Главные новости аниме за неделю: дорама «Поднятие уровня в одиночку», возвращение «Черного клевера» и прочий «Гротеск»

Игровое «Поднятие уровня в одиночку
», «Токийский гуль
» в американских кинотеатрах и звуки OneRepublic
в «Кайдзю №8
»: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о третьем сезоне
«Реинкарнации безработного
» или о главных новостях Anime Expo 2025
), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 «Поднятие уровня в одиночку
» перевоплотится в дораму, которую поставят Ли Хэ Джун
и Ким Бён Со
, снявшие фильм-катастрофу «Извержение
», а роль Сона Джину
досталась Пёну У Соку
(«Хватай Сон Джэ и беги
»).
🔘 Мультимедиа-компания N-LITE
сообщила, что главную роль в грядущем африме «Мфинда
» (MFINDA) сыграет актер, музыкант и исполнительный продюсер проекта Джейден Смит
.
🔘 Усилиями Crynchyroll
21 июля в кинотеатрах США полнометражную версию аниме «Токийский гуль
», куда вошли первый, пятый, восьмой, десятый, 11 и 12 эпизоды.
🔘 «Недотрога
» студии Clap
(«Киноманка Помпо
») завлекает трейлером
с музыкой арт-поп-коллектива cero
.
🔘 У второго сезона «Кайдзю №8
» уже финальный трейлер — с эндингом Beautiful Colors
от OneRepublic
:
«Кайдзю №8». 2 сезон. Трейлер №3 на японском языке
🔘 Романтическое фэнтези «Человек-невидимка и обычная девушка: Эти двое скоро станут мужем и женой
» перенесли на 2026 год, но зато показали тизер
.
🔘 У «Призрака в доспехах
» от Science SARU
(«Дандадан
») тоже новый (не слишком информативный) ролик
.
🔘 Студия Wit
(«Невеста чародея
») подготовила видео грядущего
фэнтези «Агенты четырех сезонов
».
🔘 Toei Animation
(«Коронный бросок
») каждый уикенд бесплатно стримит
аниме «Бобобо-бо Бо-бобо
».
🔘 «Вампир не умеет правильно сосать
» — и закончится 8 августа: манга Кёсукэ Нисики
завершится в следующем выпуске Monthly Dragon Age
.
Анонс второго сезона «Черного клевера»
Отличная новость для поклонников «Черного клевера
», которые два года не получали весточек от любимой франшизы. На Anime Expo 2025
анонсировали продолжение фэнтези-хита по сёнэн
-манге Юки Табаты
. За проект снова отвечает студия Pierrot
(«Крутой учитель Онидзука
», «Таинственная игра
»), которая ранее работала над первым сезоном и полнометражным фильмом
.
«Чёрный клевер». 2 сезон. Тизер на японском языке
В мире, где всё решает волшебство, двое мальчишек из захолустной деревни Хадж растут в церковном приюте. Юно с детства проявляет редкий магический дар. Аста — полная его противоположность: шумный, упрямый и напрочь лишен чародейских способностей. При этом оба сироты мечтают об одном: стать Королем магов. На церемонии вручения гримуаров Юно получает легендарный фолиант с четырехлистным клевером (символ избранных), а Аста остается ни с чем. Когда же друг оказывается в опасности, он впервые раскрывает в себе настоящую силу и становится обладателем таинственной книги с пятью лепестками — символом антимагии. В предыдущих экранизациях претендентов на титул озвучили соответственно Нобунага Симадзаки
(Сэйсиро Наги
из «Блю Лок
») и Гакуто Кадзивара
(Ю Хайбара
из «Магической битвы
»).
Психоделическая антология от создателя «Милого во Франксе»
Ацуси Нисигори
, режиссер «Милого во Франксе
» и «Идолмастера
», работает над оригинальным проектом под названием «Гротеск
» (Grotesqqque). Фильм-антология, включающий три самостоятельные новеллы, делает CloverWorks
(«Рок-тихоня!
», «Ветролом
»), а курирует проект компания JOEN
. Последнюю три года назад основали
медиахолдинг Aniplex
, студии Wit
(«Атака титанов
») и CloverWorks
, а также издательство Shueisha
. Японский прокат намечен на вторую половину 2026 года.
«Гротеск». Тизер на японском языке
В тизере образы персонажей и фрагменты раскадровок сменяются с такой стремительной частотой, что взгляд едва успевает уловить детали, но попробуем распутать этот визуальный калейдоскоп. Первая история под названием «Элиянс
» (Aeliens) посвящена яркой героине и таинственному существу, напоминающему инопланетянина. «4649 Девушка
» (Yoroshiku★Shoujo) переносит в пульсирующий неоном мегаполис, где эффектные воительницы сражаются в ритме уличного экшна. Название построено на игре слов: на слух воспринимается как непринужденное «Приятно познакомиться, девушка!
