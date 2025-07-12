На Первом канале в новом телесезоне расскажут про Александра Третьего и Николая Второго

Завершились съемки девятой и десятой частей 28-серийного документально-игрового цикла «Империя» производства компании Star Media. Премьера трехсерийного «Александра III» и четырехсерийного «Николая II» состоится в эфире Первого канала и в онлайн-кинотеатре kino.1tv.ru в новом телевизионном сезоне, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба Первого канала
По словам режиссера Дарьи Шумаковой, «два последних императора династии Романовых были сняты нами в духе всего проекта "Империя". Мы всегда создаем некую образную систему координат, в которой обычно существует император. Зрители увидят сцены, раскрывающие человеческую суть императоров с их переживаниями, драмами, отношениями, трудностями, испытаниями. В то же время мы всегда показываем каждого императора в контексте эпохи. Поэтому в нашем фильме Александр III и Николай II погружены в систему исторических обстоятельств, на которые пришлось их правление. Кроме того, образ каждого главного героя мы подаем с некой "придумкой". В случае с Николаем II мы постарались создать особую визуальную форму – образ надвигающейся катастрофы: революции, войны, развала и гибели империи. Мы придумали и сняли этот образ, замечу – первый в своем роде – и теперь он должен быть доработан с помощью CGI. Очень надеемся, что получится именно так, как было нами задумано».
Сериал «Империя» представляет собой масштабный портрет страны в историческом развитии, который рассказывает о политике, быте, экономике, транспорте, культуре Российской империи. В центре повествования – судьбы императоров, их сподвижников и других людей, которые определяли облик эпохи: от Николая Пирогова и Павла Мельникова до Саввы Мамонтова и Игоря Сикорского. Зрители увидят, что за парадными портретами скрываются вечные эмоции и страсти: любовь, ревность, мечты о славе, временами страх и отчаяние. Именно это позволяет проекту сократить дистанцию между разными временами и приблизиться к настоящему пониманию нашего прошлого. Ранее состоялись премьеры докудрам о Петре I, Анне Иоанновне, Елизавете Петровне, Екатерине II, Павле I, Александре II, Николае I и Александре I.
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Съемки проходили на площадках кинопарка Москино – «Центр Москвы», «Витебский вокзал» и «Дальневосточный город», а также в локациях «Мосфильма», Института машиноведения имени А.А. Благонравова РАН и на территории подмосковных усадеб – Истринской, Братцево, Остафьево-Русский Парнас, Середниково и Талицы (Дом купцов Аигиных). «При работе над сериями об Александре III и Николае II было использовано множество исторических источников: от мемуаров Сергея Юльевича Витте до записок Пьера Жильяра, воспитателя цесаревича Алексея. Это было бурное и противоречивое время. Империя вступала в эпоху индустриального развития, а это, в свою очередь, влекло за собой коренные социальные и политические перемены. Мы стремились погрузить зрителя в эпоху, которая ставила перед современниками острейшие вызовы и требовала немедленных ответов. Как показал дальнейший ход истории, не все из этих ответов оказались верными – но мы, как авторы, не выносим оценок. Просто даем возможность пережить опыт наших героев – императоров, министров, промышленников, революционеров – как свой собственный», — говорит автор сценария Василий Шевцов.
«Зрителей ждет захватывающий рассказ о России времен последних императоров из дома Романовых. Серии охватывают время с 80-х годов XIX века по начало XX столетия. В русской истории найдется мало периодов, которые бы столь активно обсуждались и специалистами-историками, и публицистами, и простыми гражданами, интересующимися прошлым. Выбранный период уникален, так как показывает ранние попытки индустриализации, превратившей Россию из сельскохозяйственной страны в страну больших городов. Говоря об индустриальном развитии, мы чаще всего имеем в виду его "вторую серию", наступившую после революции и гражданской войны, а на "первую" обращается внимания гораздо меньше. Но именно тогда была заложена основа будущей промышленности, позволившей выстоять в потрясениях XX века. Именно на этом едином процессе подъема экономики, который был рассечен надвое политическими событиями, мы и делаем акцент. Пожалуй, в этом главный урок фильма, показавшего Россию не хозяйственно и политически отсталой, а государством аэропланов и крейсеров, игравшим одну из первых ролей на международной арене», — рассказала историк-консультант Ольга Елисеева.
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