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Екатерина Ильина стала целительницей из-за деревенской ведьмы

12 июля
2025 год

Новости кино >>
12 июля 2025
Завершились съемки восьмисерийной мелодрамы Романа Романцова «Дар. Шрамы любви». Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли в сериале исполнили Екатерина Ильина, Гавриил Федотов, Ольга Сопова и Антон Жуков.

Екатерина Ильина стала целительницей из-за деревенской ведьмы
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету медсестра Надежда Кравцова (Ильина) узнает, что обладает даром целительства, который ей передала деревенская ведьма. Муж Антон (Жуков) не воспринимает это всерьез, из-за чего у них постоянно возникают конфликты, которые приводят к ссоре. В это время в ее жизни появляется Виктор (Федотов) – сын той самой женщины, от которой Надя получила дар. Мужчина ищет правду о матери, и его путь приводит к страшным тайнам, предательству и преступлению, замалчиваемому десятилетиями. Теперь им вместе придется пройти через испытания, секреты и выбор между добром и местью, чтобы наконец во всем разобраться.

«Иногда бывают ситуации, когда спустя только лет 20 можно понять, что ты всю жизнь ошибался, и что не так плох человек, которого ты всю жизнь хотел забыть. И только вера в хорошее, вера в любовь, добро может поменять твою жизнь», — говорит Гавриил Федотов.
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Екатерина Ильина стала целительницей из-за деревенской ведьмы фотографии
Екатерина Ильина стала целительницей из-за деревенской ведьмы фотографии
Екатерина Ильина стала целительницей из-за деревенской ведьмы фотографии
Екатерина Ильина стала целительницей из-за деревенской ведьмы фотографии
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