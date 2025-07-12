В Голливуде снимут боевик про игрушечные машинки

Компании Warner Bros., Mattel и Bad Robot разрабатывают полнометражный боевик по мотивам вселенной игрушечных автомобилей Hot Wheels, уверяет Deadline
.
Режиссерское кресло фильма займет Джон М. Чу
, завоевавший сердца зрителей и продюсеров после выхода мюзикла «Злая
». За сценарий отвечает дуэт Джуэла Тейлора
и Тони Реттенмайера
, работавший над «Кридом 2
». Продюсерами заявлены сам Чу и Джей Джей Абрамс
.
Горячие колеса детвора впервые стала выпрашивать у родителей в 1968 году, когда бренд представили публике.
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