», тогда как иероглифы скрывают мрачный поэтический смысл — «Вечерняя роса спешит к смерти★девушка
». Комбинация чисел 4649 в японском читается как yo-ro-shi-ku, что и придает названию двойственное звучание. Финальная новелла — «Ноктюрн: В эту гротескную ночь
» (Nocturne: Kono Grotesque na Yoru ni) — начинается как идиллия: на фоне живописных пейзажей четверо подруг смеются и беззаботно проводят время. Однако уже в следующем кадре — те же лица, залитые кровью.
Первый тизер фильма по ранобэ Гэна Уробути
Вышел свежий тизер полнометражного аниме «Крылья из стали
» (Eisen Flügel) — экранизации одноименного ранобэ Гэна Уробути
(«Психопаспорт
», «Девочка-волшебница Мадока
»), опубликованного в 2009 году. На Anime Expo проект представили режиссеры Сэйдзи Мидзусима
(«Стальной алхимик
») и Дайдзэн Комацуда
(«Мобильный воин Гандам: Джи-квакс
»), а также показали авторские эскизы и комментарии дизайнера персонажей Киминори Ито
(«Буттигири?!
»). Производством фильма занимается студия A-1 Pictures
(«Госпожа Кагуя
», «Темный дворецкий
»).
«Крылья из стали». Тизер на японском языке
Карл Шницц — воздушный ас, родившийся в мире, где небеса принадлежат не самолетам, а гигантским крылатым драконам. Амбиции пилота сталкиваются с жестокой реальностью военной службы, конфликтами между прогрессом и традицией, человеком и чудовищем. На первом постере
запечатлен момент его встречи с драконом, а в ролике показаны воздушные маневры эскадрильи под напряженную музыку Юки Кадзиуры
(«Истребитель демонов
»).
Трейлер четвертого сезона «Власти книжного червя»
Библиофильский исекай
«Власть книжного червя
» вернется следующей весной с подзаголовком «Приемная дочь лорда
». За постановку теперь отвечает Ёсиаки Ивасаки
(«Обычный роман в Коулуне
», «Боевой дворецкий Хаятэ!!
»), заняв место режиссера трех предыдущих сезонов Мицуру Хонго
(«Четверо братьев Юдзуки
»). Производство же теперь в ведомстве студии Wit
(«Семья шпиона
»).
«Власть книжного червя». 4 сезон. Трейлер с английскими субтитрами
Страстная любительница книг из современного Токио после трагического события перерождается в теле хрупкой девочки по имени Майн. Она оказывается в мире, где письменность почти забыта, а литература — редкая привилегия знати. Героиня ставит перед собой, казалось бы, невозможную цель: во что бы то ни стало научиться создавать книги и однажды стать библиотекарем. В новом сезоне девушка постарается спасти родных, для чего примет новое имя (Роземайн) и станет приемной дочерью эрцгерцога. Её путь к мечте продолжается, несмотря на давление аристократии и опасные магические заговоры.
Первый тизер «Перемотчика судьбы»
Мангу Футы Кимуры
«Перемотчик судьбы
» (Unmei no Makimodoshi) ждет аниме-адаптация. Это первая серия в истории журнала Monthly CoroCoro Comic
, которой удалось держаться на вершине читательского рейтинга целый год подряд. История также получила высокие оценки от известных авторов, вроде Гэна Уробути
и Мидзуки Цудзимуры
(«Одинокий замок в Зазеркалье
»). За сериал взялась студия Bones Film
(«Моя геройская академия: Вне закона
», «Гатиакута
»), а режиссирует проект Риэ Мацумото
, известная по «Шуткам чокнутой столицы
» и «Фронту кровавой блокады
».
«Перемотчик судьбы». Тизер на японском языке
2087 год. Секретное подразделение полиции использует особых агентов — «перемотчиков», способных возвращаться в прошлое с помощью встроенного в правый глаз устройства, напоминающего миниатюрную машину времени. Их задача — предотвращать катастрофы и спасать тех, кто погиб при трагических обстоятельствах. 14-летний Хроно вступает в команду не только по зову долга, но и по причине личной утраты: в результате аварии погибла его сестра Токинэ. Снова и снова он откатывает время назад, пытаясь найти единственный способ изменить судьбу. На этом пути ему предстоит преодолеть изнуряющие физические нагрузки, психологическое напряжение и вступить в борьбу с таинственной преступной группировкой, которая тоже манипулирует временем.
Бонус:
Свежая иллюстрация Дайсукэ Цумагари
— дизайнера персонажей «Гонки «Стальной шар
», экранизации седьмой части культовой саги Хирохико Араки
. Заодно раскрыли ключевой состав: за постановку отвечают Ясухиро Кимура
и Хидэя Такахаси
, а в роли главного режиссера выступит Тосиюки Като
(«Каменный океан
»). Сценарий, как и прежде, пишет Ясуко Кобаяси
(«Тетрадь смерти
»), музыку — Юго Канно
(«Плутон
»), а за производство традиционно отвечает студия David production
(«Клетки за работой
»).
