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В Голливуде снимут боевик про игрушечные машинки

12 июля
2025 год

Новости кино >>
12 июля 2025
Компании Warner Bros., Mattel и Bad Robot разрабатывают полнометражный боевик по мотивам вселенной игрушечных автомобилей Hot Wheels, уверяет Deadline.

В Голливуде снимут боевик про игрушечные машинки
фото: people.com

Режиссерское кресло фильма займет Джон М. Чу, завоевавший сердца зрителей и продюсеров после выхода мюзикла «Злая». За сценарий отвечает дуэт Джуэла Тейлора и Тони Реттенмайера, работавший над «Кридом 2». Продюсерами заявлены сам Чу и Джей Джей Абрамс.

Горячие колеса детвора впервые стала выпрашивать у родителей в 1968 году, когда бренд представили публике.
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