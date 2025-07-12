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Кеннет Брана, Лили Глэдстоун и Данай Гурира примут участие в новой «Афере Томаса Крауна»

12 июля
2025 год

Новости кино >>
12 июля 2025
Кеннет Брана, Лили Глэдстоун и Данай Гурира составят компанию Тейлор Расселл и Майклу Б. Джордану во втором ремейке романтического детектива Нормана Джуисона «Афера Томаса Крауна», уверяет THR.

Кеннет Брана, Лили Глэдстоун и Данай Гурира примут участие в новой «Афере Томаса Крауна»
фото: theplaylist.net

Режиссером и продюсером будущей ленты студии Amazon MGM Studios выступит сам Джордан, он же сыграет титульную роль. Сценарий написал Дрю Пирс. Съемки проходят в Лондоне. Картина выйдет в прокат 5 марта 2027 года..

Оригинал со Стивом Маккуином и Фэй Данауэй, вышедший в 1968 году, повествует о воре-джентельмене, который грабит банки ради риска, удовлетворения страсти к авантюризму. Богатый предприниматель Томас Краун, который вызывает подозрение у полиции, очаровывает женщину-инспектора Вики Андерсон, пытающуюся разгадать уловки хитроумного миллионера, забавляющегося собственной выдумкой и изобретательностью. Свою версию популярного сюжета — с Пирсом Броснаном и Рене Руссо — выпустил в 1999-м Джон Мактирнан.
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