукэ Цумагари — дизайнера персонажей «Гонки «Стальной шар», экранизации седьмой части культовой саги Хирохико Араки. Заодно раскрыли ключевой состав: за постановку отвечают Ясухиро Кимура и Хидэя Такахаси, а в роли главного режиссера выступит Тосиюки КатоКаменный океан»). Сценарий, как и прежде, пишет Ясуко КобаясиТетрадь смерти»), музыку — Юго КанноПлутон»), а за производство традиционно отвечает студия David productionКлетки за работой»).

Главные новости аниме за неделю: дорама «Поднятие уровня в одиночку», возвращение «Черного клевера» и прочий «Гротеск»

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или интервью с независимым режиссером, снявшим «Онгаку» и «Стометровку».
«Кайдзю №8» — циклопическая комедия о героической рутине после 30
Век учись: «Темный дворецкий: Школа-интернат» — стильное продолжение викторианского детектива
Особенности национальной охоты: каким получился второй сезон аниме «Поднятие уровня в одиночку»
«Синяя тюрьма: Блю Лок против юношеской сборной Японии»: неограненные алмазы и прелесть футбола
Супружеский долг перед Родиной: Стоит ли смотреть «Любимый во Франксе»
Поиск по меткам
A-1 picturesAniplexBones FilmClapCloverWorksDavid ProductionN LITEScience SaruStudio PierrotToei AnimationWitАнимацияанимеаниме-дайджестисекайсёнэнТрейлерЭкранизация
персоны
Ким Бён СоСэйдзи МидзусимаНобунага СимадзакиДжейден СмитПён У СокГэн УробутиЛи Хэ Джун
фильмы
Агенты четырёх сезонов: Весенний танецАтака титановБобобо-бо Бо-бобоБоевой дворецкий Хаятэ!!Буттигири?!Вампир не умеет правильно сосатьВетроломВласть книжного червяГачиакутаГоспожа Кагуя: В любви как на войнеГротескДандаданДевочка-волшебница МадокаИдолмастерИзвержениеКайдзю №8Киноманка ПомпоКлетки за работой!Клинок, рассекающий демоновКоронный бросокКрутой учитель ОнидзукаКрылья из сталиЛюбимый во ФранксеМагическая битваМобильный воин Гандам: GQuuuuuuXМоя геройская академия: Вне законаМфиндаНевероятное приключение ДжоДжо: Гонка «Стальной шар»Невероятные приключения ДжоДжоНевероятные приключения ДжоДжо: Каменный океанНевеста чародеяНедотрогаОбычный роман в КоулунеОдинокий замок в ЗазеркальеПеремотчик судьбыПлутонПоднятие уровня в одиночкуПризрак в доспехахПсихопаспортРок-тихоня!Семья шпионаСиняя тюрьма: Блю ЛокСтальной алхимикТаинственная играТемный дворецкийТетрадь смертиТокийский гульФронт кровавой блокадыХватай Сон Джэ и бегиЧеловек-невидимка и обычная девушка: Эти двое скоро станут мужем и женойЧетверо братьев ЮдзукиЧёрный клеверЧёрный клевер: Меч короля маговШутки чокнутой столицы

